Căn Hộ Mẫu The Dragon Castle Hạ Long Chinh Phục Khách Hàng

Căn hộ mẫu The Dragon Castle Hạ Long “hút” khách

Ngày 12/11/2022 vừa qua, sự kiện ra mắt căn hộ mẫu của The Dragon Castle Hạ Long đã thu hút hơn 300 khách hàng tới tham quan, trải nghiệm không gian sống chuẩn Hàn Quốc. Điểm cộng đầu tiên của những căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long chính là cách sắp đặt các lớp layout chức năng thông minh, tối ưu hoá nhu cầu sử dụng. Ưu điểm của thiết kế này còn khiến từng góc phòng tràn ngập ánh sáng, vừa gia tăng tính thẩm mỹ, vừa nới rộng không gian sống. Những góc ban công xinh xắn không chỉ giúp đón luồng khí mát lành từ núi, biển mà còn là nơi để cả gia đình thư giãn, ngắm cảnh sắc nội khu như resort mini với đường dạo bộ rợp bóng cây.

Thiết kế nội thất thông minh trong căn hộ mẫu 1PN

Sau khi tham quan căn hộ mẫu cùng trải nghiệm qua màn ảnh nhỏ về nhịp sống mới hiện đại, văn minh tại The Dragon Castle Hạ Long, tỷ lệ khách hàng đặt cọc đã tăng đột biến. Tại buổi lễ, nhiều khách hàng chia sẻ rằng, họ ra quyết định không chỉ vì sức hấp dẫn dẫn của những căn hộ mẫu "đẹp không góc chết" mà còn vì lợi thế vượt trột của The Dragon Castle Hạ Long mà không dự án nào có được.

Các khách hàng rất hài lòng với sắp xếp, bố trí nội thất thông minh của căn 3PN

Chị Minh Ngọc, một khách hàng vừa cọc tiền để sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ chia sẻ: “Khi tham quan căn hộ mẫu, tôi thực sự rất thích vì cách bố trí nội thất thông minh, thoáng. Khi được giới thiệu về dự án, tôi đã quyết định cọc tiền ngay bởi có lẽ đây là dự án ở Quảng Ninh hiếm hoi mang phong cách chuẩn Hàn Quốc, được đầu tư bài bản, với nhiều tiện ích độc, lạ, cùng chính sách bán hàng ưu việt”. Theo chị Ngọc, không chỉ có chị mà nhiều khách hàng đến tham quan dự án đều chung suy nghĩ giống chị.

Hơn 300 khách hàng đã đến để được chiêm ngưỡng căn hộ mẫu

Dự án hội tụ nhiều “Đầu Tiên” nhất Hạ Long

Mạng đậm chất sống chuẩn Hàn Quốc, hướng tới một phong cách sống hiện đại, đủ đầy tiện nghi, đảm bảo tiêu chuẩn đẳng cấp trong vận hành và an ninh, The Dragon Castle Hạ Long là dự án hiếm hoi hội tụ nhiều cái “đầu tiên” nhất tại Hạ Long. Đây là căn hộ chuẩn Hàn Quốc, kề đại siêu thị Nhật Bản, sở hữu mô hình Family Center, cùng tiện ích độc đáo cầu kính trên không và quảng trường nước cho trẻ nhỏ đầu tiên tại Quảng Ninh.

Là nhà phát triển bất động sản dày kinh nghiệm trong triển khai nhiều dự án, Chủ đầu tư N.H.O ghi dấu ấn tại Việt Nam với bộ sưu tập công trình nhà ở chất lượng, được đánh giá cao từ giới quan sát và sự tín nhiệm từ khách hàng. Trong chiến lược Bắc tiến, Hạ Long là nơi đầu tiên mà N.H.O đặt chân tới với giấc mơ kiến tạo không gian đáng sống chuẩn Hàn Quốc mang giữa thành phố Vịnh.

Rất nhiều khách hàng quan tâm đã lựa chọn được những căn hộ ưng ý

Theo đuổi giấc mơ ấy, hơn 1000 căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long được thiết kế dựa trên 4 yếu tố quan trọng của một dự án căn hộ chuẩn Hàn, đó là: môi trường sống tốt, đa dạng tiện ích, tiềm năng tăng giá trị và an ninh. Với lợi thế nằm cách biển vài trăm mét, tựa lưng vào núi, nơi vừa đủ tĩnh lặng cho cuộc sống yên ả, vừa đủ để chạm đến sự sôi động của thành phố du lịch, ở bất kỳ vị trí nào trong căn hộ tại The Dragon Castle Hạ Long, gia chủ đều nhìn thấy thiên nhiên bao la bên ngoài nhờ thiết kế không gian mở.

Song điều đó chưa đủ để tạo nên một cuộc sống hoàn hảo. Để nét vẽ về chốn an cư đa sắc màu và trọn vẹn, chuỗi tiện ích được bố trí ngay ngưỡng thềm toà tháp, trải dọc tới tầng cao nhất. Từ khu vui chơi trẻ em, khu cắm trại, khu vọng cảnh khu tập thể dục, các đơn vị hợp tác như nhà hàng, hiệu thuốc nằm trong khu vực nội khu đến cửa hàng BBQ, siêu thị, quán cà phê, phòng gym tại khối đế toà tháp cùng bể bơi 4 mùa, cầu kính trên tầng áp mái.

The Dragon Castle Hạ Long cũng là dự án hiếm hoi được vận hành dựa trên triết lý kiến tạo “hạnh phúc” thông qua mô hình Family Center. Đây là một trong sự sáng tạo của N.H.O và đơn vị vận hành Alpha Plus Property Management nhằm hướng tới phục vụ các gia đình thông qua sự kết hợp giữa vui chơi và học tập.

Chính sách bán hàng đột phá

Chủ đầu tư N.H.O mới đây đã tung ra chính sách bán hàng đột phá dành cho người mua nhà khi chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ đã được nhận nhà. Ngoài ra, tiến độ thanh toán chia thành 22 đợt, giảm áp lực về khoảng thời gian và tài chính cho người mua nhà. Như vậy, trong vòng 1 năm sau khi bàn giao nhà, khách hàng chỉ cần thanh toán 1%, tương ứng với 16 triệu đồng/tháng, một mức tài chính hợp lý dành cho các gia đình trẻ. Mua căn hộ The Dragon Castle Hạ Long thời điểm này, tất cả khách hàng sẽ được tặng iPhone 14 hoặc tour du lịch mùa Thu Hàn Quốc 5 ngày trọn vẹn cho cả gia đình.

Trong thời điểm tiệm cận khó khăn với dòng tiền từ ngân hàng, với chính sách ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư, sở hữu căn hộ chuẩn Hàn đã trở thành bài toán dễ dàng với người mua nhà. Hiện tại nhà mẫu dự án đã mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kính mời Quý khách hàng đến tham quan, trải nghiệm để chọn được những căn hộ ưng ý nhất.