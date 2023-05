Căn hộ sở hữu lâu dài hiếm hoi trên “bãi biển không ngủ”

"Đòn bẩy" từ cung đường “tỷ đô” ven biển

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng đón hơn 7,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch. Tổng thu du lịch ước tính đạt 25.311 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2018. Mới đây, báo New York Times đã công bố Đà Nẵng được xếp vị trí 15 trong top 52 điểm đến hấp dẫn nhất của năm 2019. Có thể thấy, du lịch chính là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố đáng sống, do đó, giá trị BĐS tại đây luôn có biên độ tăng giá mạnh mẽ theo thời gian.

Đặc biệt, cung đường ven biển Võ Nguyên Giáp được đánh giá cao khi sở hữu tầm nhìn hướng biển Mỹ Khê, 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh do Tạp chí Forbes bình chọn. Theo chủ trương của UBND TP. Đà Nẵng, “thửa đất vàng” này là tâm điểm phát triển kinh tế du lịch, đặc biệt là kinh tế ban đêm của thành phố.



Với vị thế tuyệt đẹp hiếm có, lại được đầu tư cấu trúc hạ tầng đồng bộ, tuyến đường Võ Nguyên Giáp ngay từ khi hình thành đã quy tụ được những thương hiệu du lịch, khách sạn nổi tiếng thế giới, góp phần khơi dậy tiềm năng và thay đổi diện mạo của cả thành phố. Tuy vậy, ghi nhận từ thực tế, đây cũng là khu vực khan hiếm nguồn cung căn hộ cao cấp mà người mua được sở hữu lâu dài.

Nắm bắt xu hướng và tiềm năng phát triển, giữa năm 2019, chủ đầu tư Minh Đông đã cho ra mắt thị trường dự án tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Premier Sky Residences tọa lạc trên cung đường “tỷ đô” Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt, Premier Sky Residences là dự án căn hộ mặt tiền biển hiếm hoi tại Đà Nẵng đã có khung pháp lý hoàn chỉnh về đầu tư, xây dựng và đủ điều kiện mở bán căn hộ hình thành trong tương lai.

Toàn bộ khu đất dự án có tổng diện tích 3.966,3 m2 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, mục đích sử dụng là đất ở đô thị cho Chủ đầu tư Minh Đông. Trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư do UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt (Quyết định số 5745 UBND – SXD) nêu rõ, “Mục tiêu dự án là: Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (căn hộ chung cư) để bán và đầu tư xây dựng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao để khai thác kinh doanh lưu trú và các dịch vụ phụ trợ".



Như vậy, căn hộ tại Premier Sky Residences là căn hộ ở, không phải căn hộ khách sạn (condotel). Do đó, người mua nhà tại Premier Sky Residences sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ổn định lâu dài đúng theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai. Chủ sở hữu có thể sử dụng căn hộ vừa để ở vừa cho thuê, đáp ứng nhu cầu lưu trú tại kinh đô du lịch miền Trung.

Vị thế độc tôn, gia tăng giá trị

Tính đến thời điểm hiện tại, Premier Sky Residences tự hào là dự án sở hữu tầm nhìn đắt giá bậc nhất TP. Đà Nẵng. Bởi Premier Sky Residences có đến 3 mặt trực diện hướng về biển Mỹ Khê và thu trọn trong tầm mắt cảnh sắc thiên nhiên sông, núi, biển, trời cùng cảnh quan của toàn thành phố.

Hơn thế, với chiều cao hơn 40 tầng, bao gồm 486 căn hộ cao cấp và 300 phòng khách sạn, Premier Sky Residences khẳng định vị thế độc tôn bên biển Mỹ Khê vì tầm nhìn không bị che chắn bởi bất kỳ dự án nào trong khu vực. Từ đây, cư dân thỏa sức ngắm nhìn trọn vẹn khung cảnh thành phố, chiêm ngưỡng những màn pháo hoa đỉnh cao, hòa mình trong cơn gió biển mát lành cùng dịch vụ được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn 5 sao của Tập đoàn BĐS hàng đầu thế giới Savills.



Ngoài ra, từ Premier Sky Residences cư dân chỉ mất khoảng 5-10 phút để di chuyển đến những địa điểm du lịch nổi tiếng và những công trình tiện ích của Đà Nẵng như: Cầu Rồng, sân bay quốc tế, trung tâm thương mại, bệnh viện,…

Tuần lễ khai trương căn hộ mẫu của Premier Sky Residences bắt đầu từ ngày 8/12 tới đây không chỉ mang đến cơ hội trải nghiệm không gian nội thất sang trọng, mà còn là dịp để khách hàng tận mắt chứng kiến những giá trị vượt trội của dự án từ vị trí, chất lượng công trình và đẳng cấp sống.

