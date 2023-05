Căn hộ mini, giá không rẻ

Căn hộ nhỏ hơn 40m2 ở Bình Chánh. Ảnh: Độc Lập

Anh Ngọc An mua một căn hộ chung cư diện tích 40m2 tại Q.12, TP.HCM với giá khoảng 800 triệu đồng cách nay gần 6 năm. Bình quân đơn giá căn hộ này khoảng 19 triệu đồng/m2. Theo anh Ngọc An, thời điểm đó bên Phú Mỹ Hưng (Q.7) giá bán mỗi mét vuông của căn hộ cũng tương đương. Tuy nhiên diện tích căn hộ lớn nên giá mỗi căn lên đến gần 2 tỷ đồng.

“Dù thấy giá mỗi mét vuông căn hộ có rẻ, nhưng cộng lại số tiền quá lớn nên tôi cũng không thể với đến vì cũng phải vay mượn khắp nơi mới có, không thể cố gắng hơn nữa. Vì vậy đành chọn mua căn hộ diện tích nhỏ để an cư, sau này có cơ hội, có thêm thu nhập sẽ đổi nhà”, anh Ngọc An chia sẻ.

Chị Loan, một người mua căn hộ 44m2 tại dự án chung cư Thới An (Q.12, TP.HCM) của Công ty Đất Lành, cho biết năm 2013 chị mua căn hộ trên với giá khoảng 800 triệu đồng. Lúc đó hai vợ chồng son nên thấy ổn, nhưng đến nay có thêm 2 đứa con nên thấy hơi chật và bất tiện trong sinh hoạt. Tuy nhiên, do khả năng tài chính như vậy thì phải “liệu cơm gắp mắm”. "Căn hộ hiện nay chỉ có thể dành cho người độc thân hoặc cặp vợ trồng trẻ, tối đa thêm 1 con. Có thêm đứa con thứ 2 thì rất chật", chị Loan nói.

Chị Bùi Thị Thanh Niềm mua một căn hộ có diện tích 39m2 tại Bình Dương với giá gần 700 triệu đồng/căn. Quy đổi ra giá tương đương 18 triệu đồng/m2. Giá này không hề rẻ hơn so với một số chung cư tại TP.HCM nhưng chị Niềm chặc lưỡi, biết là không rẻ nhưng tổng số tiền bỏ ra không lớn nên phù hợp với tài chính của chị. Trong khi đó nếu muốn mua căn hộ ở TP.HCM thì phải cần tối thiểu cũng khoảng 1,5 tỷ đồng mới đủ.

Nhu cầu của nhiều người thu nhập thấp về nhà ở gia tăng nên các căn hộ ít tiền do diện tích nhỏ bán khá chạy. Thế nên thời gian qua nhiều chủ đầu tư thích chẻ nhỏ căn hộ để bán. Đặc biệt, các chủ đầu tư thường “nhập nhèm” khi quảng bá chỉ tập trung nhấn mạnh về giá trị căn nhà thấp mà bỏ qua giá trị trên mỗi mét vuông. Khi khách hàng mới nghe tưởng giá nhà rẻ nhưng tính ra từng mét vuông lại không hề rẻ.

Theo ông Phạm Công Chánh, chuyên gia bất động sản cá nhân, hiện nay giá nhà đất đang quá cao, đã vượt khỏi thu nhập của đại đa số người dân. Trong khi đó theo quy luật của thị trường, trong một dự án, những căn hộ nhỏ giá bán mỗi mét vuông căn hộ thường cao hơn so với căn hộ diện tích lớn và những căn hộ nhỏ bán thường rất đắt hàng do nhiều người chỉ có lượng tiền ít. Căn hộ nhỏ giá thường đắt hơn rất nhiều so với căn hộ diện tích lớn và người dân nghèo phải mua nhà với giá đắt đỏ, lợi nhuận vô tình đã chảy vào túi của chủ đầu tư. Chính vì vậy, khi làm dự án các chủ đầu tư thường cố gắng chạy “xin” thật nhiều căn hộ diện tích nhỏ. Hiện nay hạ tầng của TP.HCM cũng như các thành phố lớn không đảm bảo nên cần phải có quy định cụ thể…

“Khách hàng vừa phải sống trong những căn hộ chật chội lại vừa phải mua với giá quá đắt là điều không công bằng với dân nghèo. Chính vì vậy, nếu cho làm nhà mini phải có điều kiện khống chế về giá như nhà ở xã hội. Để hỗ trợ người dân nghèo có nhà thay vì giảm diện tích thì hãy tập trung làm nhà xã hội bán cho người dân”, ông Chánh nêu quan điểm.

(Theo Thanh niên Online)