Căn Hộ TP.Thủ Đức Giảm Sức Hút

Trong khuôn khổ sự kiến Báo cáo thị trường BĐS quý 3/2022 do Batdongsan.com.vn tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 6/10 vừa qua, các số liệu biến động thị trường TP.HCM cho thấy, mức độ quan tâm của người mua căn hộ đang có sự biến động giữa các khu vực mà cụ thể là giữa khu Đông và nội thành.

Theo đó, quý 3/2022 thị trường BĐS TP.HCM ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở cả 2 loại hình BĐS bán và BĐS cho thuê. Nhu cầu tìm mua BĐS tăng 19%, trong khi nhu cầu tìm thuê cũng tăng 70% so với quý 1/2022. Các phân khúc nhà ở đều có mức độ quan tâm tìm mua tăng trưởng ổn định, trong đó nhu cầu mua căn hộ tăng 4%, biệt thự tăng 20% và nhà mặt phố tăng 25% so với quý trước. Với thị trường cho thuê, nhu cầu tìm kiếm tập trung về loại hình nhà mặt phố, đặc biệt là nhà phố cho thuê tại quận 3 , quận 5, quận 11 đều tăng mạnh từ 42-49% so với quý trước. Các quận ngoại thành cũng ghi nhận nhu cầu tìm thuê tăng như nhà phố quận 9 có nhu cầu thuê tăng 33% trong quý này.