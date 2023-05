Căn hộ thương mại tại Picity High Park và cơ hội cực hời cho nhà đầu tư

Căn hộ thương mại được đánh giá là một trong những kênh đầu tư có tính thanh khoản cao nhờ vào đặc trưng có nhiều công năng. Chính vì thế, căn hộ thương mại vẫn luôn có một lượng khách hàng quan tâm đáng kể ở bất cứ thời điểm nào.

Việc cân nhắc để tìm kiếm sản phẩm phù hợp trở nên chi li hơn với phần đa nhà đầu tư bất động sản vì nhiều diễn biến phức tạp khi phải đối diện áp lực liên tục. Sản phẩm mới vẫn được ra mắt, thế nhưng lượng giao dịch lại không lớn.

Picity High Park với chuỗi chính sách thu hút nhất thị trường khu Tây Bắc Sài Gòn 2022

Thấu hiểu trăn trở của khách hàng trong giai đoạn hồi phục kinh tế sau dịch và nắm bắt xu hướng mới, chủ đầu tư dự án Picity High Park mang đến cơ hội đầu tư, khẳng định cam kết lợi nhuận ít nhất 15% với dòng sản phẩm căn hộ thương mại.

Một số không gian tại căn hộ thương mại của Picity High Park

Để tối ưu lợi ích cho khách hàng, chủ đầu tư dự án đưa ra chuỗi chính sách hấp dẫn. Hiện tại, với khách hàng lựa chọn căn hộ thương mại tại Picity High Park, chủ đầu tư cam kết thuê lại với 5% giá trị sản phẩm/năm trong 3 năm, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất ngân hàng lên đến 24 tháng, tặng 3 năm phí quản lý, cơ hội nhận sổ tiết kiệm từ 400 triệu đồng, chiết khấu thêm khi mua từ 2 sản phẩm. Hơn nữa, chủ sở hữu hoàn toàn có thể tự vận hành cho thuê thu lợi khi vẫn đang hưởng khoản cam kết từ chủ đầu tư, đây là lợi thế cực mạnh giúp Picity High Park nhận được sự quan tâm đông đao. Ngoài ra, khi giao dịch thành công tại sự kiện cuối tuần do chủ đầu tư tổ chức, khách hàng còn có cơ hội nhận vàng thần tài. Chủ đầu tư cũng hỗ trợ đăng ký kinh doanh để đảm bảo vận hành cho từng chủ sở hữu. Các tòa nhà của Picity High Park cũng đã dần được bàn giao (hiện đã bàn giao 3 trong 6 tháp) nên chủ sở hữu hoàn toàn có thể vận hành ngay để có lời ngay. Từ những chính sách này, nhà đầu tư được hưởng lợi nhuận ít nhất 15% khi chọn căn hộ thương mại tại Picity High Park.

Picity High Park sở hữu tiềm năng tăng giá được xác thực

Không chỉ lấy lợi thế bằng chính sách hấp dẫn, Picity High Park còn được đánh giá cao bằng chính tiềm lực sẵn có của mình.

Căn hộ thương mại tại Picity High Park – hình ảnh thực tế

Picity High Park tọa lạc tại 9A, đường Thạnh Xuân 13, phường Thạnh Xuân, Quận 12, trong một khu vực đủ màu mỡ để hoạt động kinh doanh có thể thoải mái phát triển. Đặc điểm nổi bật của quận 12 chính là sở hữu vị trí chiến lược quan trọng ngay cửa ngõ phía Bắc thành phố, dễ dàng kết nối với Bình Dương và cả khu vực miền Đông Nam Bộ bằng tuyến QL1A, QL22. Cơ sở hạ tầng khu vực này cũng đang được hoàn thiện từng ngày với việc mở rộng nút giao thông Ngã tư An Sương, đầu tư tuyến Metro số 4 (Thạnh Xuân – Hiệp Phước),… Quận 12 cũng là quận nằm trong top 5 quận huyện đông dân nhất TP.HCM, liền kề với 2 quận trong top 3 (Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp). Đây là lý do để hoạt động kinh doanh tại quận 12 nhất định phát triển mạnh mẽ, và đầu tư căn hộ thương mại tại Picity High Park cũng thừa hưởng được nguồn lực dồi dào này. Một trợ lực rất lớn cho Picity High Park chính là khả năng mở rộng liên kết vùng và đảm bảo an toàn cho cư dân khi di chuyển nhờ vào việc chủ đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Thuật kết nối trực tiếp đến UBND Quận 12 mà không cần phải dùng đến tuyến QL1A (đã được UBND Thành phố phê duyệt).

Picity High Park lấy chuẩn resort 4 sao, là sản phẩm tổng hòa sáng tạo của nhiều thương hiệu lớn, có những tiêu chuẩn ở tầm cao nhất định. Về cảnh quan, Picity High Park được thực hiện bởi Belt Collins International (Hong Kong), về kiến trúc do Humphreys and Partners Architects (Mỹ) chịu trách nhiệm, thi công xây dựng từ Unicons (thành viên Coteccons Group) và tập đoàn xây dựng Hòa Bình, vận hành bởi Savills Việt Nam. Picity High Park lấy con người làm tâm điểm để xây dựng một môi trường sống đảm bảo xanh sạch, an toàn, vừa hòa hợp với các yếu tố thiên nhiên, vừa tận hưởng cuộc sống tiện nghi, nhộn nhịp của đô thị. Dự án dành tới 77% quỹ đất để phát triển mảng xanh, giao thông và hơn 25 tiện ích nội khu chất lượng cao như: 3 hồ bơi, trong đó có 1 hồ bơi đạt chuẩn Olympic; đường dạo bộ dài hơn 3km; phòng gym; sân thể thao; khu BBQ; … cùng dự án lá phổi xanh mới cho TP.HCM – công viên ngoại khu rộng 150ha ngay tại quận 12. Đây là nền tảng rất quan trọng giúp Picity High Park giữ được sức hút liên tục với cư dân trong và ngoài dự án.

Đây cũng là một cơ sở để khẳng định sự đảm bảo về tiềm năng khai thác của căn hộ thương mại tại Picity High Park.

Thị trường Tây Bắc Sài Gòn hiện đang là khu vực có sự tăng trưởng ổn định. Picity High Park cũng được đánh giá cao tại khu vực này nhờ những thế mạnh nổi trội. Căn hộ thương mại tại đây hẳn sẽ là lựa chọn đúng đắn để đảm bảo dòng tiền đầu tư vừa được đảm bảo an toàn, vừa có khả năng sinh lời ngay.