Cara River Park Và Câu Chuyện Cảm Hứng Làm Nên Công Trình Biểu Tượng Xứ Tây Đô

Theo đại diện Chủ đầu tư Đất Xanh Miền Tây, ông Dương Quốc Thủy chia sẻ: “Còn nhớ cách đây 5 năm khi lần đầu tiên đặt chân đến TP Cần Thơ, một thành phố xinh đẹp nhưng tôi khá bất ngờ vì nơi đây chưa có những công trình nhà ở cao tầng. Lúc đấy trong thâm tâm, tôi đã có khát vọng rằng mình phải là người tiên phong xây nên những căn hộ cao tầng tại TP Cần Thơ, góp phần phát triển thành phố văn minh, hiện đại hơn".

Từ khát vọng, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả tập thể, đến nay Đất Xanh Miền Tây đã có 6 CTTV tại ĐBSCL, TPHCM và chính thức chuyển mình trở thành chủ đầu tư với dự án Căn hộ cao cấp Cara River Park

Ông Dương Quốc Thủy – đại diện Chủ đầu tư Đất Xanh Miền Tây chia sẻ về cảm hứng tạo nên Cara River Park

Cara River Park là tâm huyết của cá nhân tôi và Đất Xanh Miền Tây. Chúng tôi dốc sức, tâm – trí – lực để hoàn thiện. Tôi tin rằng với khát vọng và tâm huyết, kết hợp với các đối tác uy tín hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý vận hành…, dự án sẽ được đông đảo khách hàng đón nhận, và sẽ là tiền đề cho sự phát triển của Đất Xanh Miền Tây với chuỗi căn hộ cao cấp mang thương hiệu Cara”.

Lấy cảm hứng từ giá trị cao quý của Hạt Ngọc Trời (hạt gạo) – sản vật cao quý của vùng đất “chín rồng”, gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người Á Đông và là đặc trưng của nền văn minh lúa nước, Cara River Park mang trong mình vẻ đẹp rực rỡ đậm chất thời thượng được chắt lọc từ những tinh túy của hồn quê sông nước hòa quyện cùng nét đẹp kiến trúc phương Tây bền vững, sang trọng và tinh tế.

Những ấp ủ và trăn trở từ Chủ đầu tư Đất Xanh Miền Tây và đơn vị Phát triển, tổng thầu thi công Đất Xanh E&C đã và đang hiện thực hóa bằng những tiện ích chân thực nhất, phục vụ cộng đồng cư dân tương lại Cara River Park. Độc đáo và ấn tượng với Công viên trung tâm Gạo Garden dựa trên cảm hứng sáng tạo và cách điệu biểu tượng 6 bông lúa duyên dáng mềm mại, thể hiện sự trù phú, thịnh vượng, phúc lành và lan tỏa – nơi những mầm non tương lai được lớn lên trong một không gian sống thuần khiết và chuẩn mực.

Công viên Gạo Garden – điểm nhấn độc đáo trên nền câu chuyện “hạt gạo” sẽ là không gian

vui chơi, thư giãn lý tưởng của cộng đồng cư dân Cara River Park

Đường gạo, Canopy hoa gạo, khu trò chơi Ba Hạt Gạo, đường hoa, Vườn đọc sách, khu trò chơi liên hoàn… kiến tạo kí ức tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo, được hội tụ trong công viên nội khu gần 2.000m2, gia tăng sức khỏe thể lực, trí tuệ cho các chủ nhân nhí. Bên cạnh đó là hồ bơi, trường mầm non nội khu, và các tiện ích công cộng khác, đều được bố trí không gian khoa học và được giám sát bởi hệ thống an ninh thông minh và quản lý vận hành chuyên nghiệp từ đơn vị CBRE, mang đến sự tiện lợi và an toàn tuyệt đối cho các gia đình có con nhỏ.

33+ tiện ích nội khu độc đáo, cùng thiết kế căn hộ tối ưu công năng, diện tích: căn hộ 1 phòng ngủ cho người trẻ độc lập, cá tính; căn 2 phòng ngủ cho vợ chồng trẻ mới ra riêng đang có kế hoạch sinh con; căn 3 phòng ngủ thiết kế lịch lãm, sang trọng cho doanh nhân hoặc gia đình 3 thế hệ; tất cả các căn hộ đều có logia rộng rãi, tầm nhìn thông thoáng. Đặc biệt, dự án chỉ có 8 căn penthouse đẳng cấp tầng 24 view toàn thành phố và 20 căn shophouse vị trí đắt giá, sở hữu khối đế vững chãi được ốp toàn bộ bằng đá marble.

Chất lượng bàn giao cao cấp là một trong những điểm khác biệt của Cara River Park. Những thương hiệu hàng đầu được chủ đầu tư lựa chọn như: sơn Jotun; thang máy Schindler; phụ kiện từ Xingfa, Kinlong, Draho, Hafele; đá ốp khối đế Marble; sứ Toto, các vật liệu khác nhập khẩu từ Âu châu và Nhật Bản.

“Đặc biệt, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm bởi những đối tác của chúng tôi là những tên tuổi có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và phát triển dự án như Đất Xanh E&C, đơn vị quản lý vận hành CBRE, đơn vị thiết kế cảnh quan Ong&Ong, đơn vị thiết kế công trình DP và ngân hàng chiến lược MSB cùng 40 đối tác uy tín trong lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng…”, đại diện Chủ đầu tư Đất Xanh Miền Tây cho biết.