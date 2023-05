Sức Hấp Dẫn Từ Thị Trường BĐS Bình Chánh

Bình Chánh hiện là một trong những thị trường thu hút sự chú ý của người mua nhà khu Nam TP.HCM nhờ những thay đổi tích cực về hạ tầng và thông tin đề xuất lên thành phố trong năm 2025. Có nhiều lực đẩy khiến thị trường BĐS Bình Chánh tăng trưởng thời gian qua và làm thay đổi mặt bằng giá BĐS khu vực. Trước tiên là việc Bình Chánh hoàn tất đề án chuyển đổi lên quận hoặc thành phố trong năm 2025 khiến huyện này đã và đang đẩy nhanh đô thị hóa, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, nỗ lực phát triển để trở thành đô thị hàng đầu cửa ngõ khu Tây Nam, điều này tác động mạnh mẽ đến thị trường BĐS Bình Chánh. Theo khảo sát thực tế từ Batdongsan.com.vn, giá căn hộ Bình Chánh từ mức chỉ 25-30 triệu đồng/m2 thời điểm 2018-2019 vọt tăng lên mức 35-40 triệu đồng/m2 trong năm 2020-2021 và tính đến hiện tại, giá chung cư sơ cấp ở địa phương này tiệm cận mức từ 55-60 triệu đồng/m2.

Giá bán sơ cấp căn hộ tại Bình Chánh hiện vào khoảng trên dưới 50 triệu đồng/m2.

Bên cạnh căn hộ, giá đất nền Bình Chánh cũng leo thang chóng mặt trong 5 năm vừa qua. Từ ngưỡng giá 21-27 triệu đồng/m2 năm 2020, hiện tại, giá đất nền Bình Chánh đạt trung nình từ 30-40 triệu đồng/m2 với vùng ngoại thành, riêng các xã trung tâm, trong khu dân cư hiện hữu có giá lên đến hơn 60-140 triệu đồng/m2. Riêng trong năm 2022, đất nền Bình Chánh có sự biến động từ 10-30% so với thời điểm trước khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát.

Lý giải xu hướng tăng giá BĐS Bình Chánh, các chuyên gia cho biết, bên cạnh những thông tin tích cực từ quy hoạch, đô thị hóa và thế mạnh công nghiệp cũng khiến nhu cầu nhà ở tại địa phương này gia tăng mỗi năm. Bình Chánh hiện là huyện phát triển công nghiệp khi sở hữu 4 khu công nghiệp lớn của TP.HCM như KCN Lê Minh Xuân và Lê Minh Xuân mở rộng, KCN Phạm Văn Hai, KCN Vĩnh Lộc và Vĩnh Lộc mở rộng, KCN An Hạ. Sự bùng nổ về công nghiệp đang tạo sức ép lớn đến tốc độ đô thị hóa của Bình Chánh, đặc biệt khi dự án khu công nghiệp mới 700 ha vừa được triển khai, hứa hẹn kéo theo lượng cầu nhà ở lớn đến từ hai lực lượng chính chuyên gia, kỹ sư cấp cao và lao động cần nhu cầu nhà ở và thuê trọ.

Chia sẻ về nhu cầu nhà ở tại thị trường Bình Chánh, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miềm Nam cho biết, xét về tốc độ gia tăng dân số, mỗi năm Bình Chánh cần phân bổ hơn 490.000 m2 diện tích nhà ở, tương đương gần 10.000 căn hộ mới phục vụ người dân. Tuy nhiên, con số này chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nhà ở tại Bình Chánh trong giai đoạn 2020-2021. Thực trạng nguồn cung khan hiếm trong khi nguồn cầu tăng trưởng mạnh dự kiến sẽ thúc đẩy giá BĐS Bình Chánh biến động trong các năm tới.

Tài Chính Bao Nhiêu Để Mua Căn Hộ Bình Chánh

Tìm hiểu từ Batdongsan.com.vn , từ thời điểm 2021 đến nay, Bình Chánh có rất ít dự án mới triển khai, nguồn cung sơ cấp đếm trên đầu ngón tay. Cùng với xu hướng tăng giá chung của TP.HCM, giá bán că hộ Bình Chánh cũng đang tăng khá mạnh, gần như đều trong khoảng giá trên 50 triệu đồng/m2. Xét về nguồn cung sơ cấp, khu vực này hiện chỉ có 2 dự án chào bán cuối năm còn tầm giá ở ngưỡng trên dưới 40 triệu đồng/m2 là Flora Panorama của Tập đoàn Nam Long và Fifa City

Flora Panorama là dự án căn hộ biệt lập ven sông gồm 416 căn hộ nằm trong khu đô thị Mizuki Park quy mô 26ha do Tập đoàn Nam Long và hai đối tác Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad và Hankyu Hanshin Properties Corp triển khai xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 3.000 sản phẩm nhà phố, căn hộ… đã bàn giao, đi vào sử dụng; nhiều tiện ích như công viên kênh đào, shophouse thương mại, siêu thị… đã hoạt động.

Trong 2 năm trở lại đây nguồn cung căn hộ tại Bình Chánh ngày càng hạn chế và thiếu dự án tầm giá trên dưới 40 triệu đồng/m2.

Flora Panorama hiện đang chào bán giai đoạn 2 với mức giá trung bình từ 48 triệu đồng/m2. Nhìn chung người mua cần dòng tài chính từ 2,3-3 tỷ đồng để sở hữu căn hộ 2-3PN tại dự án này. Hiện CĐT Nam Long có liên kết với ngân hàng để hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 12 tháng, ân hạn gốc và lãi cho người mua nhà.

Một dự án sơ cấp khác cũng nằm trong khoảng giá từ 40 triệu đồng/m2 đang triển khai tại Bình Chánh là khu căn hộ Fifa City của chủ đầu tư FIFA INVEST. Dự án nằm trên đường Nguyễn Văn Linh có quy mô hơn 3ha với 323 căn hộ mức giá bán khoảng từ 40 triệu đồng/m2. Hiện tại Fifa City chỉ mới ở giai đoạn hoàn thiện nhà mẫu, chuẩn bị triển khai xây dựng và đang hoàn thiện hạ tầng, pháp lý nên có thể kế hoạch mở bán sẽ triển khai vào thời gian tới (dự kiến quý 1/2023).

Bên cạnh nguồn hàng sơ cấp, Bình Chánh hiện có khá nhiều nguồn hàng thứ cấp rao bán lại với khoảng giá từ 40-50 triệu đồng/m2 như dự án Lovera Vista (Khang Điền) giá từ 37-45 triệu đồng/m2, Saigon Mia (Hưng Thịnh) giá từ 55-60 triệu đồng/m2, The Westgate (An Gia) giá bán từ 43-50 triệu đồng/m2… một số dự án hiện hữu có thời gian triển khai hơn 5 năm như Conic Garden, Skyway Rescidence (Phong Phú), Happy City, Terra Rosa thì có tầm giá mềm hơn, vào khoảng 33-35 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, phần lớn các dự án cũ triển khai từ 3-5 năm trước đó tại Bình Chánh đều là loại hình diện tích lớn, giá tổng thể đều trên mức 2 tỷ đồng/căn. Do có ít căn hộ diện tích nhỏ được rao bán nên người mua vẫn cần dòng tài chính ổn định và phần nhiều không nhận được ưu đãi vay cũng như hỗ trợ thanh toán khi mua nhà thứ cấp.

Phương Uyên

