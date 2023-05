Giá nhà đất TP. Thủ Đức tăng 35% trong 3 tháng

Đất nền, nhà liền thổ đang trở thành phân khúc có nhu cầu tìm mua và giao dịch sôi động nhất thị trường TP.HCM trong 2 tháng trở lại đây. Yếu tố khan hiếm đi cùng truyền thống chuộng sở hữu đất của người Việt khiến giá bán loại hình này liên tục leo thang, nhất là khu vực TP. Thủ Đức. Anh Đặng Thanh Toàn, nhân viên môi giới tại khu vực TP. Thủ Đức cho biết, chỉ trong khoảng nửa tháng gần đây, anh tiếp cả chục lượt khách đổ về khu Đông tìm mua nhà liền thổ. Với những yêu cầu mua đất thổ cư, đất nền tuy khan hàng nhưng ít nhiều còn sản phẩm giao dịch, riêng biệt thự/nhà phố và nhà phố thương mại thì hầu như hết hàng sơ cấp, chỉ có thể mua chênh từ giao dịch thứ cấp.

“Chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi, một căn nhà phố giá từ 12 tỷ đồng, tăng lên 14 tỷ mà khách vẫn tranh nhau mua, chấp nhận chênh để giành được suất sở hữu. Mới tuần trước có hộ gia đình đi định cư Canada, bán lại căn nhà phố 54m2 trên khu vực Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 với giá hơn 6,5 tỷ đồng (tương đương 110 triệu/m2), giờ nghe đâu có người hỏi sang nhượng lại từ chủ mới với giá 7 tỷ đồng mà họ không bán. Biết nhà liền thổ tăng giá nhanh nhưng trong 1 tháng vừa qua giá tăng quá nhiều, dù là vậy người mua vẫn tranh nhau săn tìm loại hình này, nhất là ở khu vực TP. Thủ Đức”, anh Toàn chia sẻ.

Thành phố Thủ Đức là khu vực có biến động giá nhà đất rao bán cao nhất tại TP.HCM trong quý 1/2021 vừa qua. Ảnh minh họa

Nhà phố đã tăng là vậy, nhà phố thương mại còn tăng giá mạnh hơn. Trên khu vực nhiều tuyến đường chính của khu Thủ Thiêm, An Phú, nhiều căn nhà phố có giá bán 30-50 tỷ đồng, đang sang nhượng lại với mức tăng hơn 20% so với giá bán thời điểm cuối năm 2020 nhưng vẫn có nhiều giao dịch âm thầm chốt bán thành công. Sau 1-2 tháng nay, mỗi căn nhà phố thương mại có thể tăng thêm 2-3 tỷ đồng khi sang tay lại, nhiều căn nhà liền thổ 300-400m2 mới đăng bán 20 tỷ đồng tháng trước nay đã có giá 22-23 tỷ đồng, trong khi nhà liền kề “mềm mại” cũng tăng thêm cả tỷ mỗi căn. Tuy nhiên do nguồn hàng ít, lượng sản phẩm có nhu cầu sang nhượng lại không nhiều nên dân đầu tư thường phải canh me và quyết đoán "chốt đơn" nếu không muốn nguồn hàng rơi vào tay người khác.

quý 1/2021 từ Dữ liệu báo cáo thị trườngtừ Batdongsan.com.vn cho thấy, TP. Thủ Đức là khu vực có tốc độ tăng giá nhà liền thổ cao nhất TP.HCM, đạt mức tăng 35% so với giá chào bán quý 4/2020 trước đó. Thậm chí biên độ tăng giá nhà đất tại TP. Thủ Đức còn vượt xa cả 3 khu vực đang nóng về nhà đất là Cần Giờ, Bình Chánh và Nhà Bè. Trong đó giá nhà liền thổ tại khu vực trung tâm quận 2 và quận 9 tăng mạnh nhất, trung bình từ 25-40%. Nếu trong quý vừa qua, giá bán căn hộ tại TP.HCM chỉ tăng tầm 2-4% thì giá đất nền, nhà liền thổ trên toàn thành phố tăng trung bình 15-30%, đây là mức tăng kỷ lục trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi.

