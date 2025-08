Cát Tường Group Nối Mạch Bền Vững Bằng Dòng Sản Phẩm Cát Tường An

Giải thưởng “Doanh nghiệp Bất động sản tiên phong phát triển bền vững tại Việt Nam 2024” dành cho Cát Tường Group tại Dot Property Vietnam Awards đã minh chứng cho hành trình “kiến tạo bất động sản Nhân văn – Bền vững” của Tập đoàn.

Sứ Mệnh Ý Nghĩa Được Ghi Nhận Và Vinh Danh

Trải qua gần 14 năm phát triển, Cát Tường Group đã khẳng định được thương hiệu là một doanh nghiệp phát triển bất động sản đa dạng các lĩnh vực từ đất nền các tỉnh, các khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch bài bản, quy mô cho đến lĩnh vực bất động sản công nghiệp với Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Aurora IP) đang thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tại Nam Định.

Những khu dân cư, khu đô thị đã giúp Cát Tường Group khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản có thể kể đến như: Cát Tường Phú Sinh (Đức Hòa – Long An), Cát Tường Phú Hưng (Đồng Xoài – Bình Phước), Cát Tường Western Pearl và Cát Tường Western Pearl 2 (Vị Thanh – Hậu Giang), Cát Tường Park House (Chơn Thành – Bình Phước)…

Cát Tường Group được vinh danh tại Dot Property Vietnam Awards 2024

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Quốc Thảo – Thành viên Hội đồng Quản trị Cát Tường Group chia sẻ: “Cát Tường Group tự hào khi được Dot Property Vietnam Awards 2024 đánh giá cao và vinh danh ở hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp Bất động sản tiên phong phát triển bền vững tại Việt Nam 2024. Đặc biệt ý nghĩa hơn khi chủ đề năm nay lại chính là xây dựng nền móng cho một chu kỳ mới phát triển bền vững hơn của thị trường bất động sản Việt Nam. Sau khi hoàn thành sứ mệnh tiên phong của thập kỷ đầu tiên trọn vẹn, Cát Tường Group bước vào giai đoạn phát triển mới với sứ mệnh “kiến tạo Bất động sản Nhân văn – Bền vững”. Ở chương mới này, chúng tôi mong muốn không chỉ phát triển những dự án bất động sản chất lượng, giá thành phù hợp mà hơn hết chính là tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội khi kiến tạo ngày càng nhiều hơn nữa những cộng đồng văn minh, hiện đại, bền vững và nhân văn.”

Ra Mắt Dòng Sản Phẩm Cát Tường An Với Những Giá Trị Khác Biệt

Là dòng sản phẩm tập trung vào các dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng, Cát Tường An hội tụ những giá trị độc đáo được lãnh đạo Cát Tường Group chọn lọc và đầu tư.

Giá trị đầu tiên mà dòng sản phẩm Cát Tường An hướng đến chính là “An trú”. Không chỉ mang nghĩa một nơi cư trú an toàn về mặt lý tính, “An trú” còn bao hàm những giá trị được đảm bảo về mặt chất lượng xây dựng, an tâm về tiến độ thi công với cam kết đến từ Cát Tường Group.

Tiếp theo, Cát Tường An sẽ mang đến cho cư dân những “cảm hứng sống” ngay tại chính ngôi nhà của mình. Bên cạnh là nơi đón chúng ta trở về sau những bộn bề mưu sinh, trong tình yêu thương của gia đình nhỏ, mỗi ngôi nhà của Cát Tường An còn được thiết kế như một “trạm” nạp năng lượng tinh thần, để mỗi ngày mới, mỗi chủ nhân lại tràn ngập sức sống và cảm hứng để bắt đầu hành trình trải nghiệm.

Thứ ba, “cân bằng” chính là cảm giác mỗi cư dân của Cát Tường An có thể cảm nhận được khi được sống trong những dự án này. Những yếu tố thiên nhiên, mảng xanh và tiện ích công cộng sẽ được thiết kế, bố trí khéo léo giúp các cư dân có thể hòa mình vào môi trường sống lành mạnh, trong xanh. Mỗi dự án của dòng sản phẩm Cát Tường An đều hướng đến việc hài hòa và cân bằng “thân – tâm – trí” cho cư dân.

Cát Tường An mang đến sự cân bằng và kết nối cho cư dân tại mỗi dự án

Thứ tư, với việc lựa chọn vị trí tại những vùng trung tâm đô thị đang phát triển, các dự án của Cát Tường An sẽ tạo nên giá trị kết nối mạnh mẽ. Chăm chút trong từng thiết kế bên trong căn nhà, mỗi tổ ấm sẽ giúp các thành viên kết nối trong không gian ấm áp và đa công năng. Từ những cá nhân đến các gia đình trong dự án, sự kết nối trở nên mạnh mẽ, giúp mỗi dự án của Cát Tường An sẽ trở thành những điểm sáng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp giúp cộng đồng chung trở nên văn minh, bền vững và nhân ái.

Thứ năm, Cát Tường An cũng đề cao sự linh hoạt trong từng dự án nhà ở. Với việc thiết kế đa công năng trong từng không gian, sản phẩm của Cát Tường An dễ dàng tùy biến theo mục đích của khách hàng với các nhu cầu khác nhau như: nhà ở, cho thuê, văn phòng, dịch vụ,….Tính sự linh hoạt này sẽ giúp các dự án của dòng sản phẩm Cát Tường An tiếp cận được nhiều phân khúc khách hàng khác nhau.

Không gian sống thanh nhã, an yên của Cát Tường J – Home

Với những giá trị khác biệt được tâm huyết phát triển bởi Cát Tường Group, dòng sản phẩm Cát Tường An sẽ nhận được sự quan tâm của thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới với dự án đầu tiên là khu nhà ở biệt lập Cát Tường J – Home tại trung tâm thành phố Thuận An – Bình Dương./.

Chi Lan