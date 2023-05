CĐT HT Pearl - Câu chuyện về một dự án chuẩn Nhật từ cốt lõi đến diện mạo

Nhìn bên ngoài có vẻ không quá cầu kỳ, nhưng sự tinh tế đến từ bên trong, ở mỗi chi tiết hình thành nên dự án. Với tôn chỉ “lấy con người làm trung tâm”, HT Pearl tạo nên hệ sinh thái toàn diện về đời sống, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế dành cho cư dân tương lai của HT Pearl, cũng như người dân của TP. Dĩ An. Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi đã gặp gỡ với chị Lê Hoàng – chủ đầu tư dự án HT Pearl. Ấn tượng về chị là sự giản dị, mộc mạc, chân phương, dịu dàng, nhưng vẫn toát lên vẻ rắn rỏi và cương trực, khi chia sẻ câu chuyện của chị về tâm tư và nhiệt huyết cho đứa con tinh thần đầu tiên trong lĩnh vực bất động sản. Vạn bước chân thành công bắt đầu từ sự tử tế Chị Lê Hoàng Được biết HT Pearl là dự án đầu tiên của chị với vai trò nhà đầu tư, nhưng không vì thế chị chọn dễ dãi ở bất kỳ một công đoạn, một chi tiết nào. Đặc biệt, HT Pearl là một trong số ít dự án chỉ mở bán khi đã đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định. Chị có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này? CĐT HT Pearl: Đường dù xa vạn dặm nhưng cũng khởi đầu từ một bước chân. Vì thế, Hoàng chọn sự tử tế là kim chỉ nam cho mọi quyết định của mình. Người mua nhà, nhất là những dự án căn hộ đặt trọn niềm tin vào chủ đầu tư, nhưng làm sao để người mua biết đâu là chủ đầu tư uy tín hay không. Lời nói không bằng hành động. Hoàng mong muốn người mua nhà cảm nhận được sự an tâm trong từng chi tiết nhỏ. Hoàng không đặt mình chỉ đơn giản là vai trò chủ đầu tư, mà còn đứng ở vị trí của người mua nhà. Người mua bây giờ cũng rất kỹ, tinh tế và thông minh. Ai cũng thích sự thật và trân quý những điều phải, nên Hoàng chọn “làm đúng ngay từ đầu”. Việc bán sớm dự án cũng là cách tận dụng cơ hội thị trường và tối ưu tỷ suất lợi nhuận. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? CĐT HT Pearl: Bán sớm sẽ tận dụng được nhiều cơ hội có lợi cho mình, nhưng Hoàng thiết nghĩ nhanh cho mình sẽ chậm cho người khác. Có lợi cho mình nhưng nếu sẽ mang đến hại cho người, dù trong kinh doanh hay trong cuộc sống thì lợi đó cũng không coi là lợi. HT Pearl là dự án đầu tay của chủ đầu tư HT – Pearl. Đâu là thuận lợi và khó khăn mà công ty gặp phải?

CĐT HT Pearl: Về khó khăn, có lẽ phải nói đến việc Hoàng được nếm mùi vất vả về pháp lý (cười), tuy nhiên Hoàng lúc nào cũng lắng nghe và học hỏi để vượt qua.

Gọi là khó khăn nhưng đó đồng thời cũng là thuận lợi khi đa số ai cũng hoan hỷ vui vẻ vì cùng mục đích giúp khu vực này tốt đẹp hơn. Vì thế, Hoàng nhận được không ít những sự ưu ái và ủng hộ để đi đến như ngày hôm nay.

“HT PearL với Hoàng là một món quà”

Điều gì khiến chị tâm đắc/lưu tâm nhất khi triển khai dự án đến thời điểm này?

CĐT HT Pearl: Hiện nay, nhà ở chất lượng cao tại Dĩ An vẫn còn hạn gia đình chen chúc nhau trong không gian chật hẹp, ảnh hưởng đến tương lai các cháu… Chính vì vậy, Hoàng muốn HT Pearl như một món quà giúp mọi người dễ dàng sở hữu và yên tâm đến Bình Dương làm việc, con cái học hành ổn định. Hơn nữa, vị trí HT Pearl nằm ở cao độ 32.520 m so với mực nước biển, trên vùng đất cao ráo đối với các khu vực lân cận, không bị ảnh hưởng khí hậu, triều cường, thời tiết thuận hoà ấm áp.

