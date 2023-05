Căn Hộ Vừa Bàn Giao “Hút Khách” Hơn Hàng Sơ Cấp

Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là những tài sản đang trong quá trình xây dựng, chưa hiện hữu nên tại thời điểm ký kết Hợp đồng mua bán, người mua chỉ được tiếp cận hồ sơ pháp lý của dự án hay còn gọi là “mua nhà trên giấy" nên sẽ rủi ro khi có tranh chấp giữa người mua và chủ đầu tư xảy ra thường do có sự sai khác so với mô tả sản phẩm trên trang Hợp đồng mua bán, nhà mẫu so với sản phẩm thực tế. Trong trường hợp này, người mua thường ở thế yếu hơn vì đã thanh toán phần lớn giá trị hợp đồng nên có xu hướng chấp nhận sản phẩm dù không hài lòng.