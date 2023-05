Cận Tết, Doanh Nghiệp BĐS Tất Bật Với Hoạt Động Cất Nóc, Bàn Giao

Tín hiệu vui hiếm hoi của thị trường BĐS thời điểm cận Tết là việc nhiều chủ đầu tư thông báo các hoạt động cất nóc, bàn giao, xây dựng vượt tiến độ dự án. Giữa lúc muôn vàn thách thức, khó khăn bủa vây, động thái này phần nào thắp sáng lại niềm tin vốn đang lung lay của người mua nhà với thị trường BĐS.

Cụ thể, ngay sau khi bàn giao vượt tiến độ 3 tháng các cụm căn hộ Flora Mizuki MP6-7-8 vào cuối năm 2022, những ngày đầu năm 2023, CĐT Nam Long tiếp tục thông báo vừa tiến hành cất nóc đồng loạt khu căn hộ Flora Mizuki MP9-10 sau gần một năm tích cực triển khai và 3 block Flora Panorama cũng đã được cất nóc chỉ sau 9 tháng thi công. Cả hai khu căn hộ trên đều là dự án thành phần thuộc KĐT tích hợp Mizuki Park Bình Chánh , TP.HCM. Theo dự kiến hai phân khu này sẽ đưa vào vận hành trong quý 4/2023. Ngoài ra, Nam Long còn đẩy nhanh tiến độ khu biệt thự hạng sang The Mizuki và hoàn thiện khu thương mại dịch vụ Marina Square trải dọc quảng trường bến thuyền 3.800m2.

Nhiều chủ đầu tư thông báo tin vui đến người mua nhà cuối năm thông qua các hoạt động cất nóc, xây dựng vượt tiến độ cam kết.

Mizuki Park là dự án khu đô thị tích hợp tiên phong do Nam Long cùng hai đối tác chiến lược là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad phát triển. Sau hơn 5 năm công bố, nơi đây đang trở thành dự án đáng sống tại phía Nam TP.HCM với hơn 3.000 sản phẩm đã được bàn giao, gần 12.000 cư dân đã về an cư, hình thành một cộng đồng bền vững.

Bên cạnh việc cất nóc hai phân khu thành phần của KĐT Mizuki Park, Nam Long hiện là một trong số các doanh nghiệp vẫn giữ vững được tiến độ và có kế hoạch bàn giao cụ thể trong giai đoạn thị trường khó khăn về dòng vốn. Trước đó, chủ đầu tư này cũng bám sát tiến độ tại các dự án thành phần thuộc KĐT Waterpoint 355ha (Long An) là Aquaria và EHome Southgate giai đoạn 2 (đã cất nóc), EHome Southgate giai đoạn 3 (đang thi công móng), cùng với đó là đưa trường song ngữ quốc tế EMASI vào hoạt động (dự kiến tháng 8/2023 sẽ tuyển sinh). Cũng trong tháng 1/2023, Nam Long đã hoàn thành cất nóc KĐT thấp tầng thuộc dự án tích hợp Izumi City (Biên Hòa) theo đúng tiến độ đề ra.

Theo đại diện Nam Long Group, trong năm 2023, doanh nghiệp sẽ tiếp tục bổ sung nguồn cung ra thị trường với hàng nghìn sản phẩm nhà ở giá hợp lý dành cho khách hàng có nhu cầu ở thực tại TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Cần Thơ… Việc đảm bảo nhịp thi công ổn định, giữ vững cam kết ở mọi giai đoạn thị trường là một trong những tiêu chí mà doanh nghiệp luôn đặt lên hàng đầu xuyên suốt hành trình phát triển. Cất nóc đồng thời hàng loạt cụm căn hộ thời điểm cận Tết Nguyên đán đã minh chứng cho uy tín và năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư. Đây cũng xem là một động thái tích cực góp phần giúp thị trường BĐS đang đối diện nhiều thách thức về uy tín, niềm tin từ khách hàng sớm phục hồi.

Bên cạnh Nam Long, mới đây CĐT Hưng Thịnh cũng vừa tiến hành cất nóc dự án căn hộ HT Pearl và cho biết sẵn sàng đẩy nhanh xây dựng để kịp tiến độ để bàn giao nhà vào quý 2/2023. HT Pearl chính thức khởi công vào tháng 8/2020 với quy mô 1.051 căn hộ giá bán từ 33 triệu đồng/m2. Một dự án khác triển khai trên địa bàn TP. Thủ Đức là Thảo Điền Green cũng vừa được CĐT SIC hoàn thiện quá trình cất nóc và đang gấp rút bước vào giai đoạn hoàn thiện các tiện ích dịch vụ để kịp bàn giao vào cuối năm nay.

Còn trên khu vực Bình Dương, chủ đầu tư Đạt Phước cũng tổ chức lễ cất nóc vượt tiến độ xây dựng cho dự an căn hộ The Rivana (TP. Thuận An) cuối 12/2022. Theo đại diện doanh nghiệp, dù khó khăn nhưng chủ đầu tư đã linh động nhiều biện pháp để đảm bảo tiến độ xây dựng hoàn thành từ 3 – 4 sàn/tháng. Song song đó là tiến hành các hạng mục thi công hoàn thiện như lắp kính mặt bên ngoài và triển khai các hạng mục bên trong dự án. Như kế hoạch, dự án này sẽ bàn giao nhà cho khách hàng vào quý 4/2023.

Trong bối cảnh dòng vốn khó khăn, các doanh nghiệp BĐS đang ưu tiên tập trung vào hoàn thiện xây dựng để đảm bảo chữ tín với khách hàng.

Hay như chủ đầu tư Bcons cũng đang vừa làm công tác bàn giao vừa thi công xây dựng 3 công trình cận Tết. Đây cũng là doanh nghiệp BĐS trong vòng 5 năm qua bàn giao 5 dự án chung cư tại TP.Dĩ An . Chủ đầu tư Phú Đông Group cũng đang ưu tiên việc hoàn thiện tiến độ xây dựng cho dự án Phú Đông Sky Garden thông qua việc thị công ngày đêm và đã vượt tiến độ phần móng, đang xây dựng đến tầng 7 và sẽ hoàn thiện bào giao vào năm 2024. Chia sẻ từ doanh nghiệp này cho thấy, sẽ không vì thị trường khó khăn mà chậm tiến độ dự án, càng trong bối cảnh khó khăn, tâm lý khách hàng bị dao động thì doanh nghiệp lại càng phải duy trì niềm tin cho người mua nhà về tiến độ.

Theo quan điểm của ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc thị trường CBRE Việt Nam, việc đảm bảo tiến độ dự án không có gì đáng nói nếu không đặt trong bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay. Dòng vốn tín dụng siết chặt, thanh khoản sụt giảm khiến nhiều CĐT rơi vào hoàn cảnh thiết hụt nguồn vốn. Điều này dẫn đến không ít dự án đang triển khai trên thị trường buộc phải tạm dừng xây dựng. Vì vậy, những chủ đầu tư có dự án BĐS vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng được xem là “điểm sáng” hiếm hoi, giúp củng cố uy tín và niềm tin của người mua nhà với thị trường nói chung và các doanh nghiệp BĐS nói riêng. Việc nhiều BĐS được bàn giao đúng tiến độ, đúng chất lượng cam kết dù vẫn còn tồn tại những khó khăn về dòng tiền là nỗ lực rất lớn và rất đáng ghi nhận trong thời điểm này. BĐS đã bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, giữ được cam kết với khách hàng sẽ giúp khẳng định thực lực của các chủ đầu tư.

Phương Uyên

