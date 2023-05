Cận Tết, mua nhà tại dự án nào để tối ưu lợi ích tài chính?

Kinh nghiệm mua nhà dịp Tết

Theo quan điểm của người Việt Nam, năm mới là dịp đặc biệt để cầu mong những điều may mắn, sung túc, sức khỏe, thịnh vượng, bình an cho cả gia đình. Do đó, việc mua nhà vào đầu năm mới sẽ mang đến sự hanh thông trong phong thủy, tượng trưng cho một khởi đầu may mắn, ấm áp.

Chia sẻ về việc mua nhà dịp Tết, ông Lê Xuân Hưng, Giám đốc sàn giao dịch bất động sản Địa Ốc Viethomes cho biết: “Mua nhà dịp Tết, khách hàng thường bị cuốn vào những chính sách khuyến mãi khủng mà quên đi hàng loạt rủi ro không lường trước được như: Bàn giao không đúng tiến độ, chất lượng công trình xập xệ, không đúng cam kết như hợp đồng… Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của khách hàng, cũng như hao tiền tốn sức. Vì vậy, khách hàng cần có sự lựa chọn khôn ngoan và đúng đắn để tránh tiền mất tật mang”.

Theo ông Hưng, khi mua nhà dịp Tết, khách hàng cần đặc biệt quan tâm đến pháp lý dự án, tiến độ thi công, uy tín và tiềm lực tài chính vững mạnh của chủ đầu tư.



Dự án Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ có giá bán chỉ từ 22,5 triệu đồng/m2

(đã bao gồm VAT và nội thất cơ bản)

Thời điểm hiện tại, dự án Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ, Giang Biên, Long Biên được đánh giá cao khi đã hoàn thiện và bàn giao vào quý 4/2018. Dự án được phát triển bởi chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 (Handico 5) với tôn chỉ mang đến những dự án nhà ở chất lượng, bàn giao đúng tiến độ và tối ưu hóa lợi ích của khách hàng. Với uy tín của chủ đầu tư kèm việc dự án đã chính thức hoàn thiện và bàn giao, khách hàng sẽ không phải đối mặt với những rủi ro về pháp lý, thủ tục giấy tờ… Đặc biệt, sản phẩm đã được hình thành nên khách hàng có thể trực tiếp “mục sở thị” để kiểm tra chất lượng căn hộ tương lai của mình.

Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ – lựa chọn tối ưu thời điểm cận Tết

Thực tế, cận Tết là thời điểm các chủ đầu tư tranh thủ ra hàng và tung ra hàng loạt chính sách mới, các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, ưu đãi lớn để kích cầu và thu hút khách hàng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, đây là cơ hội tốt để khách hàng tối ưu lợi ích tài chính.

Hiện tại, dự án Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ đang được tung ra thị trường với mức giá hấp dẫn chỉ từ 22,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và nội thất cơ bản). Mức giá này được đánh giá là cực kỳ ưu đãi dành cho những gia đình trẻ hoặc các nhà đầu tư có số vốn tích lũy vừa phải.



Khuôn viên dự án Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ với các tiện ích vui chơi dành cho trẻ nhỏ

Bên cạnh giá bán hấp dẫn, Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ còn ghi điểm bởi các yếu tố về hạ tầng giao thông và tiện ích. Anh Nam, một khách hàng đã lựa chọn căn hộ Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ cho biết: “Sau khi cân nhắc kỹ những yếu tố về hạ tầng giao thông (cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy hay những tuyến đường Nguyễn Khoái, Đại Cồ Việt, Lò Đúc…); tiện ích ngoại khu (chợ Việt Hưng, Vincom Long Biên, BigC, Aeon Mall); mật độ xây dựng (chỉ 30%); thiết kế (tập trung tối ưu ánh sáng và đón gió tự nhiên),… tôi đã quyết định xuống tiền mua nhà tại Hanhomes No.08 Mai Chí Thọ. Vậy là năm nay, cả gia đình tôi sẽ đón một cái Tết ấm áp và đầy ý trong căn nhà mới”.