Khan hiếm nguồn cung là tác nhân chính

Tìm hiểu thực tế thị trường cũng chỉ ra, cửa sở hữu nhà liền thổ tại TP. HCM ngày càng hẹp khi quỹ đất nội thành, nhất là ở các "tâm điểm" mới như TP. Thủ Đức khan hiếm dần qua các năm. Nguồn cung nhà liền thổ mới triển khai đang có chiều hướng ít dần đi qua các năm. Để săn được một sản phẩm sơ cấp, nhà đầu tư phải cạnh tranh rất gắt gao, còn giao dịch sang nhượng trên thị trường thứ cấp thì phải luôn chấp nhận mức chênh trung bình từ 20-30% mỗi giao dịch.

Nguồn cung dự án nhà liền thổ triển khai tại TP.HCM đang giảm dần qua các năm khiến phân khúc này rơi vào khan hiếm. Ảnh minh họa

Tính đến hiện tại, TP.HCM có khoảng 3-4 dự án nhà liền thổ mới có kế hoạch chào bán với nguồn cung chỉ vài chục căn. Bên cạnh 1 dự án nhà phố tại huyện Nhà Bè đang có kế hoạch mở bán cuối quý 2, khu Đông chỉ có vài dự án nhà liền thổ chào bán sơ cấp. Ngoài 54 căn biệt thự của Vạn Phúc City triển khai trên khu vực Hiệp Bình Phước, QL 13 và 27 căn nhà thấp tầng thuộc một dự án đô thị tại P. Phước Thiện, quận 9, nguồn cung đáng chú ý nhất hiện nay thuộc về dự án nhà phố thương mại Precia Riverside do công ty Rio Land phát triển tại khu vực trung tâm quận 2. Dự án này nằm giữa khu dân cư hiện hữu của phường An Phú, liền kề với 2 khu căn hộ cao cấp Precia và d’Lusso với quy mô chỉ có 15 căn (diện tích xây dựng 400m2, bao gồm một tầng hầm và 4 tầng nổi). Hiện tại, Precia Riverside đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng cho khách hàng có nhu cầu ở ngay.

Theo chia sẻ từ đại diện đơn vị phát triển dự án, do nguồn cung không nhiều, nên những sản phẩm nhà phố vị trí đắc địa, sẵn sàng cho khách vào ở ngay càng hiếm, cạnh tranh suất mua càng gắt gao. Lợi thế vị trí ven sông, lại nằm ngay trung tâm kinh tế – tài chính của TP. Thủ Đức cùng các chính sách ưu đãi như tặng gói nội thất 1 tỷ đồng, chiết khấu thêm 5%… khiến Precia Riverside thu hút khá nhiều nhà đầu tư mới.

Chia sẻ tại sự kiện công bố báo cáo trực tuyến, ông Nguyễn Quốc Anh, P.TGĐ Batdongsan.com.vn nhận định, xu hướng tìm kiếm BĐS tại TP.HCM trong các tháng đầu năm 2021 đang tập trung chủ yếu vào loại hình nhà liền thổ và đất nền dự án. Nguyên nhân khiến giá nhà liền thổ và đất nền tăng cao xuất phát từ tâm lý chuộng nhà gắn với đất, người Việt xem việc sở hữu nhà phố như một bảo chứng an toàn cho dòng tiền và là tài sản để dành sinh lời cao cho con cháu sau này. Cùng với đó là sự khan hiếm ngày càng nghiêm trọng quỹ đất trung tâm Sài Gòn, càng về trung hạn nhà liền thổ sẽ càng trở thành khoản đầu tư "phỏng tay" không dễ dàng mua được.

Phương Uyên

