Cập Nhật Giá Chung Cư Huyện Đông Anh Mới Nhất Tháng 5/2023

Là một huyện vùng ven Hà Nội đang trong quá trình phát triển, Đông Anh sở hữu số lượng dự án chung cư khá khiêm tốn. Trong bài viết dưới đây, Batdongsan.com.vn sẽ cập nhập những thông tin mới nhất về giá chung cư huyện Đông Anh (Hà Nội). Người tìm kiếm có thể hình dung bức tranh tổng thể thị trường căn hộ Đông Anh và có cái nhìn tổng quan về mặt bằng giá chung cư tại huyện này qua các thông tin trong bài viết.

Cập Nhật Giá Chung Cư Huyện Đông Anh Tháng 4/2023

Nằm về phía Bắc Hà Nội, Đông Anh đang từng bước đô thị hoá. Khác với các quận trung tâm, nơi mà thị trường bất động sản đã có quá trình phát triển lâu dài với sự hình thành của rất nhiều dự án chung cư thì thị trường bất động sản Đông Anh mới bắt đầu chuyển biến trong khoảng 5 năm trở lại đây, đi cùng với những thay đổi của hạ tầng giao thông.

So với các quận nội thành, BĐS Đông Anh nói chung và thị trường căn hộ nói riêng mới chuyển biến trong thời gian gần đây

Do đó, số lượng dự án chung cư tại Đông Anh vô cùng ít ỏi, chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các huyện ngoại thành cũng chưa lên quận và bị bỏ xa về số lượng so với các quận nội thành. Hiện Đông Anh có 3 dự án căn hộ đang được rao bán trên Batdongsan.com.vn. Các mức giá được liệt kê dưới đây không mang tính tuyệt đối mà được tính theo giá trung bình tin đăng bán trên Batdongsan.com.vn. Do đó, các mức giá chung cư huyện Đông Anh được tổng hợp trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, trên thực tế có thể chênh lệch tùy theo vị trí cụ thể, trang bị nội thất của mỗi căn hộ.

Tên dự án Địa chỉ Giá trung bình Thăng Long Green City Lô CT3 CT4 Khu đô thị mới Kim Chung, Xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 23 triệu đồng/m2 Intracom Riverside Xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội 31 triệu đồng/m2 Eurowindow River Park Đường 5 kéo dài (Trường Sa), xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 26 triệu đồng/m2

Không khó để nhận ra, mặt bằng giá căn hộ tại Đông Anh “rất mềm”. Đây cũng là huyện duy trì mức giá chung cư thuộc top rẻ nhất tại Hà Nội. Trong khi mặt bằng giá căn hộ Hà Nội ở các dự án nội thành đang mở bán có mức giá từ 50-70 triệu đồng/m2, giá thứ cấp các dự án cũ khu vực nội đô cũng đang được chào bán phổ biến từ 40-50 triệu đồng/m2 thì các dự án căn hộ ở Đông Anh, dù là dự án cũ đã đi vào vận hành nhiều năm hay dự án đang có nguồn hàng mới trên thị trường, giá bán chỉ dao động từ 23-31 triệu đồng/m2. Đây là mức giá căn hộ mềm nhất trên thị trường hiện nay. Trong số 3 dự án trên chỉ có Thăng Long Green City là nhà ở xã hội, 2 dự án còn lại Intracom Riverside và Eurowindow River Park đều là các dự án nhà ở thương mại. Do xa trung tâm và thị trường bất động sản mới từng bước chuyển mình, chung cư ở Đông Anh nói riêng và thị trường bất động sản Đông Anh nói chung còn đang khá sơ khởi.

Tổng Quan Thị Trường Chung Cư Đông Anh

Nằm ở phía bắc thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố 18 km, Đông Anh là một huyện ngoại thành đang có tốc độ đô thị hoá mạnh mẽ của thủ đô. Quá trình đô thị hoá này mới chỉ bắt đầu trong thời gian gần đây, trong khi các khu vực quận, huyện khác của thủ đô lại có quá trình phát triển sớm hơn.

Với mặt bằng giá thấp hơn so với khu vực trung tâm, Đông Anh là điểm đến của người dân thu nhập thấp. Tuy nhiên, do vị trí xa trung tâm, thị trường chung cư ở Đông Anh chưa thực sự thu hút cư dân. Phần lớn người mua căn hộ tại đây là những người làm việc trên địa bàn huyện hoặc làm việc ở các quận phía Bắc Hà Nội. Điều này có nghĩa quy mô dân số của vùng chưa quá lớn, do đó, không khó hiểu khi cả thị trường Đông Anh chỉ có khoảng 3 dự án chung cư.

Thị trường căn hộ Đông Anh sẽ phát triển mạnh thời gian tới

So với các giai đoạn mở bán đầu, giá căn hộ các dự án ở Đông Anh đã tăng trung bình khoảng 20%. Trong khi thị trường căn hộ không quá sôi nổi thì thị trường đất nền Đông Anh liên tục bị khuấy đảo bởi những cơn sốt đất, đặc biệt trong giai đoạn cao trào 2020-2021 của thị trường. Tuy nhiên, khi các cơn sốt qua đi, từ nửa cuối 2022 đến hiện tại, thị trường đất nền Đông Anh cũng rơi cảnh đóng băng, ảm đạm.

Đông Anh nằm trong danh sách 5 huyện ngoại thành Hà Nội sẽ lên quận trong thời gian tới. Cụ thể, mới đây nhất, Hà Nội trình đề án đưa Đông Anh lên quận vào quý 4/2023. Trong đó, cơ sở hạ tầng giao thông được đặc biệt chú trọng đầu tư. Đông Anh cũng nổi lên như một điển hình về sự bứt phá hạ tầng mạnh mẽ thời gian qua với hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch kết nối thông suốt với các tỉnh phía Bắc, vùng Đông Bắc và khu vực trung tâm thủ đô như đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài (đường Võ Văn Kiệt), đường cao tốc Nhật Tân – Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), Quốc lộ 5 kéo dài gồm đường Trường Sa và đường Hoàng Sa, Quốc lộ 3, Quốc lộ 3 mới (đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên), đường 23B, Quốc lộ 23A… được hoàn thiện. Các cây cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân và cầu Đông Trù cũng rút ngắn khoảng cách từ Đông Anh sang trung tâm Hà Nội.

Dù là huyện có rất ít dự án chung cư nhưng với đề án lên quận và những bứt tốc mạnh mẽ của công trình giao thông, cùng với sự suy kiệt của quỹ đất trung tâm và quá trình đô thị hoá lan toả mạnh mẽ đến vùng ven, thì trong tương lai, Đông Anh tất yếu sẽ trở thành vùng an cư mới của người dân thủ đô. Thị trường chung cư Đông Anh được dự báo sẽ sôi nổi hơn trong thời gian tới.

