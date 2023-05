Căn nhà thứ hai The Holiday Ha Long - thước đo của người thành đạt

Người Việt trẻ thành đạt lựa chọn sở hữu căn nhà thứ hai như thước đo thành đạt.

“Gu” sở hữu căn nhà thứ 2

Tư tưởng của người Việt đã thay đổi về thước đo của sự thành đạt. Nhà sang, xe xịn giờ đây không còn là tiêu chuẩn mẫu đo lường mà căn nhà thứ hai mới là minh chứng cho sự thành công, thể hiện cách tiêu dùng thông minh, vừa tận hưởng vừa mang lại giá trị sinh lời.

Bên cạnh đó, căn nhà đầu tiên để ở, làm việc cũng chỉ đáp ứng những nhu cầu cần thiết chứ chưa đủ của một bộ phận người Việt tân tiến. Sở hữu một căn nhà thứ hai đặc biệt ở vị trí dành cho nghỉ dưỡng như ven biển, hiện thực hoá giấc mơ nâng tầm cuộc sống, khẳng định sự thành đạt là giá trị mới mà người Việt theo đuổi.

Người Việt cũng bắt đầu cởi mở hơn về quyết định sở hữu căn nhà thứ hai. Phá bỏ “định kiến”: căn nhà thứ hai chỉ là “đặc quyền” của người giàu, giờ đây nhiều người Việt với thu nhập tài chính ổn định không ngần ngại “mơ lớn”.

Đặc biệt, xu hướng này cũng đang trẻ hoá dần, có sự xê dịch lớn về độ tuổi. Nếu trước đây, những người sắp về hưu mới lựa chọn ngôi nhà nghỉ dưỡng để đầu tư cho sức khoẻ thì nay, rất nhiều người trẻ hiện đại bận rộn đã nghĩ tới sở hữu căn nhà thứ hai nhất là kề bên biển bởi sức khoẻ của bản thân, gia đình được chú trọng hơn và xu hướng này đang ngày càng gia tăng.

The Holiday Ha Long: giá trị đẳng cấp cho người thành đạt

Anh Long, 32 tuổi, thu nhập trung bình mỗi tháng 40 triệu đồng, đến từ Hà Nội, có một vợ và 2 đứa con, đang là chủ nhân của một căn nhà thứ hai tại The Holiday Ha Long. Chia sẻ lý do về sự lựa chọn này, anh Long nói: “Một căn nhà để ở nằm ở trung tâm Hà Nội với tiện ích cơ bản. Một chiếc ô tô 4 chỗ giản dị. Tôi chọn tất cả đều chỉ cần vừa đủ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu. Và một khoản tích lũy ổn định từ 30-40 triệu đồng/tháng đủ để giúp tôi tự tin sở hữu căn nhà thứ hai, tận hưởng chuỗi tiện ích đẳng cấp tại The Holiday Ha Long, nơi chỉ cách Hà Nội 90 phút di chuyển”.

“Tôi lựa chọn The Holiday Ha Long cũng vì khoảng cách và sự thuận tiện lái xe từ Hà Nội đến nơi đây, tôi có thể sở hữu một căn nhà thứ hai đúng nghĩa, để cả gia đình cùng nghỉ dưỡng, điều mà những căn hộ nghỉ dưỡng tại Nha Trang hay Đà Nẵng không thể mang lại. Hơn nữa, với tôi, một căn nhà thứ hai cũng phải “chất” thì mới có giá trị trong khẳng định thương hiệu bản thân”, anh Long nói thêm.

Anh Long chỉ là một trong số rất nhiều người trẻ đang quan tâm và chọn lựa ngôi nhà thứ hai tại The Holiday Ha Long như một thước đo cho sự thành đạt ở độ tuổi ngoài 30.

Trải nghiệm ở bể bơi vô cực trên tầng 39 tại The Holiday Ha Long.

Không phải ngẫu nhiên The Holiday Ha Long lọt vào “tầm ngắm” như một “tiêu chí xứng tầm”, khẳng định sự thành đạt. Bởi, đây là dự án sở hữu rất nhiều lợi thế vàng, mang đến căn nhà thứ hai lý tưởng.

Nằm trên trục đường đắt giá nhất thủ phủ du lịch miền Bắc, cung đường Hạ Long, nơi tập trung những khách sạn cao cấp nhất, The Holiday Ha Long được định vị trở thành “thiên đường nghỉ dưỡng đẳng cấp”. Với 39 tầng, chỉ với hơn 200 căn hộ được thiết kế trở thành căn nhà thứ hai, The Holiday Ha Long sở hữu tới 36 tiện ích, đặc biệt trải dài từ tầng 1 đến tầng 7 là cụm tiện ích thương mại – dịch vụ – sức khoẻ.

The Holiday Ha Long hội tụ nhiều tiện ích đẳng cấp lần đầu tiên xuất hiện tại Hạ Long như E-Casino do Casinos Austria International Holding GmbH (Cộng hoà Áo) vận hành, không gian sky resort trên tầng áp mái với bể bơi vô cực, bar chân mây cùng thiết kế bán lơ lửng độc đáo.

Căn hộ mẫu tại The Holiday Ha Long đã hoàn thiện với phong cách thiết kế hiện đại

Chỉ từ 150 triệu đồng tương đương 10% giá trị căn hộ, khách hàng đã trở thành chủ sở hữu căn nhà thứ hai ven biển The Holiday Ha Long. Dòng tiền thanh toán được chủ đầu tư đưa ra rất linh hoạt, với 2%/tháng, tức tương đương từ 30 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong vòng 20 tháng. Nếu như khách hàng không sử dụng dòng tiền ngân hàng, mức chiết khấu lên tới 6% giá bán căn hộ cùng nhiều ưu đãi khác.

Với người thành đạt, The Holiday Ha Long trở thành bến đỗ bình an bên vịnh kỳ quan, là nơi lưu giữ kỷ niệm quý giá của gia đình, nơi yêu thương được thắp lửa. Hơn hết, đây còn là kênh đầu tư “thông minh” khi lợi ích nhân đôi vừa nghỉ dưỡng vừa là tài sản sinh lời.