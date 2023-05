Những Dự Án Căn Hộ View Sông Sài Gòn Tại Thủ Thiêm

Giá trị BĐS Thủ Thiêm được dự đoán không ngừng sinh lời, chỉ tăng mà không giảm. Giữa bối cảnh quỹ đất Sài Gòn ngày càng chật chội, nhà đầu tư rất khó có thể cưỡng lại được sức hút của thị trường BĐS nơi đây.

Và 3 dự án đã và đang làm tăng thêm sức nóng cho thị trường BĐS Thủ Thiêm hiện nay, có thể kể đến như các dự án The Metropole; Eco Smart City; Thủ Thiêm Zeit River. Đây cũng là những dự án được Batdongsan.com.vn lựa chọn trong số đánh giá dự án thực hiện vào tháng 2/2023 dưới đây:

1. Đánh giá dự án The Metropole

The Metropole Thủ Thiêm là dự án căn hộ cao cấp Quận 2 được phát triển bởi tập đoàn SonKim Land. Dự án bao gồm 5 block cao 12 tầng, dự kiến khi hoàn thiện sẽ cung cấp hơn 1300 căn hộ và khoảng 100.000 m2 văn phòng cho thuê. Metropole Thủ Thiêm với các thiết kế căn hộ từ 1 – 4 phòng ngủ, nên khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn về diện tích khi mua căn hộ tại đây.

Dự án nằm ngay trong trung tâm hành chính mới của KĐT Thủ Thiêm với view trực diện sông Sài Gòn và Quận 1. The Metropole có tất cả 4 phân khu, bao gồm: The Galleria Residence ; The Crest Residence; The Opera Residence; The OpuSK Residence.

Toàn cảnh dự án The Metropole Thủ Thiêm

Lợi thế vị trí: Căn hộ Metropole Thủ Thiêm sở hữu vị trí có thể nói là khá đẹp và thuận lợi khi nằm ngay chân cầu Thủ Thiêm, bên trái dự án tiếp giáp với quảng trường trung tâm Thủ Thiêm, phía rước tiếp giáp với sông Sài Gòn và phía sau dự án lại tiếp giáp với hồ trung tâm Thủ Thiêm. Từ đây, dễ dàng thấy được những tiềm năng hấp dẫn mà dự án này mang lại.

Ngoài ra, Metropole Thủ Thiêm còn nằm kề cận một số dự án BĐS cũng nổi tiếng như: Vinhomes Golden River Ba Son, Empire City, Thủ Thiêm River Park , KĐT Sala, Eco Smart City,…

Hạn chế: Các tiện ích tại khu vực Thủ Thiêm hiện còn khá thưa thớt, thậm chí có thể không đủ để đáp ứng cho đời sống cư dân hiện nay. Ngoài ra, dân cư đang sinh sống tại khu vực này chưa được đông đúc như một số khu vực trung tâm khác tại Sài Gòn.

Về giá bán căn hộ The Metropole Thủ Thiêm, hiện các phân khu của dự án đang có mức giá như sau:

Giá phân khu The Galleria: 4300-6200 USD

Giá phân khu Opera: 5800-7900 USD

Giá phân khu The Crest: 5500-7500 USD

Phân khu The Amaris (The OpusK Residence) đang nhận giữ chỗ, hiện đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng. Giá phân khu này như sau: mở bán ngày 13/11/2022 có giá 232 – 360tr/m2, căn duplex thấp nhất từ 400tr/m2.

Theo quy hoạch, The Metropole nằm trong khu chức năng số 1 của KĐT mới Thủ Thiêm. Các công trình tạo điểm nhấn cho khu chức năng gồm có: Trung tâm hội nghị triển lãm; Nhà hát giao hưởng; Trung tâm quy hoạch thông tin; Quảng trường trung tâm có cầu đi bộ kết nối qua Quận 1.

