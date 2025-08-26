Căn Hộ Rộng Rãi Vẫn Là Lựa Chọn Ưu Tiên Của Nhiều Gia Đình Mua Để Ở Lâu Dài

Không gian sống rộng rãi, thoáng đãng và tiện nghi tại Conic Boulevard đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình tìm kiếm nơi an cư lâu dài tại TP.HCM.

Giữa bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, những căn hộ có diện tích lớn và thiết kế tối ưu trở nên khan hiếm. Tại khu Tây TP.HCM, Conic Boulevard nổi bật với các căn hộ rộng rãi, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thoải mái mà còn mang lại giá trị bền vững cho gia đình.

Không Gian Sống Lý Tưởng Cho Cả Gia Đình

Các căn hộ tại Conic Boulevard được thiết kế mở, tận dụng tối đa diện tích sử dụng, giúp các thành viên trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái. Phòng khách liền bếp tạo không gian gắn kết, thuận tiện cho sinh hoạt chung.

Căn hộ Conic Boulevard được thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi, tối ưu cho cuộc sống gia đình trẻ. Ảnh: EximRS.

Không gian phòng ngủ và khu vực sinh hoạt riêng được bố trí hợp lý, đảm bảo sự riêng tư mà vẫn kết nối tổng thể căn hộ. Điều này giúp mỗi thành viên đều có góc riêng nhưng vẫn gần gũi, chia sẻ cùng gia đình.

Bàn Giao Nhà Tận Tâm

Ngay từ khi nhận nhà, cư dân đã được đội ngũ quản lý hướng dẫn tỉ mỉ từng hạng mục, đảm bảo mọi chi tiết đều đạt tiêu chuẩn. Sự tận tâm trong từng bước bàn giao giúp khách hàng yên tâm bắt đầu cuộc sống mới.

Khách hàng được ban quản lý dự án hướng dẫn chi tiết trong quá trình nhận bàn giao căn hộ. Ảnh:EximRS

Quy trình bàn giao minh bạch và chuyên nghiệp không chỉ thể hiện sự uy tín của dự án mà còn tạo nền tảng để cư dân sớm ổn định cuộc sống và tận hưởng trọn vẹn tiện ích nội khu.

Sức Hút Mạnh Mẽ Từ Thị Trường

Thời gian gần đây, lượng khách đến tìm hiểu và giao dịch tại Conic Boulevard liên tục tăng, đặc biệt vào cuối tuần. Nhiều khách hàng chia sẻ họ bị thuyết phục bởi sự kết hợp giữa không gian sống rộng rãi và mức giá hợp lý.

Không khí sôi động tại dự án Conic Boulevard với đông đảo khách hàng đến tham quan, tìm hiểu thông tin. Ảnh: Conic.

Sự quan tâm này cho thấy xu hướng lựa chọn căn hộ diện tích lớn đang trở lại, nhất là khi dự án sở hữu vị trí thuận lợi với hạ tầng ngày càng hoàn thiện như Quốc lộ 1A mở rộng, đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài và tuyến đường ven kênh Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên đang hoàn thiện qua từng ngày.

Mảng Xanh Và Tiện Ích Đồng Bộ

Bên cạnh diện tích căn hộ rộng hiếm có trên thị trường, Conic Boulevard còn ghi điểm nhờ hệ thống tiện ích xanh ngay nội khu. Công viên trung tâm, sân thể thao và khu vui chơi trẻ em mang đến môi trường sống lành mạnh cho cư dân.

Không gian công viên nội khu xanh mát, kết hợp đa dạng tiện ích thể thao và vui chơi tại Conic Boulevard. Ảnh: Conic.

Nhờ sự hòa quyện giữa kiến trúc hiện đại và thiên nhiên, cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn những phút giây thư giãn, đồng thời duy trì lối sống năng động và cân bằng.

Giá Tốt & Chính Sách Linh Hoạt

Từ vị trí kết nối thuận tiện đến chính sách tài chính linh hoạt, Conic Boulevard đang mang đến cơ hội sở hữu nhà ở thực sự phù hợp cho nhiều đối tượng khách hàng. Với vốn ban đầu chỉ từ 750 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ đã hoàn thiện, phần còn lại thanh toán theo tiến độ chỉ 1% mỗi tháng trong vòng 36 tháng.

Nếu chọn phương án thanh toán 95%, khách hàng được chiết khấu đến 25% – đưa giá về chỉ hơn 30 triệu/m², mức giá hiếm thấy tại TP.HCM hiện nay. Khách hàng có nhu cầu hỗ trợ tài chính có thể chọn phương thức vay đến 85%, hưởng 0% lãi suất 18 tháng, miễn trả gốc 5 năm.

Khách hàng nhận nhà tại Block B – Conic Boulevard – Ảnh: Conic

Dự án hiện do EximRS phân phối chính thức. Tham khảo thông tin và hình ảnh thực tế tại www.conicboulevard.vn

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 06:30 26/08/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/can-ho-rong-la-lua-chon-uu-tien-cua-nhieu-gia-dinh-mua-de-o-lau-dai–20201224000032773.html

