Cát Tường Group công bố dự án Cát Tường Western Pearl

Chính thức công bố dự án đắt giá nhất TP. Vị Thanh

Dự án mở ra một hành trình tỏa sáng mới tại thị trường bất động sản miền Tây Nam Bộ.Khu vực miền Tây Nam Bộ với nhiều tiềm năng phát triển bất động sản như quỹ đất sạch lớn, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, biên độ tăng giá ổn định đã trở thành tâm điểm thu hút đầu tư trong năm 2019.

Hàng loạt “ông lớn” trong ngành địa ốc như như Vingroup, Mường Thanh, Văn Phú Invest, Phú Cường Group, Ceo Group, Sun Group, Kita Invest Group, FLC Group, Thủ Đức House, Nam Long Group, LDG Group, T&T Group, DIC Group… đã và đang đổ bộ vào thị trường này với nhiều dự án ở tất cả các phân khúc. Điều này chứng minh hấp lực của thị trường bất động sản khu vực miền Tây Nam Bộ là rất lớn.

Ngay sau thành công của dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng tại tỉnh Bình Phước, Cát Tường Group đã sẵn sàng “tỏa sáng” thị trường tại miền Tây Nam Bộ với dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl. Dự án có quy mô 78ha, sở hữu không gian sống hiện đại đẳng cấp tại vị trí đắc địa nhất TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang – đô thị vệ tinh của TP. Cần Thơ.

Cát Tường Western Pearl tọa lạc ngay trung tâm hành chính tỉnh, đối diện Tỉnh ủy Hậu Giang, mặt tiền đại lộ Trần Hưng Đạo, Võ Nguyên Giáp, kênh Xà No, xung quanh là các sở ban ngành đoàn thể… Với vị trí đắc địa này, từ Cát Tường Western Pearl có thể kết nối dễ dàng đến các địa điểm trọng yếu như: trung tâm hành chính, tài chính, đại công viên, siêu thị, trung tâm thương mại cao cấp, bệnh viện cùng hệ thống các trường học chất lượng của thành phố; cũng như di chuyển thuận tiện đến các tỉnh, thành lân cận.

Đây cũng là dự án đầu tiên tại khu vực miền Tây Nam Bộ tích hợp đầy đủ các tiện ích đẳng cấp hiện đại ngay trong khuôn viên dự án như khách sạn Western Pearl Hotel, công viên Giải trí Thế Giới Kỳ Diệu The Wonderful, công viên Rainbow, ngoài ra dự án cũng tích hợp khu thể thao đa năng và hệ thống công viên trải đều.



Phối cảnh Khu đô thị Cát Tường Western Pearl

Mang tầm vóc của một đô thị đẳng cấp với những giá trị sống mới, Cát Tường Western Pearl sở hữu phong cách kiến trúc đa dạng và linh hoạt. Khu biệt thự và nhà phố liên kế được bao quanh bởi những tuyến đường thương mại sôi động, công viên lõi trung tâm nhằm mang đến sự tiện nghi hiện đại, đồng thời vẫn tối ưu được không gian tự nhiên sẵn có bên bờ kênh xáng Xà No dịu mát.

Nhiều ưu đãi đặc biệt trong ngày lễ tri ân

Nhằm tri ân quý khách hàng, tập đoàn đã công bố các sản phẩm đất nền, nhà phố có vị trí đẹp tại dự án Cát Tường Western Pearl với mức giá và chính sách chiết khấu hấp dẫn. Chương trình ưu đãi chỉ được áp dụng duy nhất trong ngày lễ tri ân. Do đó, toàn bộ sản phẩm được giới thiệu tại sự kiện công bố dự án KĐT Cát Tường Western Pearl vừa qua đều được giao dịch thành công.

Được biết, khu đô thị Cát Tường Western Pearl đang được giới thiệu ra thị trường với giá chỉ từ 790 triệu đồng/nền, phương thức thanh toán linh hoạt chỉ cần thanh toán trước 50%, phần còn lại thanh toán đều trong 12 tháng. Hiện dự án đã có Giấy CNQSDĐ từng nền và đang được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng.



Hơn 5.000 khách hàng tham dự sự kiện tri ân và công bố dự án

Khu đô thị Cát Tường Western Pearl vừa qua

Buổi lễ tri ân cũng đã mang đến nhiều niềm vui bất ngờ dành cho khách hàng với chương trình bốc thăm may mắn “Nụ Cười An Cư Lần 4”. Theo đó, giải đặc biệt của chương trình 1 căn nhà phố trị giá hơn 1,5 tỷ đồng đã thuộc về khách hàng Trịnh Thị Hợp, ngụ tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chị Hợp hạnh phúc chia sẻ: “Tôi đã mua 2 nền đất tại dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng, không ngờ lại là người may mắn nhất. Căn nhà là một giải thưởng lớn ngoài mong đợi. Thật sự tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến Tập đoàn Địa ốc Cát Tường, cảm ơn tập đoàn đã mang đến những sản phẩm đầu tư chất lượng và một món quà vô cùng giá trị và ý nghĩa.”

Với những tiết mục âm nhạc đặc sắc, hàng ngàn món quà tri ân ý nghĩa và đặc biệt là nhiều ưu đãi hấp dẫn từ dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl, Cát Tường Group đã mang tới cho khách hàng một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc, đặc biệt, mở ra những cơ hội đầu tư lý tưởng tại thị trường bất động sản khu vực miền Tây Nam Bộ.