Bên cạnh đó, để kết nối KĐT Thủ Thiêm với các quận trong TP.HCM, chính phủ đã lên kế hoạch xây dựng 5 cầu nối nằm ở những khu vực khác nhau: cầu Thủ Thiêm 1, 2, 3, 4 và cầu đi bộ Thủ Thiêm.

2. Đánh giá dự án Eco Smart City

Eco Smart City là khu phức hợp được xây dựng trên khu đất 7,45ha. Tổng thể công trình này gồm có 11 tòa tháp, cao từ 10-50 tầng, gồm khu TTTM, cao ốc văn phòng, khách sạn, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ, công trình giáo dục…

Eco Smart City cũng được đánh giá tốt về vị trí tọa lạc. Dự án nằm tại khu chức năng số 2A của KĐT Thủ Thiêm, Quận 2 , Tp.HCM, cũng nằm ngay vùng lõi của Thủ Thiêm, nên cư dân tại đây sẽ kết nối thuận lợi với khu vực khác của thành phố.

Phối cảnh dự án Eco Smart City

Ngay Hầm Thủ Thiêm

Cách Mai Chí Thọ – 500m

Cách đường Nguyễn Cơ Thạch – 1km

Cách Cầu Thủ Thiêm 1 khoảng – 2km

Ngoài dự án Eco Smart City, thì tại Quận 2 còn có hàng loạt dự án căn hộ cao cấp như: Thủ Thiêm Zeit River (quy mô 3.3ha) và The Global City (quy mô 117.4ha).

Về quy hoạch hạ tầng xung quanh dự án Eco Smart City: Hiện tại, những tuyến đường chạy qua dự án này điều là những tuyến đường vừa mới xây dựng và được thông xe trong vài năm trở lại đây. Lộ giới khá rộng, có vỉa hè, cây xanh, đèn đường đã hoàn chỉnh.

– Tuyến Mai Chí Thọ: Có 12 làn xe, kết nối hầm Thủ Thiêm, trở thành tuyến giao thông quan trọng nhất TP. HCM.

– Đại lộ Vòng Cung – Nguyễn Cơ Thạch: tuyến đường xuyên qua tất cả các dự án lớn trong khu đô thị Thủ Thiêm

– Đường ven hồ ngay quảng trường trung tâm Thủ Thiêm là nơi tập trung các tiện ích, vui chơi, giải trí,… cho khu trung tâm hành chính trong tương lai.

– Đường Châu Thổ trên cao là tuyến chạy qua khu dự trữ sinh quyển Thủ Thiêm và dẫn ra dự án Sala Đại Quang Minh

Hạ tầng đã lên kết hoạch triển khai gồm có:

– Cầu Thủ Thiêm 3: kết nối qua Quận 4 đang được lên kế hoạch triển khai sau khi cầu Thủ Thiêm 2 được thông xe.

– Cầu đi bộ từ Thủ Thiêm qua khu vực Quận 1 kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ, đây là trục đường thương mại, mua sắm lớn sắp được khởi công trong thời gian tới.

Về giá bán Eco Smart City, dự đoán mức giá sẽ rơi vào khoảng 5000-7500USD/m2. Nhìn chung, mức giá này không hề rẻ hơn so với dự án Empire City . Tuy nhiên, thông tin này chỉ mới chỉ là tin nội bộ. Giá bán chi tiết từng căn hiện nay vẫn chưa được công bố ra thị trường. Batdongsan.com.vn sẽ thường xuyên cập nhật tin tức mới nhất về dự án TẠI ĐÂY

3. Đánh giá dự án Thủ Thiêm Zeit River

Dự án Zeit River Thủ Thiêm được đầu tư bởi Công ty GS Engineering & Construction (Tập đoàn GS E&C đến từ Hàn Quốc) và nhà phát triển là Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Enterprise (Công ty thành viên của GS E&C). Dự án này được GS E&C định hướng phát triển trở thành một tổ hợp căn hộ cao cấp phong cách tropicana – không gian xanh hiện đại và hòa quyện với thiên nhiên.

