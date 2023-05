Cất nóc Happy One Premier, Vạn Xuân Group tiếp tục ghi dấu ấn mới

Dấu ấn của những nỗ lực

Lễ cất nóc dự án Happy One Premier diễn ra trong không khí trang trọng, phấn khởi với sự tham dự của đại diện Chủ đầu tư – Vạn Xuân Group, nhà thầu chính – Ricons, đơn vị tư vấn giám sát – Nagecco, nhà thầu MEP – Phú Khải và nhà thầu hoàn thiện – Vạn Xuân Sài Gòn.

Lễ cất nóc dự án Happy One Premier, ngày 27/5

Sau thời gian gián đoạn chung vì đại dịch Covid-19, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và hỗ trợ kịp thời của Chủ đầu tư, công trường dự án Happy One Premier đã nhanh chóng nhộn nhịp trở lại với hàng trăm công nhân mỗi ngày, thường xuyên tăng ca, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, tiến độ và an toàn. Để đến ngày 27/5, dự án hoàn thành cất nóc theo đúng kế hoạch, là dấu ấn cho sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, sự tôn trọng và cam kết với khách hàng của Vạn Xuân Group cùng các đối tác.

Phát biểu tại lễ cất nóc, ông Đoàn Văn Hoạt – Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết: “Phương châm nhất quán trong hoạt động kinh doanh của Chủ đầu tư là luôn giữ vững cam kết với khách hàng về chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai, pháp lý minh bạch. Thời gian vừa qua, dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng và thị trường nguyên vật liệu biến động mạnh, chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng với các đối tác, nhà thầu trên tinh thần cùng nhau phát triển, nỗ lực không ngừng triển khai dự án chất lượng với đích đến cuối cùng làm hài lòng khách hàng. Đối với Vạn Xuân Group, không chỉ riêng Happy One Premier, tất cả các dự án khác của chúng tôi tại thị trường TP.HCM, Bình Dương… đều được kiểm soát nghiêm ngặt, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc triển khai để đảm bảo mang đến cho khách hàng nơi an cư chất lượng, thịnh vượng và lý tưởng”.

Ông Đoàn Văn Hoạt, Tổng giám đốc Vạn Xuân Group phát biểu.

Đại diện nhà thầu chính, ông Hồ Văn Thảo – Giám đốc điều hành Ricons khẳng định: “Ngay sau khi trạng thái bình thường mới được thiết lập, đội ngũ Ricons đã tích cực tăng ca tại công trường Happy One Premier nhằm đảm bảo tiến độ cất nóc theo kế hoạch. Thời gian vừa qua giá vật liệu xây dựng liên tục tăng cao gây áp lực và khó khăn rất lớn đối với nhà thầu. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ, chia sẻ và đồng hành của Chủ đầu tư Vạn Xuân Group, chúng tôi đã hoàn thành cất nóc dự án đúng theo kế hoạch cam kết, đảm bảo chất lượng và làm hài lòng khách hàng”.

Tiếp tục khẳng định uy tín chủ đầu tư

Nổi bật với việc luôn đảm bảo tiến độ và kiểm soát chặt chẽ chất lượng xây dựng của từng dự án thông qua các công trình đã hoàn thiện và đang song song triển khai như: Happy One Phú Hòa, Happy One Premier, Happy One Central… Vạn Xuân Group đang tiến từng bước vững chắc trong hành trình khẳng định uy tín cũng như chinh phục khách hàng.

Trong đó, việc chạy đua để về đích đúng kế hoạch tại dự án Happy One Premier trong bối cảnh thị trường bất động sản và xây dựng gặp nhiều thách thức suốt thời gian qua không chỉ minh chứng cho cam kết của chủ đầu tư mà còn cho thấy tiềm lực của một tập đoàn đang trên đà phát triển năng động, bền vững.

Cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút di chuyển, Happy One Premier gây ấn tượng với hàng loạt ưu thế, từ quy hoạch tổng thể, thiết kế căn hộ đến tiện ích. Dự án mang đến 39 tiện ích nội khu đỉnh cao đồng thời các căn hộ penthouse – “biệt thự trên không” được Chủ đầu tư tích hợp công nghệ thông minh vào trong từng không gian sống.

Phối cảnh Khu căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One Premier.

Happy One Premier là một trong những sản phẩm nổi bật thuộc thương hiệu “ Happy One ” gắn liền với Chủ đầu tư Vạn Xuân Group. Được biết đến là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp, ứng dụng công nghệ 4.0 thông minh, thương hiệu Happy One luôn nhận được sự “ưu ái” của khách hàng khi ra mắt trên thị trường bất động sản. Bằng chứng rõ nhất cho sức hút của dòng sản phẩm này là giải thưởng “The Best Condo in Binh Duong – Căn hộ tốt nhất Bình Dương” được trao cho dự án Happy One Central. Đây là giải thưởng danh giá được Property Guru Vietnam – tổ chức cấp cao chuyên đánh giá về bất động sản tại thị trường Việt Nam bình chọn.

Với những giá trị nổi bật đến từ vị trí, tiện ích, thiết kế và chính sách ưu đãi, Happy One Central đã giải được “cơn khát” của thị trường về mảng căn hộ dành cho khách hàng trẻ, văn minh.

“Tôi tin rằng với tâm huyết, nguồn lực, tầm nhìn của Vạn Xuân Group cùng sự đồng hành của các đối tác uy tín và giàu kinh nghiệm sẽ tiếp tục đưa thương hiệu Happy One ngày càng phát triển và mang đến những sản phẩm chất lượng, làm hài lòng cư dân tương lai” – đại diện chủ đầu tư khẳng định.

Vi Vi