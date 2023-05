Căn hộ từ 30 triệu/m2 sẽ còn khi đất Thủ Thiêm giá đấu trúng 2,4 tỷ đồng/m2?

Giá nhà ở đang đứng trước đợt điều chỉnh tăng cao hơn?

Sau gần 1 tuần kể từ ngày diễn ra cuộc đấu giá 4 lô đất tại khu đô thị Thủ Thiêm, (TP.Thủ Đức, Tp.HCM) thị trường bất động sản Tp.HCM “mất phương hướng” và “sốc nặng”. Theo kết quả đấu giá thành công, 4 lô đất được chốt mức giá trúng thầu lần lượng là 470 triệu đồng/m², gần 600 triệu đồng/m², rồi đến 1 tỷ đồng/m² (gấp 7 lần giá khởi điểm), và đỉnh điểm nhất khi giá của lô đất ký hiệu 3-12 lên đến hơn 2,4 tỷ đồng/m² (gấp 8,3 lần giá khởi điểm).

Căn hộ cao cấp The Rivana hiện là cơ hội hiếm có cho người sở hữu nhà khi có giá từ 31 triệu đồng/m2, liền kề cửa ngõ TP.Thủ Đức

Sau kết quả đấu giá đất này, rất nhiều người lo ngại giá nhà ở tại TP.HCM và các vùng lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Long An.. đang đứng trước một đợt điều chỉnh giá mới và ở lần điều chỉnh này sẽ là đà tăng ngoạn mục nhất từ trước đến nay. Sự lo ngại này là hoàn toàn có cơ sở bởi mặt bằng giá trên thị trường nhà ở lâu nay luôn chịu sự tác động mạnh mẽ từ các yếu tố liên quan đến giá đất.

Thực tế giá nhà ở hiện nay tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cũng đã ở ngưỡng cao, nằm ngoài tầm với của số đông người dân có mức thu nhập trung bình, thấp. Theo phân tích, giá nhà hiện tại vốn đã được hình thành trong đợt điều chỉnh mặt bằng giá kể từ hồi năm 2019, sau khi thị trường chứng kiến tình trạng khan hiếm quỹ đất gần trung tâm cùng với nguồn cung căn hộ mới có giá dưới 2 tỷ đồng vắng bóng trên thị trường. Ngoài ra, giá nhà ở cũng bị tác động đáng kể khi hàng loạt dự án căn hộ hạng sang ở vị trí vàng tại khu trung tâm Quận 1 (TP.HCM) chào bán ra thị trường với những giá bán trung bình lên đến 200 triệu/m2, thậm chí có dự án lên đến 400 triệu/m2.

Với giá đấu thầu thành công 2,4 tỷ đồng/m2 ở lô đất 3-12 (KĐT Thủ Thiêm) thì theo tính toán sơ lược 1 căn hộ tại khu đất này sau khi xây dựng xong sẽ có giá bán không dưới 40 tỷ đồng/căn, một con số gây sự “choáng váng”. Như vậy, những lo ngại về việc giá nhà tăng cao tiếp ở thời gian tới cũng cần nghĩ đến.

Vậy, qua những diễn biến về giá đất trên thị trường như đã phân tích ở trên sẽ càng khiến tâm lí mua nhà của người dân trở nên cấp bách hơn, bởi ai cũng lo ngại sắp tới sẽ khó mua được nhà giá tốt để an cư.

Căn hộ The Rivana 2PN, tương đương giá 1m2 đất tại Thủ Thiêm!

Thực tế trong 2 năm trở lại đây, nguồn cung căn hộ mới tại các khu vực xa trung tâm TP.HCM đã trở nên rất khan hiếm và giá cũng đã tăng rất cao. Bằng chứng là, đầu năm 2021, một dự án căn hộ vừa ra mắt tại Quận 12 có mức giá bán trên 2,3 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ. Trong khi đó, một số dự án căn hộ mới thuộc phân khúc cao cấp chào bán ra thị trường TP.Thủ Đức trong năm 2021 cũng đã ghi nhận mức giá bán từ 60 – 100 triệu đồng/m2.

The Rivana tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, view sông Sài Gòn

Với diễn biến giá căn hộ chào bán mới ngày càng tăng cao như vậy thì những dự án đã mở bán với mức giá dưới 40 triệu/m2 được xem là có giá rất hấp dẫn. Trong đó, The Rivana được đánh giá là dự án sáng giá bậc nhất trên thị trường cả về cho người mua ở lẫn đầu tư. Theo tính toán, 1 căn hộ The Rivana 2PN với diện tích 71m2 có giá tương đương 1m2 đất tại Thủ Thiêm vừa được đấu giá thành công.

Ngay từ ngày đầu chào sân thị trường, giới am hiểu sản phẩm căn hộ đã dành nhiều lời khen và đánh giá cao về triển vọng của khu căn hộ The Rivana. Mức giá từ 31 triệu đồng/m2, bàn giao căn hộ chất lượng cao cấp, thanh toán linh hoạt và được ngân hàng hỗ trợ lãi suất cùng ân hạn nợ gốc, đặc biệt vị trí ngay mặt tiền đường đại lộ Bình Dương và chỉ cách TP.Thủ Đức 5 phút di chuyển, The Rivana được xem như là “ngôi sao sáng” cho nhu cầu an cư lẫn đầu tư. Cự li và vị trí dự án đáp ứng tốt cả cho người làm việc tại TP.HCM lẫn Bình Dương.

Tiến độ thi công thực tế tại công trường The Rivana trong tháng 12/2021

Ngoài ra, The Rivana còn được kiến tạo là nơi an cư chất lượng với 100% căn hộ thiết kế thông thoáng có ban công, sân phơi riêng biệt, tận dụng tối đa không gian lộ thiên để đem đến 75% căn hộ view hướng sông và 25% căn hộ nhìn về đại lộ Bình Dương. Ngoài tiện ích trong khu vực, ngay trong nội khu, cư dân The Rivana còn được cung cấp hệ thống 34 tiện ích cao cấp, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày.

Đến tháng 12/2021, công trình The Rivana đang triển khai thi công, song song đó tiến hành nghiệm thu móng chuẩn bị cho công tác ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.