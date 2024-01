Căn Hộ Hanhomes Blue Star Đón Sóng Thanh Khoản Cuối Năm

Dự án Hanhomes Blue Star với lợi thế căn hộ sẵn sổ đỏ, bàn giao ngay, thu hút nhiều khách hàng những tháng cuối năm, đặc biệt khi cầu Vĩnh Tuy 2 vào vận hành nhanh chóng trở thành động lực thúc đẩy làn sóng chuyển cư từ nội đô sang khu vực trung tâm mới bên sông.

Căn Hộ Hanhomes Blue Star Giá Chỉ Từ 30 Triệu Đồng/M2

Đón đầu làn sóng chuyển cư từ nội đô tìm về, bất động sản Gia Lâm ghi nhận bức tranh tăng trưởng vượt bậc trong vòng 3 năm qua với các đại dự án, khu đô thị, và các toà nhà chung cư liên tục được đưa vào hoạt động. Sự đột phá về hạ tầng và hệ tiện ích đồng bộ là lực đẩy cho giá bán bất động sản khu vực liên tục tăng, thu hút dòng tiền đầu tư đổ về.

Dự án Hanhomes đã hoàn thiện, có sổ đỏ. Ảnh: Hanhomes Blue Star

Nằm tại lõi trung tâm quận Gia Lâm tương lai, dự án Hanhomes Blue Star trở thành điểm sáng hấp dẫn khách hàng nhờ tổng hòa những giá trị đắt giá. Nhờ sở hữu vị trí trung tâm hành chính Gia Lâm, từ dự án chỉ 5 phút di chuyển kết nối đến UBND huyện, bệnh viện, trường học, Vin Safari, Vinhomes Ocean Park… đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt, giải trí của cư dân cùng tầm nhìn khoáng đạt, đón ánh sáng tự nhiên và nguồn khí tươi mới. Những tiện ích hiện đại bậc nhất thủ đô cũng góp phần khiến dự án trở thành một trong những điểm đến đáng sống bậc nhất thủ đô.

Giai đoạn cuối năm, dự án đang mở bán quỹ căn đẹp nhất với giá bán chỉ từ 30 triệu/m2. Đây là cơ hội của người mua ở thực muốn sở hữu không gian sống tiện nghi, hiện đại, chất lượng với tài chính vừa túi tiền.

“Hanhomes Blue Star được xây dựng và phát triển với sứ mệnh nâng tầm chất lượng sống của tất cả mọi người. Chính vì thế, thay vì vấn đề lợi nhuận, chúng tôi đặt chất lượng và tiện nghi lên hàng đầu, để mang tới thị trường những căn hộ tầm trung với giá bán cạnh tranh hơn khu vực 8-15 triệu đồng mỗi m2.”, đại diện chủ đầu tư Handico 5 cho biết.

Ghi điểm với khách hàng bởi thiết kế hiện đại gồm 02 tòa tháp cao tầng, đã hoàn thiện và đi vào vận hành, Hanhomes Blue Star được đánh giá là điểm đến an cư lý tưởng cho người mua nhà nhờ tiến độ vượt trội, sẵn sàng bàn giao, tiết kiệm thời gian chờ đợi cũng như các chi phí phát sinh do giá nguyên vật liệu tăng. Đặc biệt, đây là dự án hiếm hoi chủ đầu tư đã hoàn tất thủ tục cấp sổ đỏ cho các căn hộ. Khách mua căn hộ sẽ thuận tiện hơn trong việc vay vốn, chuyển nhượng hoặc làm tài sản thừa kế cho thế hệ sau.

Căn hộ mẫu tại dự án Hanhomes Blue Star. Ảnh: Hanhomes Blue Star

Tới thời điểm hiện tại, dự án đã đi vào vận hành và đón những cư dân đầu tiên dọn vào sinh sống, hình thành một cộng đồng văn minh, hiện đại giữa trung tâm phố Đông. Với số vốn ban đầu chỉ từ 666 triệu đồng, khách hàng có thể sở hữu căn hộ chất lượng với hệ tiện ích đầy đủ, được vận hành đồng bộ, có chỗ để xe ô tô, phí dịch vụ rẻ chỉ 5000 đồng/m2.

Không còn nhiều cơ hội để làm chủ căn hộ với mức giá chỉ từ 30 triệu đồng/m2 tại trung tâm mới, nhất là khi nhu cầu tìm kiếm nơi an cư liên tục tăng trong khi giá căn hộ trung bình tại Hà Nội chạm mức 53 triệu đồng/m2. Căn hộ Hanhomes Blue Star mang tới giải pháp an cư với tài chính vừa tầm với cho khách hàng muốn tìm kiếm chốn an cư những tháng cuối năm.

Những Cú Hích Hạ Tầng Thêm Hoàn Thiện Bức Tranh Đô Thị

Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng chính thức được đưa vào vận hành với kỳ vọng đáp ứng nhu cầu di chuyển ngày càng lớn của người dân về phía Đông Hà Nội tới trung tâm nội đô. Với 8 làn xe chạy, đây là cây cầu trọng điểm, có tác động tích cực trong việc phát triển đô thị, phá vỡ định kiến “ngại qua sông”, thúc đẩy làn sóng chuyển cư về Gia Lâm.

Cầu Vĩnh Tuy 2 vận hành, cú hích cho làn sóng chuyển cư. Ảnh: Vnexpress

Cùng với sự phát triển ngoạn mục của hạ tầng giao thông với hàng loạt công trình được phê duyệt và nâng cấp như hệ thống đường Ngô Xuân Quảng với QL5, đường Đông Dư,-Dương Xá, tuyến Metro 1 đoạn Gia Lâm – Dương Xá, tuyến Metro 8 đoạn Sơn Đồng – Dương Xá… việc di chuyển từ khu Đông sang các quận huyện khác cũng như các tỉnh thành lân cận trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, kéo gần khoảng cách địa lý, tạo lực đẩy cho kinh tế xã hội phát triển vượt bậc.

Nhờ sở hữu vị trí cửa ngõ kết nối của thành phố với tam giác kinh tế Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh, Gia Lâm được kỳ vọng trở thành “miền đất hứa” của chiến lược di dân, giảm tải áp lực hạ tầng nội đô. Nhất là khi hạ tầng khu vực liên tục chuyển mình với sự xuất hiện của hàng loạt đại đô thị lớn, Gia Lâm nhanh chóng hấp dẫn hàng trăm nghìn cư dân tương lai, kiến tạo một cộng đồng mới, trẻ trung, sôi động.