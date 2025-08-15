Căn Hộ Happy One Central: Dọn Vào Có Sổ Ngay, Không Chờ Đợi!

Hàng ngàn cư dân đã dọn vào sinh sống và toàn bộ tiện ích vận hành đồng bộ, Happy One Central không còn là lời hứa mà là một cộng đồng thật – sống động, an toàn và đáng tự hào. Người mua không phải đợi chờ, có thể dọn về ở và đồng thời nhanh chóng nộp hồ sơ cấp sổ ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Sau khi TP. Thủ Dầu Một chính thức trở thành một phần của TP.HCM mở rộng từ tháng 7/2025, thị trường BĐS khu vực đã ghi nhận sự tăng nhiệt rõ rệt. Trong đó, Happy One Central trở thành lựa chọn nổi bật nhờ mức giá vẫn còn hợp lý trong khi tiện ích và pháp lý đã hoàn thiện.

Hơn 99% sổ hồng đã được trao tay cư dân Happy One Central sau 1 năm bàn giao nhà, đợt cuối hoàn tất vào ngày 29/06/2025.

Song song với mặt bằng giá nhà tại TP. HCM đã vượt 3 – 4 tỷ đồng/căn, việc sở hữu một căn hộ hoàn thiện, pháp lý minh bạch, đã bàn giao tại “tâm điểm giao thương” với tầm giá chỉ từ 2 tỷ đồng/căn trở thành cơ hội hiếm hoi. Đặc biệt khi số lượng sản phẩm còn lại tại Khu căn hộ Happy One Central không nhiều, và đang được ưu đãi mạnh tay cho nhóm căn cuối chỉ hơn 20 sản phẩm.

Nắm bắt cơ hội cuối để an cư và đầu tư sinh lời ngay tại Khu căn hộ Happy One Central.

Dù đã bước vào giai đoạn cuối bán hàng, giỏ sản phẩm còn lại tại dự án vẫn ghi nhận chính sách hấp dẫn nhằm hỗ trợ người mua với tổng ưu đãi lên đến 12% như: Tặng gói nội thất trị giá 6,5%, cam kết thuê lại đến 168 triệu đồng/năm, tặng phí quản lý lên đến 36 tháng,…

Đặc biệt, người mua không cần đợi đón nhận giá trị – bởi căn hộ đã có thể dọn vào ở ngay, đồng nghĩa với việc tiết kiệm chi phí thuê nhà, ổn định cuộc sống trong thời gian ngắn nhất và đồng thời nhanh chóng nộp hồ sơ cấp sổ ngay sau khi hoàn tất các thủ tục.

Cộng đồng cư dân văn minh là yếu tố giúp khu căn hộ trở thành “ngôi nhà chung” thịnh vượng và đáng sống.

Chỉ cần vài phút ghé qua dự án, khách hàng sẽ dễ dàng cảm nhận nhịp sống rõ nét: trẻ em đi học, người lớn tập thể dục hay mua sắm tiện lợi ngay tại khu thương mại khối đế; hồ bơi xanh mát tại tầng 03 với tiếng nô đùa của con trẻ, tiếng róc rách của thác nước hay phút giây giải trí cùng bạn bè tại phòng karaoke, phòng golf 3D; không gian yên tĩnh ngắm nhìn thành phố với chill sky bar tại khu vực tầng 20; và thưởng ngoạn với những vì sao ở độ cao hơn 146m tầng thượng cùng chiếc cầu kính kỷ lục Việt Nam, … Happy One Central sở hữu hệ thống 68 tiện ích nội khu đã vận hành ổn định giúp cư dân không cần đi xa vẫn tận hưởng trọn vẹn tiện nghi.

Việc sở hữu những giá trị thực là yếu tố quyết định giúp Happy One Central “ghi điểm” tuyệt đối với khách mua ở thật. Bởi hơn ai hết, người mua nhà luôn mong muốn “nhập cuộc” vào một môi trường sống đã định hình để yên tâm “an cư lạc nghiệp”.

