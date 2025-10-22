Cầu Cần Giờ – Động Lực Tăng Giá Cho Vinhomes Green Paradise

Cần Giờ – khu đô thị sinh thái ven biển duy nhất của TP.HCM – đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ nhờ cú hích hạ tầng mang tên cầu Cần Giờ. Dự án được kỳ vọng thay thế phà Bình Khánh, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố đến Cần Giờ. Không chỉ mở rộng không gian phát triển về phía Nam, Cầu Cần Giờ còn được xem là “chìa khóa” giúp tăng giá trị cho Vinhomes Green Paradise.

Hạ Tầng Cần Giờ – Đòn Bẩy Phát Triển Đô Thị Biển

Trong những năm gần đây, Cần Giờ đang dần “thay da đổi thịt” nhờ hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược được quy hoạch và đầu tư đồng bộ. Không chỉ có Cầu Cần Giờ – công trình mang tính biểu tượng, khu vực này còn được hưởng lợi trực tiếp từ chuỗi kết nối hạ tầng khu Nam TP.HCM, mở ra tiềm năng phát triển đô thị biển bền vững.

Hạ tầng Cần Giờ ngày càng phát triển và hoàn thiện. Ảnh: VnEconomy

Trước hết, tuyến đường Rừng Sác – trục giao thông huyết mạch của Cần Giờ – đang được nâng cấp và mở rộng nhằm đáp ứng lưu lượng xe ngày càng tăng, chuẩn bị cho giai đoạn bùng nổ du lịch và dân cư. Bên cạnh đó, khu đô thị cảng Hiệp Phước (Nhà Bè) được quy hoạch đồng bộ, đóng vai trò trung tâm logistics và công nghiệp cảng biển, giúp rút ngắn chuỗi vận chuyển hàng hóa từ TP.HCM ra khu vực biển Đông và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Song song, cao tốc Bến Lức – Long Thành và sân bay quốc tế Long Thành khi đi vào hoạt động sẽ tạo trục liên kết vùng hoàn chỉnh, đưa Cần Giờ trở thành “cửa ngõ ven biển” kết nối giữa TP.HCM với miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Với quy hoạch này, Cần Giờ được định hướng phát triển thành đô thị sinh thái biển kết hợp du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, trong đó, Vinhomes Green Paradise chính là tâm điểm hạt nhân của quy hoạch.

Cùng với đó, chính quyền TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển của Cần Giờ theo hướng “đô thị xanh – kinh tế biển – sinh thái bền vững”, ưu tiên đầu tư cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ du lịch, và khu dân cư chất lượng cao. Chính những yếu tố này đã tạo nên nền tảng vững chắc để giá trị bất động sản tại Cần Giờ nói chung, và Vinhomes Green Paradise nói riêng, tăng tốc trong tương lai gần.

Cầu Cần Giờ là điểm nhấn hạ tầng quan trọng của Cần Giờ, giúp kết nối khu vực trước đây vốn biệt lập với trung tâm TP.HCM. Các dự án tại khu vực này, đặc biệt là Vinhomes Green Paradise hưởng lợi rất lớn.

dự án Vinhomes Green Paradise Quy mô dự án khoảng 2.870 ha, tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ USD, được quy hoạch cho khoảng 228.500 cư dân và mục tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Đây sẽ là tổ hợp đa chức năng gồm:



- Căn hộ Vinhomes Green Paradise,

- Khu biệt thự Vinhomes Green Paradise

- Shophouse Vinhomes Green Paradise



Ngoài ra còn có khách sạn, trung tâm thương mại, bến du thuyền và khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Xem chi tiết dự án

Vị trí xây dựng Cầu Cần Giờ và kết nối vùng

Cầu Cần Giờ được quy hoạch bắc qua sông Soài Rạp, nối xã Phước Kiển (nay là xã Nhà Bè) với xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ). Đây là vị trí chiến lược, giúp rút ngắn quãng đường từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ chỉ còn khoảng 30 – 40 phút, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến phà Bình Khánh như hiện nay.

Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

Theo bản đồ quy hoạch, điểm đầu của cầu nằm trên đường 15B (hướng Nguyễn Văn Linh – Nhà Bè), kết nối trực tiếp với trục Nguyễn Hữu Thọ – tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào trung tâm thành phố. Điểm cuối cầu tiếp giáp đường Rừng Sác, trục chính xuyên qua khu đô thị và khu sinh thái biển Cần Giờ.

Với vị trí này, Cầu Cần Giờ đóng vai trò mạch nối hạ tầng then chốt giữa trung tâm TP.HCM và khu đô thị biển phía Nam, đồng thời mở ra hướng phát triển mới trong chuỗi kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm TP.HCM – Long An – Bà Rịa – Vũng Tàu.

Khi hoàn thành, cây cầu sẽ giảm áp lực giao thông đường thủy, tăng tốc độ di chuyển, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực du lịch, logistics và bất động sản dọc theo hành lang Nhà Bè – Cần Giờ – Hiệp Phước. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp khu vực này vươn lên thành “cực tăng trưởng mới” của TP.HCM trong giai đoạn 2025 – 2035.

