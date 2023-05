Trong khi căn hộ với tầm giá dưới 3 tỷ đồng là sản phẩm chủ đạo được người mua nhà tại TP.HCM quan tâm nhiều nhất. Loại hình giá từ 30 -35 triệu đồng lại thu hút được sự quan tâm ở các thị trường vùng ven.

Cụ thể, xét về cơ cấu mức độ quan tâm căn hộ chung cư bán tại TP.HCM tính theo khoảng giá, hơn 48% nhu cầu mua tập trung vào các dự án có giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn, tăng 4% so với lượt tìm mua ở quý 4/2022 trước đó. Với các căn hộ có giá từ 3 -6 tỷ đồng/căn, lượt tìm mua chiếm khoảng 34%, giảm 3% so với quý trước và các căn giá trên 6 tỷ đồng chỉ chiếm khoảng 18% nhu cầu mua của thị trường.

Không chỉ có lượng quan tâm tìm kiếm tăng, phân khúc căn hộ trung cấp, bình dân cũng là loại hình có mức giá sơ cấp chào bán tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm. Theo đó, căn hộ bình dân giá dưới 35 triệu đồng/m2 có mức tăng giá rao bán hơn 13% so với quý trước. Căn hộ trung cấp giá từ 35 – 55 triệu đồng/m2 cũng tăng thêm khoảng 1 -2%.

Phân tích trong thay đổi trong tâm lý và xu hướng mua BĐS của người dùng. Một khảo sát được Batdongsan.com.vn thực hiện trên 500 đáp viên thuộc nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực dự báo về loại hình BĐS tiềm năng trong năm 2023, hơn 49% đáp viên nhận định căn hộ bán và cho thuê vẫn sẽ là phân khúc giàu tiềm năng và được quan tâm nhiều, tiếp đến là sản phẩm nhà riêng, nhà phố bán và cho thuê, đất nền tuy vẫn hấp dẫn nhưng sẽ phù hợp cho nhà đầu tư có dòng tiền dư dả và muốn tích lũy tài sản dài hạn hơn là số đông.

Sự “trổi dậy” mạnh mẽ của loại hình căn hộ trung cấp, bình dân còn được thể hiện thông qua nguồn cung mới triển khai quý vừa qua. Số liệu từ Savills Việt Nam cho thấy, trong quý 1/2023, dòng sản phẩm căn hộ vừa túi tiền đang chiếm ưu thế về cả nguồn cung và tỷ lệ hấp thụ tại TP.HCM. Theo đó, tỷ lệ căn hộ bình dân chiếm 67% thị phần, căn hộ trung cấp chiếm 27% và loại hình cao cấp chỉ chiếm 6%. Các dự án căn hộ có thanh khoản tích cực, tỷ lệ tiêu thụ tốt thời gian qua phần lớn đều rơi vào ngưỡng giá trên dưới 3 tỷ đồng/căn.

Còn tại dự án Mizuki Park, theo chủ đầu tư chia sẻ, từ đầu năm đến nay dự án đã bàn giao cụm căn hộ MP6-7-8, theo đó cũng ghi nhận hơn 500 căn đã hoàn tất thanh toán đến 95% giá trị. Trong bối cảnh dòng tiền khó như hiện nay, việc khách hàng vẫn xuống tiền mua nhà, thậm chí thanh toán với tiến độ nhanh chóng hơn những gì mà CĐT dự kiến. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc, trong thời điểm nào thì dòng sản phẩm phù hợp cho nhu cầu thực vẫn sẽ được hấp thụ tốt và người mua đón nhận. Các căn hộ tại Mizuki Park có tầm giá trung bình khoảng từ 48 triệu đồng/m2. Được biết, trong một tuần qua, 20 căn thuộc dự án này đã giao dịch thành công.

Một dự án khác tại khu Tây là 9X An Sương (Hóc Môn) của CĐT Hưng Thịnh cũng bán xong hơn 90% giỏ hàng nhờ tầm giá chỉ vào khoảng trên dưới 2 tỷ đồng/căn; dự án Thủ Thiêm Green House (TP. Thủ Đức) cũng ghi nhận tỷ lệ đặt mua cao từ nhóm người ở thực, dự án này có giá bán trên dưới 30 triệu đồng/m2; MT Eastmark City dù không tung ra sản phẩm mới nhưng giao dịch ở giỏ hàng hiện hữu khá ổn định, chủ đầu tư vẫn giữ nguyên mức giá từ 40 -43 triệu đồng/m2, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian qua.

Trong khi đó, tại các thị trường vùng ven như Đồng Nai, Long An, Bình Dương, nhu cầu mua căn hộ tập trung mạnh vào phân khúc bình dân hơn, ở khoảng từ 1,5 -2 tỷ đồng. Hầu hết các dự án ghi nhận thanh khoản tích cực đều rơi vào khoảng giá từ 32 -35 triệu đồng/m2. Cụ thể như tại dự án Bcons City (Dĩ An, Bình Dương), theo đại diện đơn vị phân phối dự án cho biết, dù không sánh bằng thời điểm cùng kỳ 2022 nhưng dự án vẫn ghi nhận giao dịch khả quan, trung bình vẫn bán được từ 5 -7 căn hộ/ tuần. Nhóm khách mua chủ yếu là các gia đình trẻ sinh sống tại Bình Dương và TP. Thủ Đức mua với mục đích an cư.