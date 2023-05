Cát Tường Group - “Top 10 nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu Việt Nam 2021”

Cát Tường Group và nỗ lực “Kiến tạo bất động sản Nhân văn – Bền vững”

Là 1 trong 10 doanh nghiệp được vinh danh “Top 10 nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu Việt Nam 2021”, Cát Tường Group đang tiếp tục khẳng định mình trên hành trình xây dựng thương hiệu bất động sản Nhân văn – Bền vững; trở thành Thương hiệu bất động sản uy tín, Tin cậy của đông đảo khách hàng.



Cát Tường Group thực chứng năng lực khi đạt danh hiệu “Top 10 nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu Việt Nam 2021"

Được biết, trong hơn 10 năm qua, Cát Tường Group là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các khu đô thị tầm trung tại các tỉnh, thành trung tâm khu vực phía Nam, góp phần vào việc thay đổi diện mạo đô thị và sự phát triển bền vững của những địa phương mà Tập đoàn “đặt chân” đến.

Được khách hàng, thị trường và giới chuyên môn đánh giá cao bởi các thế mạnh tiềm năng, trong hơn thập kỷ qua, Cát Tường Group luôn nỗ lực tạo dấu ấn riêng bằng những khu đô thị chất lượng, tiện ích đủ đầy; không chỉ góp phần giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội mà hơn hết còn đem lại cho khách hàng và cộng đồng địa phương những trải nghiệm sống mới hơn, giá trị hơn, tốt đẹp hơn.

Thương hiệu Cát Tường Group gắn liền với những khu đô thị đáng sống mà Tập đoàn này kiến tạo tại các địa phương như: mở ra khái niệm khu đô thị sinh thái mới tại thị trường Long An với khu đô thị Cát Tường Phú Sinh; tiên phong đầu tư phát triển khu đô thị phức hợp cảnh quan hoàn chỉnh tại Bình Phước, khu đô thị Cát Tường Phú Hưng đã kiến tạo tiêu chuẩn sống mới tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hay góp phần cùng Hậu Giang mở mang phát triển đô thị với khu đô thị Cát Tường Western Pearl. Cùng nhiều tiện ích không chỉ phục vụ cư dân còn đem lại giá trị văn hóa cho cộng đồng như: công viên thế giới kỳ quan (Cát Tường Phú Sinh) – biểu tượng du lịch tỉnh Long An; công viên thế giới di sản kiến trúc, khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim (Cát Tường Phú Hưng) điểm đến du lịch hấp dẫn tại Bình Phước hay “công viên tái hiện 7 kỳ quan kiến trúc Cổ đại nổi tiếng Thế giới đầu tiên tại Việt Nam” (Cát Tường Western Pearl)….

Và là đơn vị luôn theo đuổi một cách nghiêm túc mục tiêu phát triển bền vững, Cát Tường Group luôn dành sự quan tâm thích đáng tới môi trường, xã hội và cộng đồng trong từng sản phẩm mà Tập đoàn đầu tư và phát triển; đó có lẽ là những giá trị giúp đơn vị này khẳng định thương hiệu và định danh trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Ưu tiên phát triển bất động sản có pháp lý minh bạch, giá vừa tầm

Không chỉ là đơn vị uy tín trong đầu tư và phát triển khu đô thị, Cát Group được biết đến là một thương hiệu phát triển những dòng sản phẩm vừa tầm, pháp lý minh bạch nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dù là dự án vài hecta hay vài trăm hecta.



Taka Garden Riverside Homes – khu dân cư chuẩn Nhật được Cát Tường Group chính thức mở bán từ 15/11 vừa qua

Các dự án khu dân cư của Cát Tường Group được sự đón nhận rất tốt của thị trường, đặc biệt tại thị trường Long An, Cát Tường Group được biết đến như đơn vị xác lập mặt bằng giá mới cho thị trường đất nền tỉnh này và mở ra khái niệm đất nền nhưng vẫn đảm bảo tiện ích sống hoàn chỉnh cho cư dân địa phương. Mới đây, Cát Tường Group đưa ra thị trường khu dân cư chuẩn Nhật Taka Garden Riverside Homes tại TP. Tân An, Long An. Được biết, đây được xem là bước “chuyển mình” của Cát Tường Group khi kiến tạo thành công khu dân cư chuẩn chất Nhật, thiết lập chuẩn sống mới cho cư dân Tân An và vùng phụ cận.

Với số lượng hữu hạn, chỉ 111 căn nhà phố biệt lập; hệ tiện ích chú trọng sự phát triển thể chất, tinh thần và sức khỏe của cư dân: công viên chạy bộ ven sông, vườn thiền Nhật, Kotobuki thể thao, Kotobuki trẻ em, BBQ ngoài trời… cùng địa thế đắt giá bên dòng sông Vàm Cỏ Tây, Taka Garden Riverside Homes hiện được biết đến như dự án điển hình cho xu hướng bất động sản hướng tới nhu cầu chăm sóc sức khỏe đang được người mua nhà chú trọng khi xã hội trở về trạng thái “bình thường mới”. Dù đã hoàn thiện 100% và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng, song Taka Garden Riverside Homes vẫn được chào bán với mức giá chỉ hơn 2 tỷ đồng, cùng chính sách bán hàng linh hoạt nhằm giúp giảm áp lực tài chính cho khách hàng và người mua có nhu cầu ở thực trong giai đoạn hiện nay.

Theo giới chuyên môn nhận định, “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam” là giải thưởng danh giá của ngành bất động sản nhằm tôn vinh những giá trị thực, bền vững và là sự ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho những cống hiến của doanh nghiệp vào sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam do các chuyên gia đầu ngành thẩm định và bình chọn.



Cát Tường Group nâng tầm thương hiệu “bất động sản Nhân văn – Bền vững” với sự khẳng định của nhiều giải thưởng danh giá trong ngành

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Cát Tường Group được “Bất động sản tiêu biểu Việt Nam” vinh danh, năm 2020 Cát Tường Group cũng vinh dự chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ nặng ký để dành về danh hiệu “Nhà phát triển khu đô thị tiêu biểu 2020” và “Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020” cho dự án khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng (do Cát Tường Group làm chủ đầu tư) tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Cũng trong tháng 11 này, Cát Tường Group vừa được tôn vinh là “Best Developer Southern Vietnam” (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất miền Nam) tại Dot Property Vietnam Awards 2021.

Việc liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng uy tín, danh giá là sự khẳng định, tưởng thưởng và là dấu mốc đánh dấu thành công của Cát Tường Group trong việc xây dựng và phát triển bất động sản Nhân văn và Bền vững.