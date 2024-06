Trong bối cảnh thị trường mua bán căn hộ chững lại thì căn hộ studio vẫn ghi nhận giao dịch tốt trên thị trường mua bán và cả thị trường cho thuê. Dòng sản phẩm này đang có hấp lực lớn với cả khách hàng mua ở thực và giới đầu tư.

Căn Hộ Studio: Tăng Mạnh Nhất Cả Trên Thị Trường Mua Bán Và Cho Thuê

Trên thị trường mua bán, căn hộ studio là loại hình có mức tăng giá ấn tượng. Theo một khảo sát của Batdongsan.com.vn , một dự án chung cư thuộc phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) ghi nhận giá bán căn hộ studio đã tăng gần gấp đôi so với giai đoạn mở bán vào 5 năm trước. Năm 2018, các căn hộ tại dự án này có mức giá dao động 800 triệu đồng-1,1 tỷ đồng/căn thì ở thời điểm hiện tại, giá căn studio tại dự án này dao động 1,6-1,8 tỷ đồng/căn. Tương tự, căn hộ studio tại một dự án nằm trên đường Trần Duy Hưng, mức giá cũng tăng từ 600-800 triệu đồng/căn so với 4 năm trước, dao động phổ biến từ 2,1-2,3 tỷ đồng/căn. Một dự án chung cư phường Mễ Trì giá bán cũng tăng từ mức hơn 1 tỷ đồng của năm 2018 lên mưc gần 2 tỷ đồng/căn thời điểm hiện tại. Căn hộ studio nằm trên đường Phạm Hùng, gần tòa Keangnam, trong vòng 3 năm gần đây, giá bán căn hộ sutio cũng tăng từ mức 1,6-1,8 tỷ đồng/căn lên mức 2,3-2,5 tỷ đồng/căn.

Căn hộ studio có mức tăng giá mạnh trên cả thị trường mua bán và cho thuê. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Không chỉ tăng trưởng mạnh về giá bán, căn hộ studio cũng thiết lập mặt bằng giá thuê ấn tượng. Theo báo cáo thị trường của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá thuê căn hộ ở Hà Nội đã tăng mạnh nhất là ở loại hình studio (căn hộ 1 phòng ngủ) với tỷ suất lợi nhuận cao hơn đến gấp đôi so với những căn hộ có diện tích lớn hơn.

Theo khảo sát, tại quận Long Biên, căn hộ studio đang được cho thuê với mức giá 7-8 triệu đồng/tháng, đã tăng thêm 10 – 15% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 30 – 40% so với năm 2022. Trong khi đó, dòng căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ nội thất có mức giá cao hơn, có mức tăng thấp hơn, khoảng 10% so với cùng kỳ, lên khoảng 10-11 triệu đồng/tháng. Ở một dự án chung cư thuộc phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm), căn hộ studio đầy đủ nội thất hiện được rao thuê với giá khoảng 10 triệu đồng, căn 2 phòng ngủ dao động 14-16 triệu đồng, tăng khoảng hơn 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Căn Hộ Studio Đang Giao Dịch Tốt Nhất Trên Thị Trường

Anh Đoàn Trọng Tiến, môi giới căn hộ quận Nam Từ Liêm cho biết, khoảng 2 tháng gần đây, giao dịch trên thị trường chung cư Hà Nội có dấu hiệu chững lại do giá bán bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, trong khi các dòng sản phẩm 2 ngủ đến 3 ngủ giao dịch khá chậm thì dòng căn hộ studio vẫn giao dịch rất tốt. Anh Tiến hiện đang làm việc tại một sàn giao dịch bất động sản chuyên bán chuyển nhượng có quy mô hơn 100 nhân sự nên nắm khá rõ các diễn biến của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội. Hơn 60% giao dịch trên thị trường mua bán của sàn anh từ nửa cuối tháng 4 đến hiện tại tập trung ở dòng căn hộ studio. Với thị trường cho thuê thì căn hộ studio cũng là dòng sản phẩm được tìm thuê nhiều nhất và có thanh khoản nhanh nhất.

Căn hộ studio có thanh khoản tốt trên thị trường. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Chị Nguyễn Thị Trang, môi giới căn hộ phía Tây Hà Nội cho biết, dù căn hộ studio có mức tăng giá mạnh nhất so với các căn hộ có diện tích lớn trên thị trường nhưng do diện tích nhỏ nên tổng giá thành của căn hộ studio so với mặt bằng chung là thuộc “mức mềm” nhất – phù hợp với tài chính của người trẻ độc thân và những gia đình hạt nhân (vợ chồng và một con nhỏ) nên dòng căn hộ này lọt điểm ngắm của nhóm khách hàng mua ở thực.

Bên cạnh đó, theo anh Tiến, nhóm khách hàng đầu tư rất chuộng dòng căn hộ studio do khả năng thanh khoản nhanh trên cả thị trường mua bán và cho thuê. Ở thời điểm hiện tại, khi giá chung cư đang chững lại, các nhà đầu tư mua studio với mục đích cho thuê lại, đặc biệt là phát triển mô hình homestay, căn hộ dịch vụ. Đây là hai mô hình bất động sản dòng tiền vận hành khá hiệu quả tại các dự án chung cư có studio vốn có vị trí trung tâm hoặc thuộc mô hình quần thể. Họ chờ đợi, khi thị trường chung cư tăng trưởng trở lại, sẽ bán ra để kiếm lời sau một thời gian cho thuê.

Nguyễn Nam

Xem thêm: