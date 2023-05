Báo cáo thị trường do Batdongsan.com.vn công bố mới đây cho thấy, trong tháng 3/2022, nhu cầu tìm kiếm sản phẩm căn hộ tại TP.HCM đang có xu hướng tăng trở lại sau đợt nghỉ tết Nguyên đán. Cụ thể, lượng tìm mua căn hộ tại TP.HCM trong tháng 3 tăng 40% so với tháng trước. Lượng tin rao bán loại hình này cũng tăng 57% trong tháng 3. Riêng phân khúc căn hộ trung cấp ghi nhận nhu cầu mua tăng hơn 23% so với tháng đầu năm và tăng mạnh nhất ở loại hình căn hộ tầm giá từ 40-50 triệu đồng/m2 thuộc khu vực Bình Tân, Bình Chánh và TP. Thủ Đức.

Thực tế thị trường cũng cho thấy, lượng tiêu thụ căn hộ tại TP.HCM đang tăng khá mạnh, nhất là ở các dự án chào bán sơ cấp. Khan hiếm nguồn cung mới cộng với nhu cầu mua cao khiến cho những dự án có nguồn hàng chào bán quý vừa qua đều ghi nhận thanh khoản tốt. Chẳng hạn như dự án Akari City , chỉ trong 4 giờ đồng hồ tại buổi lễ công bố chính thức của dự án, 500 căn hộ thuộc giai đoạn 2 Akari City ghi nhận tỷ lệ hấp thụ đạt trên 85%. Nam Long cho biết, các căn hộ còn lại của giai đoạn 2 Akari City cũng đang được khách hàng quan tâm.

Một trong những yếu tố khiến dự án này “cháy hàng’ ngay trong ngày mở bán đầu tiên, bên cạnh yếu tố giá bán chỉ từ 43 -45 triệu/m2, thấp hơn mức trung của thị trường, đây còn là khu đô thị hiếm hoi tại TP.HCM còn duy trì tầm giá căn hộ dưới 50 triệu/m2. Ngoài ra Akari City có lợi thế đánh trúng tâm lý người mua ở thực vì đã hoàn thiện bàn giao giai đoạn 1 với tỷ lệ lấp đầy cao, hình thành cộng đồng cư dân đông đúc, nhiều tiện ích nội – ngoại khu hoàn chỉnh phù hợp để ở ngay. Akari City là dự án duy nhất có nguồn hàng sơ cấp được đánh giá cao về quy mô và chất lượng chào bán trong quý 1/2022.

Nhiều dự án có nguồn cung chào bán trong quý 1/2022 ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao và được người mua chào đón.

Cũng đầu tháng 4/2022, Tập đoàn An Gia mở bán căn hộ Westgate tại Bình Chánh, TP.HCM với hơn 90% sản phẩm trong giỏ hàng được tiêu thụ chỉ sau 4 giờ. Theo đại diện đơn vị này, phân khúc căn hộ tại TP.HCM có xu hướng thiết lập mặt bằng giá mới từ đầu năm 2022, tuy nhiên khả năng hấp thụ của thị trường vẫn ở mức cao. Loạt dự án hiện hữu đang chào bán tại TP.HCM như Celesta Height (Nhà Bè), Moonlight Centra Park (Bình Tân), Lovera Vista (TP. Thủ Đức), Pi City (quận 12) đều ghi nhận thanh khoảng tăng mạnh, một số dự án chưa chính thức chào bán, mới nhận đặt chỗ cũng có tỷ lệ booking trên 80% rổ hàng dự kiến. Diễn biến này cho thấy nhu cầu với loại hình căn hộ tại TP.HCM vẫn còn rất lớn.

Chia sẻ về thị trường căn hộ TP.HCM trong quý 1/2022, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc thị trường CBRE Việt Nam cho biết, trong quý vừa qua, thành phố có 1.247 căn hộ được chào bán thành công. Xét về tỷ lệ hấp thụ dự án mới, hầu hết đều đạt mức 90%, có dự án ngay ngày công bố đã tiêu thụ khoảng 90-100%. Điều này cho thấy, lực cầu với sản phẩm căn hộ tại thị trường TP.HCM vẫn rất cao, đặt trong bối cảnh nguồn cung mới tiếp tục khan hiếm.

