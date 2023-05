Nghi thức cất nóc dự án căn hộ du lịch cao cấp – Oyster Ganhhao

Buổi lễ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Oyster Ganhhao. Dự án đã và đang ngày ngày “lăn bánh” đúng tiến độ, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng đã đề ra với các nhà đầu tư. Oyster Ganhhao là một trong những dự án được xây dựng với sự kiểm soát rất khắt khe về an toàn, sức khỏe, vệ sinh môi trường với lương tâm nghề nghiệp và sự đầu tư khoa học, bài bản, làm việc và thi công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động. Trong quá trình xây dựng, CC14 và Chủ đầu tư Vietpearl Group luôn tuyển chọn và sử dụng những vật liệu, thiết bị với chất lượng và thương hiệu hàng đầu, cam kết chất lượng xây dựng đạt chuẩn cao nhất.



Dự án đã và đang ngày ngày “lăn bánh” đúng tiến độ

Oyster Ganhhao được cho là dự án căn hộ du lịch đáng quan tâm nhất trong thời điểm hiện tại. Được biết, Oyster Ganhhao hội tụ các tiềm năng vàng, với 100% căn hộ du lịch tầm nhìn hướng biển. Công trình có quy mô gồm 16 tầng với 277 căn hộ du lịch. Với đa dạng các tiêu chí như: Căn hộ du lịch mặt tiền bãi biển, vị trí “vàng”, bàn giao full nội thất cao cấp 4 sao đẳng cấp đạt chuẩn quốc tế… Đặc biệt là hệ thống tiện ích đẳng cấp, phân bổ không gian giải trí hợp lý cùng hàng loạt tiện ích như: Hộp đêm, dịch vụ phòng 24/7, nhà hàng phong cách Á – Âu, phòng hội nghị đẳng cấp doanh nhân, sảnh đón khách sang trọng, Cigar Room, Cà phê, Gym, Spa chăm sóc sắc đẹp, bể bơi vô cực kết hợp với Lounge – Sky Bar trên tầng thượng… đáp ứng tiêu chí trải nghiệm "all in one" – tất cả chỉ trong vài bước chân là du khách đã có được những phút giây thư giãn đúng nghĩa.

Hội tụ nhiều lợi thế kể trên, Oyster GanhHao là sản phẩm với “phiên bản giới hạn", kỳ vọng sẽ mang đến những giá trị gia tăng không ngừng và là giải pháp đầu tư an nhàn, bền vững thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư thông thái.



Phối cảnh dự án Oyster Ganhhao

Sự góp mặt của dự án căn hộ du lịch nghỉ dưỡng 4 sao – Oyster GanhHao hứa hẹn đưa Vũng Tàu trở thành điểm đến lý tưởng thu hút và làm hài lòng toàn bộ du khách mỗi khi đặt chân đến vùng đất lý tưởng này.

Chỉ từ 1,7 tỷ bạn đã có thể sở một quân “Át chủ bài” đầu tư lẫn không gian sống, nghỉ dưỡng lý tưởng chuẩn phong cách Châu Âu, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Oyster GanhHao thực sự là cơ hội đầu tư cực tốt tính đến thời điểm hiện tại.

Với phương châm “Tầm nhìn cho cuộc sống”, cùng cung cách phục vụ và đội ngũ chuyên nghiệp, Vietpearl Group sẽ luôn mang đến cho quý khách hàng “đứa con xinh đẹp” – dự án Oyster Ganhhao, mang đến không gian sống và nghỉ dưỡng lí tưởng trong thời hiện đại cùng những sản phẩm – dịch vụ và tiện ích tốt nhất, mang lại lợi nhuận tối đa cho sự tin tưởng, đầu tư của khách hàng.