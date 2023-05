Cát Tường Group ghi danh trong nhiều bảng xếp hạng ngành BĐS Việt Nam

Ngày 18/11 vừa qua, tại lễ vinh danh “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020” do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức, Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Cát Tường Group) tiếp tục tạo tiếng vang trong giới BĐS khi vượt qua nhiều tên tuổi kỳ cựu trong lĩnh vực BĐS dân dụng trở thành “Nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu” và giành về giải thưởng "Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu" cho khu đô thị chủ đầu tư này đang triển khai.

Chỉ riêng quý 3 và quý 4/2020, thương hiệu Cát Tường Group đã xuất hiện trong 3 lễ trao giải uy tín hàng đầu lĩnh vực BĐS và mang về 5 giải thưởng lớn cho doanh nghiệp cũng như các dự án do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư. Tháng 7/2020, dự án khu đô thị Cát Tường Western Pearl do Cát Tường Group phát triển đã trở thành đại diện duy nhất của khu vực Tây Nam Bộ được VCCI vinh danh là “Dự án đáng sống năm 2020”. Tiếp đó, tháng 10/2020, ở mảng BĐS công nghiệp mà Cát Tường Group vừa tham gia, dự án khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông Aurora IP đã vượt qua hàng loạt tên tuổi “đàn anh” nhận đồng thời 02 giải thưởng: “Dự án khu công nghiệp tốt nhất” và “Dự án thương mại xanh tốt nhất” tại đêm trao giải Giải thưởng BĐS Việt Nam PropertyGuru lần thứ 06.



Cát Tường Group vinh dự trở thành “Nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu 2020”. (Ảnh: Quý Hòa)

Về giải thưởng mới nhất – giải thưởng “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam 2020”, đây là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS đã có đóng góp tiêu biểu giúp thị trường BĐS thăng hoa. Hội đồng thẩm định của chương trình bình chọn bao gồm đại diện lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia BĐS uy tín cùng lãnh đạo công ty tư vấn và định chế tài chính nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường BĐS Việt Nam và quốc tế.

Giải thưởng được đánh giá nghiêm ngặt dựa trên các tiêu chí như: Quy mô và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp – dự án; chất lượng quy hoạch, đầu tư hạ tầng; chính sách bảo trì và hậu mãi sau bán hàng,… Trong đó, hạng mục “Nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu” – hạng mục giải thưởng thuộc về Cát Tường Group năm nay là một trong những danh hiệu đặc biệt, dành cho chủ đầu tư chuyên về phát triển các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ và có nhiều tiện ích nội khu cao cấp phục vụ cho cư dân.



Dự án Cát Tường Phú Hưng – "Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020". (Ảnh: Cát Tường Group)

Ví dụ điển hình cho những tiêu chí kể trên là dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước – dự án đã được vinh dự nhận về danh hiệu "Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020". Đây là dự án được Cát Tường Group phát triển dưới mô hình “khu đô thị phức hợp – cảnh quan” với gần 50% diện tích dành cho cảnh quan, công viên cây xanh và tiện ích công cộng. Nội khu dự án có đến 18 tiện ích dành cho cư dân như: Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, trung tâm thương mại Lucky Mall, trường mầm non và tiểu học, bệnh viện Phước Bình,… Với các hạng mục tiện ích này, khu đô thị không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của cư dân mà còn trở thành “đô thị trong lòng thành phố” góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ tại thành phố trẻ đồng Đồng Xoài. Đặc biệt, Cát Tường Group đã “bắt tay” cùng Hòa Bình Architects (thuộc Tập đoàn Hòa Bình) để chuẩn bị triển khai TTTM Lucky Mall ngay trong nội khu dự án Cát Tường Phú Hưng. Đây là tổ hợp trung tâm thương mại và giải trí quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm cho không chỉ cư dân tại khu đô thị mà còn cho cả người dân tại Bình Phước và các tỉnh lân cận. Lucky Mall được các chuyên gia ước tính thu hút từ 15 đến 20 nghìn lượt khách đến mỗi ngày, sẽ tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho nền kinh tế và giá trị BĐS địa phương.

Với những thành tích đáng chú ý vừa qua, Cát Tường Group hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành một tên tuổi lớn trong ngành BĐS Việt Nam với hệ sinh thái toàn diện từ BĐS dân dụng, BĐS thương mại cho đến BĐS công nghiệp.