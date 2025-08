Căn Hộ Studio Tiếp Tục Tăng Giá Mạnh

Đà tăng giá của căn hộ chung cư vẫn đang tiếp diễn nhưng sức mua đang có phần chậm lại khi mặt bằng giá liên tục leo thang. Riêng dòng căn hộ studio vẫn duy trì đà tăng giá và sức mua tốt trên thị trường căn hộ Hà Nội.

Căn Hộ Studio: Giá Tiếp Tục Tăng

Khảo sát của Batdongsan.com.vn ghi nhận, tại một dự án chung cư phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm), các căn hộ studio tại dự án này vào năm 2018 có mức giá dao động 800 triệu đồng-1,1 tỷ đồng/căn thì đến tháng 5/2024, giá căn studio tại dự án này tăng lên 1,6-1,8 tỷ đồng/căn. Và đến thời điểm hiện tại, giá giao dịch các căn hộ studio tại dự án này đã đạt mức 2,1-2,2 tỷ đồng/căn.

Căn hộ studio thường nằm trong các dự án chung cư cao cấp. Ảnh: Dân Việt

Tương tự, tại một dự án chung cư đường Trần Duy Hưng , căn hộ studio cũng tăng giá từ 2,1-2,3 tỷ đồng/căn – mức giá của tháng 5/2024 lên 2,7-2,9 tỷ đồng/căn ở thời điểm hiện tại. Căn hộ studio tại một dự án chung cư ở phường Mễ Trì cũng tăng 40%, tương đương 700-800 triệu đồng/căn so với nửa năm trước đó. Căn hộ studio thuộc một nằm trên đường Phạm Hùng, gần tòa Keangnam, trong vòng 6 tháng, giá bán căn hộ sutio cũng tăng từ mức 2,3-2,5 tỷ đồng/căn lên mức 2,9-3,1 tỷ đồng/căn. Cùng biên độ thời gian là 6 tháng, hàng loạt dự án có căn hộ studio thuộc các quận/huyện là Cầu Giấy, Tây Hồ, Gia Lâm… cũng ghi nhận mức tăng giá 30-40% trong thời gian qua.

Đà tăng giá của căn hộ studio nằm trong mạch tăng giá chung của thị trường căn hộ Hà Nội . Tuy nhiên, trong khoảng 1 tháng gần đây, dù giao dịch vẫn tiếp diễn nhưng sức mua của thị trường chung cư Hà Nội có phần chững lại so với các tháng trước do mặt bằng giá liên tục tăng cao. Nhưng riêng phân khúc căn hộ studio, sức mua vẫn mạnh. Thậm chí, ở nhiều dự án, nguồn cung vẫn không đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Anh Phạm Văn Thịnh, môi giới căn hộ phía Tây Hà Nội cho biết, căn hộ studio do diện tích nhỏ nên khi tăng giá mahj theo thị trường thì tổng giá thành của căn hộ studio vẫn ở “mức mềm” nhất. Giá thành của căn hộ studio phù hợp với tài chính của người trẻ độc thân và những gia đình hạt nhân (vợ chồng và một con nhỏ) – đây là nhóm khách hàng có tích lũy thấp nên căn hộ studio trở thành lựa chọn phù hợp.

Chung cư Hà Nội Batdongsan.com.vn – website số 1 về bất động sản cung cấp những diễn biến mới nhất về giá bán và lịch sử giá của chung cư Hà Nội. Xem Ngay

Căn Hộ Studio Vẫn Thu Hút Nhà Đầu Tư

Do mặt bằng giá căn hộ chung cư đã thiết lập ở mức cao sau nhiều đợt tăng nóng liên tiếp nên đến thời điểm hiện tại, nhóm khách hàng mua chung cư chủ yếu là người có nhu cầu ở thực, giới đầu tư đã bắt đầu “ngãng” ra, tìm kiếm các sản phẩm đầu tư khác. Tuy nhiên, trong các sản phẩm thuộc căn hộ chung cư, căn hộ studio vẫn thu hút giới đầu tư nhiều hơn cả. Diện tích nhỏ, tổng giá thành nhỏ, trong khi nhu cầu lớn khiến căn hộ studio không chỉ giá tăng mạnh mà còn thanh khoản nhanh. Tại nhiều dự án, căn hộ studio luôn trong tình trạng “cháy hàng".

Thanh khoản và tiềm năng tăng giá tốt khiến căn hộ studio hút giới đầu tư. Ảnh: Tạp chí Tiếp thị và Doanh nghiệp

Chị Thu Thanh, môi giới căn hộ tại phía Tây Hà Nội cho biết, lực cầu và mức tăng giá của căn hộ studio là cao hơn hẳn so với các loại căn hộ khác. Lực cầu của căn hộ studio được bảo đảm từ xu hướng sống độc thân, không lập gia đình ngày càng tăng mạnh trong giới trẻ. Bên cạnh đó, do giá nhà liên tục tăng cao thì căn hộ studio là lựa chọn phù hợp về tài chính với những cặp vợ chồng trẻ.

Cũng theo chị Thanh, với nhóm khách hàng đầu tư thì căn hộ studio do diện tích nhỏ, tổng giá thành thấp hơn nên sức bật về giá cao hơn. Do lực cầu của căn hộ studio lớn nên căn hộ studio do khả năng thanh khoản nhanh trên cả thị trường mua bán và cho thuê. Ở thời điểm hiện tại, khi giá chung cư đang chững lại, các nhà đầu tư mua studio với mục đích cho thuê lại, đặc biệt là phát triển mô hình homestay, căn hộ dịch vụ. Đây là hai mô hình bất động sản dòng tiền vận hành khá hiệu quả tại các dự án chung cư có studio vốn có vị trí trung tâm hoặc thuộc mô hình quần thể. Họ chờ đợi, khi thị trường chung cư tăng trưởng trở lại, sẽ bán ra để kiếm lời sau một thời gian cho thuê.

Nguyễn Nam

Xem thêm: