Căn hộ vừa túi tiền sẽ bùng nổ ở các đô thị vệ tinh TP.HCM?

Thị trường sẽ xuất hiền nhiều căn hộ giá dưới 30 triệu/m2

Trong kế hoạch phát triển tập đoàn Hưng Thịnh công bố mới đây, đơn vị này dự kiến sẽ triển khai hàng loạt dự án nhà ở giá vừa túi tiền tại TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước từ năm 2022. Theo đó, Hưng Thịnh sẽ liên kết cùng tập đoàn Đồng Tâm và Gỗ Trường Thành đầu tư xây dựng những dự án nhà ở có chất lượng đảm bảo, giá thành từ 20-25 triệu đồng/m2 phù hợp với công nhân, người lao động, người có thu nhập thấp. Theo đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 100.000 căn hộ giá vừa túi tiền trong các năm tới đây. Theo đó, mức giá 25 triệu/m2 sẽ áp dụng tại TP.HCM, riêng các tỉnh thành vệ tinh lân cận, giá căn hộ có thể dao động ở mức thấp hơn con số trên, vào khoảng dưới 20 triệu/m2.

Thị trường vùng ven TP.HCM đang xuất hiện các dự án căn hộ giá vừa túi tiền được đầu tư phát triển tốt cả về chất lượng sống và dịch vụ tiện ích. Ảnh minh họa

Trước đó, tại thị trường Long An, Nam Long Group cũng lần đầu triển khai xây dựng một dự án căn hộ có giá vừa túi tiền EHome Southgate trong khu đô thị Waterpoit Bến Lức. Trong bối cảnh các đô thị lân cận TP.HCM mất hút những dự án có giá quanh ngưỡng 30 triệu đồng/m2 thì sự xuất hiện của EHome Southgate chỉ với khoảng 1 tỷ đồng/căn đã thu hút đông đảo khách hàng quan tâm. Dự án này gồm 7 khối nhà chung cư với hơn 1.400 căn hộ, sở hữu hệ thống hạ tầng tiện ích đồng bộ và dễ dàng kết nối với hạ tầng giao thông khu vực. Điểm đặc biệt, dù là dòng sản phẩm có giá vừa túi tiền nhưng dự án này lại được phát triển rất chỉnh chu, nằm ngay trong khu đô thị quy mô hàng đầu của Long An nên quy tụ hệ thống tiện ích chỉ có trong các dự án cao cấp như tổ hợp thể dục thể thao; thương mại dịch vụ giải trí, trường học, vịnh nước ngọt; bến du thuyền, công viên trung tâm 25 ha, hệ thống xe buýt nội khu và liên vùng… các dịch vụ tưởng rất khó xuất hiện ở những dự án nhà ở giá vừa túi tiền nhưng cư dân của dự án này vẫn được tiếp cận.

Ngoài ra, thị trường Bình Dương cũng đang xuất hiện thêm các dự án nhà ở có giá dưới 30 triệu đồng/m2. Ví như dự án Bcons Sala (Dĩ An) của chủ đầu tư Bcons triển khai tại Bình Dương có giá bán vào khoảng 27-30 triệu đồng/m2, dự án Tecco Filice Home (Thuận An) chào bán giá tầm 26-27 triệu đồng/m2, dự án chung cư Iris Tower đang triển khai với giá 24-25 triệu đồng/m2 hay dự án Honas Residence (Thuận An) mở bán tàm giá 26-29 triệu đồng/m2. Bên cạnh việc gia tăng nguồn cung mới, hướng phát triển nhà ở vừa túi tiền của các doanh nghiệp hiện nay ngoài ưu tiên giảm giá thành phát triển nhưng vẫn nâng cao giá trị sống và chất lượng của dự án. Để làm được điều đó, bên cạnh tiềm lực tài chính và ưu thế quỹ đất, các doanh nghiệp cũng cần có kinh nghiệm và năng lực dài hạn.

Thị trường vệ tinh sẽ dẫn dắt nguồn cung nhà giá mềm

Số liệu mới đây từ DKRA Việt Nam cho thấy, trong năm 2021, thị trường TP.HCM tiếp tục không xuất hiện dự án nào thuộc phân khúc bình dân. Theo đó, 83% nguồn cung căn hộ tại TP.HCM thuộc về phân khúc cao cấp, hạng sang, 17% còn lại là ở phân trung trung cấp có giá bán từ 40 triệu đồng/m2 trở lên. Đây là năm thứ 3 TP.HCM vắng bóng các dự án nhà ở giá rẻ dưới 30 triệu đồng/m2.

Các thị trường vệ tinh vùng ven TP.HCM được dự báo sẽ cung cấp nguồn cung nhà giá vừa túi tiền trong các năm tới đây.

Nếu tính cả nguồn cung các dự án tại thị trường vệ tinh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2021 có khoảng 21.000 căn hộ được triển khai ra thị trường, giảm 30% so với năm 2020. Tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ lại rất khả quan với hơn 81% nguồn cung sơ cấp chào bán được tiêu thụ hết. Cũng theo DKRA Việt Nam, Long An hiện là thị trường có giá căn hộ mềm nhất trong các tỉnh vệ tinh TP.HCM. Với tầm giá từ 19-21 triệu/m2, Long An có tỷ lệ tiêu thụ căn hộ tốt, gần như 90% sản phẩm chào bán được hấp thụ thành công trong thời gian ngắn. Không í nhà đầu tư và người mua thực tại TP.HCM đổ về tìm mua cho thấy xu hướng ly tâm đang diễn ra với cả thị trường căn hộ.

Ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn cũng cho rằng, vượt qua TP.HCM, các thị trường vệ tinh đang trở thành điểm sáng để phát triển sản phẩm căn hộ giá vừa túi tiền. Nhu cầu thực về căn hộ bình dân là rất lớn, tốc độ đô thị hóa tại các tỉnh giáp ranh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai đang ngày càng nhanh nên mức độ tăng dân số cơ học cũng rất lớn. Thêm nữa, các khu vực này cũng là trung tâm kinh tế trọng điểm của phía Nam. Do vậy, việc kinh tế nơi đây phát triển cũng kéo theo nhu cầu cao về nhân lực và các khu đô thị cho nguồn lao động này. Trong bối cảnh giá căn hộ tại TP.HCM liên tục tăng cao, nhu cầu nhà ở vẫn rất lớn còn quỹ đất thì hạn chế sẽ rất khó phát triển nhà vừa túi tiền. Các thị trường vệ tinh như Bình Dương, Long An nơi có quỹ đất đa dạng, giá thành thấp sẽ là chủ lực trong phát triển nhà ở giá bình dân các năm tới đây.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Trưởng phòng Dịch vụ BĐS Nhà ở Colliers Việt Nam nhận định, nhiều dự án căn hộ tầm trung triển khai tại các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM đang có mức giá hợp lý, l ãi suất cho vay để mua nhà đang ở mức rất tốt và có xu hướng giảm thêm, sẽ giúp người có nhu cầu ở thực đủ khả năng mua nhà trong thời điểm hiện tại . Hạ tầng kết nối giữa các đô thị này với TP.HCM ngày càng thông thoáng sẽ tạo động lực cho xu hướng dãn dân từ TP.HCM về các tỉnh vệ tinh gia tăng khi nguồn cung nhà ở phù hợp túi tiền bùng nổ tại các thị trường này.

Phương Uyên