Cầu Cần Giờ khi nào khởi công?

Cầu Cần Giờ là một trong những công trình hạ tầng trọng điểm được TP.HCM ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2025 – 2030. Theo kế hoạch được UBND TP phê duyệt, dự án hiện đã hoàn tất công tác thiết kế kỹ thuật, lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP (hợp tác công – tư) và đang tiến hành các bước giải phóng mặt bằng tại khu vực xã Nhà Bè và xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ).

Dự kiến, cầu Cần Giờ sẽ khởi công trong năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tổng mức đầu tư dự kiến vào khoảng 10.000 – 11.000 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải TP.HCM làm cơ quan chủ quản. Dự kiến cầu hoàn thành vào năm 2028

Công trình có chiều dài khoảng 3,4 km, với 6 làn xe và thiết kế dây văng hiện đại, biểu tượng hướng biển của thành phố. Điểm đầu cầu nối từ đường 15B, xã Nhà Bè (thuộc huyện Nhà Bè cũ), vượt qua sông Soài Rạp và kết thúc tại đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ cũ, nay là các xã Bình Khánh, Cần Giờ, Thạnh An, An Thới Đông).

Việc khởi công cầu Cần Giờ không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn về hạ tầng khu Nam TP.HCM, mà còn mở ra triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ cho du lịch, thương mại và đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng Cần Giờ – nơi đang thu hút sự quan tâm của hàng loạt nhà đầu tư lớn.

Những tác động tích cực của cầu Cần Giờ với dự án Vinhomes Green Paradise

Sự xuất hiện của cầu Cần Giờ không chỉ là bước ngoặt hạ tầng mang tính chiến lược, mà còn là “cú hích vàng” đưa Vinhomes Green Paradise – dự án đô thị sinh thái ven biển quy mô lớn – trở thành tâm điểm của giới đầu tư. Khi cây cầu hoàn thiện, quãng đường di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ sẽ rút ngắn đáng kể, giúp khu vực này chuyển mình từ vùng ngoại ô biệt lập sang trung tâm du lịch – nghỉ dưỡng liền mạch.

Dự án lấn biển Cần Giờ – Vinhomes Green Paradise thời điểm giữa tháng 10/2025. Ảnh: Báo Nhân dân

Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng quyết định giá trị bất động sản chính là hạ tầng giao thông. Trước đây, những khu vực như Thủ Thiêm (với cầu Thủ Thiêm 1, 2) hay Phú Mỹ Hưng (với cầu Phú Mỹ) đều ghi nhận mức tăng giá từ 200 – 400% sau khi các công trình kết nối được hoàn thành. Với Cầu Cần Giờ, xu hướng này hoàn toàn có thể tái lập, khi nơi đây đang sở hữu lợi thế kép: kết nối hạ tầng và cảnh quan sinh thái hiếm có.

Vinhomes Green Paradise – tọa lạc ngay trục đường Rừng Sác, cách vị trí cầu chỉ vài phút di chuyển – được xem là điểm sáng đầu tư đón đầu hạ tầng. Khi Cầu Cần Giờ đi vào vận hành, dự án sẽ hưởng lợi trực tiếp từ:

Gia tăng giá trị khai thác thương mại và du lịch, nhờ lượng khách nội – ngoại thành đổ về khu vực biển Cần Giờ.

Tăng giá trị đất nền và căn hộ nghỉ dưỡng, do nhu cầu sở hữu và khai thác bất động sản sinh lời tăng mạnh.

Tác động tâm lý tích cực đến nhà đầu tư khi khu vực được xác định là hướng phát triển chiến lược của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Với quy hoạch bài bản, môi trường sinh thái trong lành và lợi thế hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Vinhomes Green Paradise được kỳ vọng sẽ trở thành “Phú Quốc thứ hai” ngay trong lòng TP.HCM, nơi giá trị đầu tư không chỉ nằm ở bất động sản, mà còn ở trải nghiệm sống xanh – nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Tóm lại, cầu Cần Giờ không chỉ là một công trình giao thông mang ý nghĩa chiến lược đối với khu Nam TP.HCM, mà còn là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ của đô thị biển Cần Giờ. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ mở ra cánh cửa kết nối trực tiếp giữa trung tâm thành phố và khu vực ven biển, tạo đòn bẩy thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ và đặc biệt là thị trường bất động sản nghỉ dưỡng.

Trong bức tranh phát triển đó, Vinhomes Green Paradise nổi lên như tâm điểm đón sóng hạ tầng, hội tụ đầy đủ các yếu tố vàng: vị trí đắc địa, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng tăng giá bền vững theo tiến độ cầu. Dự án hứa hẹn trở thành “thiên đường xanh” của thành phố tương lai – nơi an cư lý tưởng và là kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư thông thái.

Tác giả: Hải Âu

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