“Quý 1/2022 là trường hợp cá biệt của thị trường căn hộ TP.HCM bởi nguồn cung mới ra thị trường quá thấp. Trong quý vừa qua, thị trường ghi nhận duy nhất một dự án hiện hữu mở bán giai đoạn tiếp theo với 500 sản phẩm thuộc dự án Akari City 8,5ha tại quận Bình Tân của Nam Long Group. Đây là quý có nguồn cung mới chào bán thấp nhất kể từ năm 2013. Ảnh hưởng tiêu cực của vấn đề cấp phép từ năm 2019, quỹ đất ngày càng hạn chế và tâm lý thận trọng của thị trường sau khi trải qua hai năm dịch bệnh dẫn đến nguồn cung tạm thời hạn chế trong ngắn hạn”, bà Thanh cho biết.

Cũng theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong quý 1 vừa qua, giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục xu hướng tăng hơn 4% so với quý trước và 9-15% so với cùng kì năm ngoái. Mức tăng mạnh nhất rơi vào dòng sản phẩm trung cấp có giá từ 40-50 triệu/m2. Mức giá trung bình trên thị trường căn hộ tại TP.HCM rơi vào khoảng 54-60 triệu/m2, các khu vực trước được định vị xa trung tâm như Bình Tân, Bình Chánh hiện cũng rất được quan tâm khi có nguồn cung mới và mức giá mềm hơn so với tầm giá chung của thị trường. Các phân khúc từ cao cấp trở lên mở rộng địa bàn hoạt động khiến căn hộ trung cấp và bình dân dần vắng bóng tại thị trường TP.HCM, buộc người mua nhà phải chấp nhận mức giá cao hơn hoặc chuyển hướng tìm kiếm sang các địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và xa hơn.

Nguồn cung căn hộ TP.HCM dự kiến sẽ gia tăng trong các quý tới nhưng khó có sự bứt phá mạnh do còn nhiều hạn chế trong cấp phép.

Urban Green, The 9 Stellars, The Peak Garden, Mặc dù quý đầu tiên của năm 2022 có số lượng chào bán ít nhưng bước sang quý 2, thị trường sẽ chuẩn bị cho việc ra mắt loạt dự án mới như Lancaster Legacy MT Eastmark City , Flora Paranoma. Thị trường đang bước vào giai đoạn bình thường mới, các đường bay quốc tế được nối lại và niềm tin vào sự phục hồi giúp nguồn cung mới bùng nổ và dự kiến đạt hơn 20.000 căn trong năm nay. Phân khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục thống trị với sự ra mắt của hàng loạt dự án tại TP. Thủ Đức, Nhà Bè, Quận 7, Bình Chánh. Giá sơ cấp trung bình sẽ tăng chậm lại tương ứng với sự chuyển dịch cơ cấu phân khúc sản phẩm tại các quận, huyện ngoài trung tâm.

Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam cho rằng, với các sản phẩm tung ra thị trường trong khoảng giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 tại TP.HCM sẽ là mức giá khá ổn trong bối cảnh thị trường TP liên tục tăng giá suốt thời gian qua. Với các dự án trong các khu đô thị quy mô, được đầu tư bài bản về hệ tiện ích, cảnh quan, dịch vụ… vẫn nhận được sự quan tâm đáng kể của người mua. Theo đó, tỉ lệ tiêu thụ tốt trên thị trường phụ thuộc vào từng dự án, chứ không phải tất cả. "Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, sự lựa chọn của người mua cũng ít đi, thì câu chuyện chất lượng, vị trí, giá bán vẫn được người mua chú ý hàng đầu. Dự án nào đáp ứng được các yêu cầu đó thì tỉ lệ hấp thụ sẽ tốt", ông Kiệt nhấn mạnh.

Phương Uyên