Khu căn hộ The Zeit River Thủ Thiêm có tổng cộng 2 tòa tháp. Mỗi tháp sẽ tích hợp 1-4 tầng hầm, khối đề 4 tầng. Diện tích căn hộ Thủ Thiêm Zeit River trung bình từ 50m2-140m2.

Toàn cảnh Khu đô thị Empire City Thủ Thiêm

The Zeit River Thủ Thiêm sở hữu vị trí ngay góc giao giữa đường Nguyễn Cơ Thạch và tuyến Đại lộ Vòng Cung, nên dễ dàng kết nối tới các địa điểm lân cận khác. Phía Tây giáp đường nội bộ N7, lộ giới 22,6m; phía Đông giáp với đường Nguyễn Cơ Thạch (R14), lộ giới 44,7m; phía Nam giáp với đường ven hồ (R2), lộ giới 29,2m; phía Bắc giáp tuyến Đại lộ Vòng cung (R1), lộ giới 55m.

Từ vị trí của Thủ Thiêm Zeit River, dễ dàng di chuyển đến:

Quận Bình Thạnh, KĐT Vinhomes Central Park, Sài Gòn Peal, The Manor qua cầu Thủ Thiêm 1

Đến Quận 9, Khu công nghệ cao Quận 9 thông qua tuyến đường Xa lộ Hà Nội

Đến Quận 1 thông qua cầu Thủ Thiêm 2.

Đến Quận 4, Quận 5, Quận 6 thông qua đường Hầm Thủ Thiêm

Đến Quận 7, Nhà Bè thông qua cầu Phú Mỹ hoặc cầu Thủ Thiêm 4 trong tương lai

Thủ Thiêm Zeit River cũng được thừa hưởng nhiều giá trị từ vị trí cùng hệ thống tiện ích đồng bộ xung quanh:

Hành chính: UBND Quận 2, Quận 1, trung tâm hành chính Quận 2, phòng cảnh sát,…

Y tế: BV Quốc tế Mỹ – Anh, BV Đa Khoa Quốc Tế Vimec, BV Quận 2, BV Quốc tế Thảo Điền

Giáo dục: Trường Quốc Tế Anh, Mỹ, Đức, Úc, Tây Úc,… đầy đủ trong bán kính 5km.

Mua sắm: Big C An Phú, Big C Thảo Điền, Co.opmart Đồng Văn Cống, An Nam Market, Chợ Bình Trưng, Chợ Bình Khánh, chợ Bến Thành,…

Thư giãn giải trí: Công viên Tân Cảng Landmark 81, trung tâm thương mại Estella Place, sân Golf Him Lam, khu du lịch Bến cảng Nhà Rồng, bến cảng Bạch Đằng, phố đi bộ, chợ Bến Thành,…

Về giá bán dự án: Thủ Thiêm Zeit River có mức giá dao động từ 105-220 triệu/m2. Giá thấp nhất là các căn hộ tại tòa Linden – khoảng 6,4 tỷ/căn 1 PN. Giá cao nhất thuộc về các căn có diện tích lớn, vị trí đẹp ở tòa Cove, mức giá lên tới 75-122 tỷ/căn.

Các loại hình sản phẩm nơi đây gồm có: căn hộ chung cư, officetel, shophouse thương mại, Thủ Thiêm Zeit River dường như sẽ trở thành chốn an cư lý tưởng, hưởng nhiều tài lộc nhờ view sông, mà bất cứ ai cũng mong muốn sở hữu.

Trên đây là những đánh giá thực tế, khách quan của Batdongsan.com.vn về 3 dự án căn hộ View sông Sài Gòn tại Thủ Thiêm. Tùy thuộc vào nhu cầu và tài chính, khách hàng có thể lựa chọn dự án sao cho phù hợp để mua ở hoặc đầu tư.

Hãy tiếp tục theo dõi Đánh giá dự án từ Batdongsan.com.vn để cùng tìm hiểu rõ hơn về những thông tin chi tiết, đánh giá khách quan nhất của những dự án bất động sản trên toàn quốc!

Lan Chi

