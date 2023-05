Căn hộ thông minh – xu hướng nhà ở hiện đại

Khái niệm “smart home” có lẽ không còn xa lạ với nhiều người, tuy nhiên với HAPPY ONE – Premier, Vạn Xuân Group đã đưa dự án lên một tiêu chuẩn cao hơn với công nghệ thông minh đến từ Mỹ được tích hợp trong mỗi căn hộ. Chỉ với một lần chạm tay, bạn có thể khám phá vô vàn tiện ích như hệ thống chiếu sáng, khởi động bếp, điều hòa hay mở cửa thông qua SmartLock,…

Ngoài ra, ngay trong khuôn viên của dự án, cư dân của HAPPY ONE – Premier có thể thoái mái kết nối với thế giới bên ngoài thông qua hệ thống Wifi free với tốc độ truy cập luôn luôn ổn định. Bên cạnh đó, với chiếc điện thoại của mình, cư dân có thể tìm kiếm và hướng dẫn vị trí đỗ xe với bãi xe thông minh kết nối với hệ thống an ninh ngay cổng ra vào, tự động vào khu vực đỗ xe không cần thẻ kiểm soát, nhanh chóng, tiện lợi nhưng đảm bảo an toàn tối đa.



HAPPY ONE – Premier còn cung cấp 39 tiện ích đầy ấn tượng ngay nội khu, phục vụ tối đa nhu cầu sống, thư giãn và tận hưởng của cư dân

Không chỉ tập trung vào các tiện ích, HAPPY ONE – Premier còn phát triển tối đa hệ thống an ninh kiểm soát 24/7, đặc biệt là công nghệ camera cảnh báo cháy hiện đại, giúp phát hiện và báo động nguy cơ cháy ngay cả trước khi hệ thống báo cháy kích hoạt. Giờ đây, nguy cơ cháy nổ tại các khu chung cư không còn là nỗi lo đối với gia đình bạn.

Giá trị của HAPPY ONE – Premier khi sở hữu vị trí vàng, ven các nhánh sông Sài Gòn

Có thể thấy, hiện nay tại các quốc gia Châu Á phát triển – điển hình là Singapore, tiêu chuẩn về một căn hộ thông minh không chỉ dừng lại ở các tiện ích mà nó mang đến, mà còn được đánh giá thông qua những yếu tố tự nhiên như mảng xanh, mật độ xây dựng, sông ngòi,… ngoại khu.

Chính vì vậy, ngay từ khi ra mắt, khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE – Premier đã làm “dậy sóng” thị trường bất động sản TP.HCM nhờ mảng xanh mang đậm phong cách nhiệt đới. Dù sở hữu diện tích 3,600m2, nhưng HAPPY ONE – Premier chỉ có 219 căn hộ, bao gồm: 210 căn hộ, 3 căn shophouse và 6 căn penthouse; mật độ xây dựng chỉ chiếm 34,19%.

Bên cạnh việc kiến tạo bầu không khí trong lành ở công viên view sông, Vạn Xuân Group còn khéo léo tận dụng tối đa mảng xanh tại các khu vực như sảnh đón, sảnh chờ – tiếp khách, khu vui chơi trẻ em, khu hồ bơi tràn bờ tầng 3,… Trong đó phải kể đến sự kỳ công trong việc bố trí tường cây xanh, thác nước nhân tạo nhằm tăng tính thẩm mỹ và cảm giác thư thái tại các khu vực sảnh chung.



Khu vực sảnh đón thác nước của khu căn hộ thông minh HAPPY ONE – Premier

Đặc biệt, sự tinh tế của chủ đầu tư khi cải tạo cảnh quan bờ kênh trước mặt tiền dự án cùng với vị trí cách sông Vàm Thuật chỉ 300m đã mang đến cho cư dân tại đây một đặc quyền độc đáo, đó chính là view sông hiếm có. Bởi cho đến hiện tại và cả tương lai, bất động sản ven sông hoặc view sông chưa bao giờ thôi hấp dẫn và luôn được xem là của hiếm trên thị trường.

Anh Trần Xuân Hưng – một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu căn hộ thông minh HAPPY ONE – Premier hào hứng chia sẻ: “Thật hài lòng khi HAPPY ONE – Premier là dự án căn hộ đầu tiên xây dựng và cung cấp các trang thiết bị lẫn nội thất thông minh. Vì nhiều năm trở lại đây, khi xã hội dần phát triển nhưng cư dân vẫn chỉ hạn chế ở mức trung bình chưa đáp ứng và nâng tầm cuộc sống tại khu vực. Bên cạnh đó, dự án còn sở hữu vị trí vô cùng thuận tiện, cơ sở hạ tầng hoàn thiện ổn định và đặc biệt là tiếp giáp với các nhánh sông; tôi tin rằng đây sẽ là sản phẩm không chỉ mang đến một không gian sống hiện đại mà còn có giá trị sinh lời cao”.

Khi sở hữu HAPPY ONE – Premier, khách hàng sẽ được bàn giao căn hộ với đầy đủ nội thất cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu với những thương hiệu hàng đầu. Bên cạnh đó, Vạn Xuân Group còn cẩn thận lựa chọn các đối tác uy tín thuộc top đầu để tham gia phát triển dự án như một bảo chứng về tiến độ và chất lượng bền vững theo thời gian, từ đơn vị tổng thầu Ricons cho đến đơn vị quản lý vận hành, ngân hàng bảo lãnh,…



Đầu tư và phát triển bởi: VẠN XUÂN GROUP

Kinh doanh tiếp thị: DKRS – Vivahomes

Giá chỉ từ: 1,9 tỷ đồng/căn

Hotline: 0965 65 65 87

Website: Căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE – PremierĐầu tư và phát triển bởi: VẠN XUÂN GROUPKinh doanh tiếp thị: DKRS – VivahomesGiá chỉ từ: 1,9 tỷ đồng/cănHotline: 0965 65 65 87Website: www.happyone.vn

Đình Lâm