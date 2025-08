Cao Tầng Hụt Hơi, Bất Động Sản Thấp Tầng Có Tín Hiệu “Phất Cờ”

Phân khúc chung cư tại Hà Nội đang giảm giá và chững lại. Trong khi đó, thị trường nhà thấp tầng ở vùng ven lại phục hồi mạnh mẽ nhờ nguồn cung tăng, hạ tầng giao thông phát triển và nhu cầu sống xanh ngày càng được ưa chuộng. Xu hướng này tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho người mua và nhà đầu tư trong năm 2025.

Chung Cư Chững Giá

Tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn uy tín như CBRE, Savills và các trang tin tức bất động sản cho thấy giá chung cư Hà Nội đã có dấu hiệu chững lại trong quý 1/2025 sau giai đoạn tăng nóng kéo dài từ năm 2024. Cụ thể, giá bán sơ cấp trung bình đạt khoảng 75 triệu đồng/m2, tăng nhẹ 3% so với quý trước – mức tăng thấp nhất kể từ quý 2/2023.

Sau làn sóng tăng giá, thị trường chung cư đang có dấu hiệu chững lại

Giá chung cư Hà Nội chững lại trong quý 1/2025 được đánh giá là do nguồn cung giảm, sức mua chậm lại sau giai đoạn tăng nóng. Những tháng đầu năm, số lượng mở bán chung cư mới chỉ đạt gần 3.920 căn từ 7 dự án, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 8.000-9.000 căn/quý của 3 quý liền trước năm 2024. Mặc dù tăng gần 70% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số lượng này vẫn khá khiêm tốn so với giai đoạn trước đó.

Bên cạnh đó, việc liên tục bổ sung lượng hàng quy mô lớn trong các quý trước đã tạo áp lực lên tổng lượng giao dịch, khiến sức mua tăng trưởng thấp hơn, thanh khoản giảm 63% theo quý dù tăng 72% theo năm. Giá cao, cùng với lãi suất vay mua nhà chưa giảm sâu cũng góp phần khiến người mua và nhà đầu tư có xu hướng chờ đợi, giảm bớt sức nóng thị trường.

Cùng với đó, kể từ năm 2022, thị trường chưa ghi nhận nguồn cung mới ở phân khúc căn hộ bình dân, khiến phân khúc trung và cao cấp chiếm ưu thế, làm hạn chế khả năng hấp thụ của một bộ phận người mua.

Giá Trị Tăng Ổn Định

Trong khi chung cư tại Hà Nội có dấu hiệu chững lại ở một số khu vực, phân khúc nhà ở thấp tầng như liền kề, shophouse tại các dự án lớn lại ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ với nguồn cung và giao dịch tăng cao, đặc biệt tập trung ở khu vực phía Tây Hà Nội như Hoài Đức, nhờ hạ tầng giao thông phát triển.

Trong 3 tháng đầu năm 2025, sản phẩm sơ cấp nhà thấp tầng đạt khoảng 4.000 căn, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Các dự án lớn như Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Sunshine Grand Capital, Hinode Royal Park tại Hoài Đức dẫn dắt thị trường với tỷ lệ hấp thụ cao, từ 30 đến 80%.

Shophouse tại các đại đô thị có vị trí thuận lợi trở thành tâm điểm đầu tư mới

Giá trị bất động sản thấp tầng cũng tăng ổn định, với mức tăng trung bình 11-29% mỗi năm trong 5 năm qua. Giá sơ cấp trong quý I/2025 đạt khoảng 226 triệu đồng/m², tăng nhẹ so với quý trước và tăng mạnh theo năm. Mặc dù một số dự án có giảm nhẹ giá theo quý, xu hướng tăng dài hạn vẫn rất rõ nét.

Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông là động lực quan trọng thúc đẩy phân khúc này. Các tuyến đường lớn như Vành đai 3,5, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 32 cùng các dự án metro và nút giao thông hiện đại tạo điều kiện kết nối thuận tiện, giúp dịch chuyển nguồn cung và sức cầu về các khu vực vùng ven như Hoài Đức, Đông Anh và Đan Phượng.

Người mua nhà ngày càng ưa chuộng không gian sống xanh, nhiều tiện ích trong các khu đô thị quy mô

Ngoài ra, xu hướng giãn dân và nhu cầu sống xanh cũng góp phần làm tăng sức hút cho nhà thấp tầng. Người mua ngày càng ưa chuộng không gian sống rộng rãi, tiện ích đồng bộ và môi trường trong lành tại các khu đô thị vệ tinh và vùng ven, phù hợp với xu hướng sống chậm, sống xanh sau đại dịch.

Tâm lý đầu tư và nhu cầu mua ở cũng tập trung vào các sản phẩm nhà thấp tầng có giá trị thực, tiềm năng tăng giá dài hạn và vị trí thuận tiện, đặc biệt là các dự án do chủ đầu tư uy tín phát triển. Thị trường nhà thấp tầng đang dịch chuyển mạnh về vùng ven, với Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thường Tín, Hà Đông trở thành các điểm nóng về giao dịch và mở bán mới.

