Thị trường BĐS trên đà phục hồi

Sau gần một năm bị nén chặt do ảnh hưởng chung của đại dịch toàn cầu Covid-19, bước sang năm 2021, thị trường bất động sản trên cả nước đã có dấu hiệu khởi sắc.

Đây được xem là thời điểm "vàng" để các doanh nghiệp bất động sản tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được đề ra. Thêm vào đó, việc ngân hàng kết hợp cùng các chủ đầu tư tung ra hàng loạt ưu đãi hấp dẫn ở các dự án lớn cũng là một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy sự phục hồi của thị trường bất động sản sau thời gian dài trầm lắng.

Khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim một trong địa điểm vui chơi, mua sắm và giải trí mỗi tuần của giới trẻ tại TP.Đồng Xoài

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, 2021 sẽ là năm chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường bất động sản. Lý giải cho việc này là bởi Việt Nam hiện là một trong số ít quốc gia kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, cũng là quốc gia có nhiều tiềm năng đón nhận sự chuyển dịch chuỗi cung ứng công nghệ thế giới đến từ những thị trường lớn, điển hình là Trung Quốc, Nhật Bản.

Từ đó, kéo theo nhu cầu về nhà ở dành cho người lao động và chuyên gia tăng cao, đặc biệt là vùng ven – nơi đón đầu xu hướng dịch chuyển của bất động sản công nghiệp.

Giới chuyên môn đánh giá, trong năm 2020, thị trường bất động sản đã cho thấy sự sụt giảm của nguồn cung về nhà ở cũng như bất động sản công nghiệp, dự báo thị trường trong 3 năm tiếp theo sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm, kéo theo giá tăng cao.

Do đó, BĐS vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả do nhu cầu vẫn còn rất lớn. Đặc biệt, các dự án có nguồn cung ổn định, pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện sẽ thu hút lượng quan tâm lớn từ nhà đầu tư.

Cát Tường Phú Hưng: Dự án cam kết tiến độ và pháp lý

Bình Phước với định hướng trở thành tỉnh công nghiệp trong năm 2030 đã và đang thu hút lượng lớn lao động tri thức, có tay nghề, là những kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nước ngoài,… Điều này kéo theo nhu cầu nhà ở chất luợng cao ngày càng tăng, tạo ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư bất động sản, đặc biệt khi Bình Phước còn sở hữu quỹ đất sạch còn nhiều, mặt bằng giá tốt, nguồn cung ít.

Thêm vào đó, “khẩu vị” của người mua nhà cũng thay đổi rõ nét. Họ không chỉ tìm một dự án có quy hoạch bài bản, tích hợp nhiều tiện tích thương mại và giải trí mà còn phải có pháp lý minh bạch, tiến độ được cam kết, thủ tục giấy tờ bàn giao nhanh chóng.

Cát Tường Phú Hưng được quy hoạch đồng bộ, tích hợp nhiều tiện ích vui chơi, giải trí

Trong đó, Tổ hợp thương mại sầm uất bậc nhất Cát Tường Phú Hưng nằm ngay trung tâm TP. Đồng Xoài trên mặt tiền Quốc Lộ 14, đường Trường Chinh và đường ĐT.741, nơi sở hữu tất cả các yếu tố kể trên.

Cát Tường Phú Hưng có địa thế đắc lợi giao thương khi nằm giữa hai khu công nghiệp lớn nhất phía nam TP. Đồng Xoài là KCN Đồng Xoài III sắp đi vào hoạt động và KCN Bắc Đồng Phú đang hoạt động với 45.000 người lao động.

Với ưu thế sở hữu phong cách kiến trúc hiện đại trên tổng diện tích quy hoạch lớn, thiết kế tiện nghi và đa công năng, nhà phố thương mại tại khu đô thị Cát Tường Phú Hưng đáp ứng tất cả nhu cầu từ an cư thuần tuý, nhu cầu kinh doanh đến đầu tư sinh lời. Thế mạnh của dự án này là tất cả sản phẩm đều có sổ hồng riêng từng nền, hạ tầng đã đi vào hoạt động, đảm bảo tính thanh khoản cao và gia tăng giá trị nhanh. Cũng nhờ các ưu điểm này mà dự án Cát Tường Phú Hưng đã được bình chọn là "Dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu 2020", ngày càng thu hút giới đầu tư trong và ngoài tỉnh.

Tại Cát Tường Phú Hưng, hiện khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim và Công viên Thế giới Di sản Kiến trúc The Destina thu hút hơn 20.000 khách hàng đến vui chơi, mua sắm, check-in và giải trí mỗi tuần, trở thành tâm điểm du lịch mới tại Bình Phước và khu vực.

Dự án đang mở bán đất nền và nhà phố, với mức giá hợp túi tiền, thanh toán linh hoạt. Khách hàng có thể nhận nhà kinh doanh ngay chỉ với 260 triệu đồng (tương đương 10% giá trị sản phẩm) cho nhà phố xây sẵn, 360 triệu đồng (tương đương 20% giá trị sản phẩm) cho lô đất nền và trả góp lãi suất 0% trong vòng 3 năm.

