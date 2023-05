Cát Tường Group đưa khu kinh tế đêm tại Bình Phước vào hoạt động

Tinh hoa Châu Á hội tụ giữa lòng đô thị

Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim trực thuộc Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng do Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) đầu tư xây dựng tại phường Tiến Hưng – TP. Đồng Xoài – tỉnh Bình Phước. Với thiết kế theo phong cách Á Châu, khu kinh tế đêm kết hợp tinh hoa văn hoá của ba nước nổi tiếng về phát triển du lịch là Nhật Bản, Thái Lan và Singapore; bên cạnh đó còn có một không gian giới thiệu nét đẹp đặc trưng của bản sắc văn hoá địa phương – biểu tượng Sóc Bom Bo, được đặt ngay tại quảng trường trung tâm.



1 góc khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim mang phong cách văn hoá Singapore

Ngoài việc phục vụ đa dạng các mặt hàng về ẩm thực đường phố, thời trang, phụ kiện, trang sức, quà lưu niệm và đặc sản địa phương xuyên màn đêm, Phú Thiên Kim còn hứa hẹn trở thành điểm đến vui chơi giải trí độc đáo với quảng trường rộng 500m2, vòng đu quay cao 35m mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.



Khu trưng bày biểu tượng Soc Bom Bo

Trong khuôn khổ lễ khánh thành Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim sẽ diễn ra sự kiện “Tinh hoa Á Châu hội tụ khởi sắc” mang đến nhiều chương trình biểu diễn văn hoá đặc sắc. Lần đầu tiên, người dân địa phương và khách tham quan được tận mắt chứng kiến nét đặc sắc của văn hoá Nhật Bản qua hoạt cảnh Yosaikoi, phần biểu diễn Vũ hội sắc màu tại khu phố Thái Lan, tái hiện lễ hội đường phố Singapore cùng đêm đại nhạc hội hoành tráng có sự góp mặt của đông đảo các nghệ sỹ showbiz Việt.



Phú thiên kim toàn cảnh

Nhiều tiềm năng phát triển

Những thành phố không ngủ tại các quốc gia nổi tiếng về du lịch như Anh, Úc, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan từ lâu luôn là điểm đến yêu thích của du khách khắp nơi trên thế giới. Một nghiên cứu của Ernst & Young đã chỉ rõ: nền kinh ban đêm mang lại lợi nhuận từ hàng chục tỷ đến trăm tỷ USD mỗi năm.



Phú Thiên Kim về đêm

Ông Trương Ngọc Linh, Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh Cát Tường Group cho biết: “Phú Thiên Kim được đầu tư xây dựng thành khu kinh tế đêm để đón đầu xu hướng và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ trong đề án phát triển kinh tế ban đêm. Đồng thời qua đó, chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến người dân thành phố trẻ Đồng Xoài một mô hình hoạt động mới lạ chưa từng có tại địa phương. Kế hoạch đầu tư khu kinh tế đêm nằm trong chiến lược của tập đoàn nhằm tạo nhịp sống sôi động về đêm cho cư dân cũng như cộng đồng địa phương, mang đến sinh khí phồn vinh cho toàn khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, ngày càng thu hút thêm nhiều người về đây sinh sống và phát triển kinh tế”.

Được biết, Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim thuộc phân khu Phú Thiên Kim – một trong bốn phân khu thương mại của dự án Cát Tường Phú Hưng. Phân khu này nằm cạnh nhiều hạng mục quan trọng của khu đô thị, bao gồm: đại lộ Khải Hoàn, đại lộ Danh Nhân, quảng trường Ánh Sáng, công viên điện ảnh The Angel, công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina quy tụ nhiều kỳ quan thế giới như tháp đồng hồ Big Ben, Khải Hoàn Môn, nhà thờ Đức Bà Paris, Nhà Trắng, đấu trường La Mã, đài phun nước Apollo, ngựa gỗ Thành Troy… tạo nên những điểm check in lý tưởng, không thể bỏ qua của giới trẻ.

Nằm trong lòng khu đô thị rộng đến 92,7ha, Phú Thiên Kim thừa hưởng lợi thế về vị trí vàng nhờ toạ lạc ngay mặt tiền tuyến đường tránh quốc lộ 14, chỉ cách TP.HCM 100km và cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư 90km, kết nối giao thông thuận tiện với trục đường quốc lộ Bắc – Nam, đường liên tỉnh ĐT 741, các tỉnh Đông Nam Bộ, khu vực Tây Nguyên và Campuchia. Khu kinh tế thuộc đêm thuộc địa bàn phường Tiến Hưng – trung tâm Đồng Xoài nên liền kề với khu trung tâm hành chính tỉnh, ngân hàng, các đại siêu thị, trường học, bệnh viện… tạo nên lợi thế về hạ tầng, nhiều tiềm năng để phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ – thương mại, đưa Phú Thiên Kim trở thành điểm đến mua sắm – giải trí về đêm quen thuộc của người dân địa phương.