Ý tưởng thiết kế cho tòa nhà là đúng với tâm nguyện của Hoàng gửi đến cho cư dân sinh sống ở HT Pearl, có được ánh sáng, gió, cảnh quan tự nhiên, tạo nên không gian sống được trong lành, bình an, ấm áp. Đồng thời kết hợp tất cả các điều kiện về giao thông thuận lợi từ vị trí của HT Pearl.

Hình phối cảnh dự án

Chưa hết, Hoàng vẫn đang nỗ lực hoàn tất thành lập bệnh viện với quy mô lớn để phục vụ người dân, mong muốn khi lựa chọn HT Pearl, cư dân sẽ được chăm lo toàn diện từ sức khỏe tinh thần đến thể chất.

Ngoài việc quan tâm đến y tế, với Hoàng việc giáo dục con trẻ phải được đặt lên hàng đầu. Ngay nội khu dự án là hệ thống trường mẫu giáo quốc tế theo tiêu chuẩn Nhật Bản 2,153m2, liên cấp với trường Tiểu học – Trung học Ngô Thời Nhiệm, THCS Phan Chu Trinh hoặc Hoàng sẽ giới thiệu các con đến các trường công liền kề khác, ba mẹ tại HT Pearl không cần lo lắng đến nơi chốn học tập của con cái nữa.

Thực tế, TP. Dĩ An sẽ trở thành đô thị hiện đại. Người dân sống tại Dĩ An nói chung, HT Pearl nói riêng phải đối mặt với việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Lấy ví dụ một gia đình trẻ, phần lớn thời gian đã dành cho công việc, làm sao để vẫn có thể chăm sóc con cái và có thời gian nạp năng lượng lại cho bản thân. Đó hẳn là những khoảng lặng, là sự thuận tiện khi di chuyển từ nhà đến nơi làm, từ nhà đến hàng quán chợ búa, đưa đón con cái đi học,…

Dự án HT Pearl đã được công ty lựa chọn nhiều đối tác danh tiếng để triển khai. Chị có thể chia sẻ lý do và quá trình lựa chọn như thế nào?

CĐT HT Pearl: Cho con đi học, chắc chắn ai cũng muốn tìm thầy giỏi, trường tốt. Cũng như mọi người khi bệnh cần tìm bác sĩ giỏi để chữa trị.

Nên ngay từ những ngày đầu tiên, Hoàng luôn khắt khe trong việc lựa chọn kỹ lưỡng đối tác đồng hành để phát triển dự án từ đội ngũ thiết kế, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, chuyên gia, kỹ sư chuyên nghiệp từ các nước châu Âu và châu Á: Kume Design Asia (Nhật), CotecCons, Hòa Bình, Rankine & Hill (Singapore), Meinhardt, Hoosiers (Nhật), Arcadis (Hà Lan), …

HT Pearl quy tụ những thương hiệu hàng đầu châu Âu và châu Á. Ảnh chụp tại sự kiện Kick-off dự án HT Pearl.

Có một điều khá đặc biệt là công ty đưa ra bảng danh mục bàn giao chính xác từng sản phẩm, với nhiều thương hiệu cao cấp, cam kết bàn giao đúng. Điều này khác hẳn thực tế có nhiều dự án đưa ra danh mục bàn giao thường đi kèm chữ “tương đương” và khi nhận nhà dễ xảy ra tranh chấp với khách hàng do sản phẩm tương đương không tốt như nhà mẫu. Tại sao công ty lại đưa ra lựa chọn như vậy?

CĐT HT Pearl: Như Hoàng đã chia sẻ: Ai cũng thích sự thật, yêu lẽ phải nên phải làm cho đúng cho rõ ràng. Một ai đó đi mua nhà, là mong đợi tìm chốn an cư, an toàn, an tâm để sinh sống.

Quan điểm của chị khi làm nhà cho mình và làm nhà bán cho khách hàng có gì giống và khác nhau?

CĐT HT Pearl: Làm nhà bán hay làm nhà cho mình đều phải như nhau, mình hài lòng thì khách mới hài lòng. Tại công trình này Hoàng còn phải làm tốt hơn làm nhà cho mình vì đây sẽ là nhà cho bao nhiêu người bao thế hệ sẽ sinh sống, trách nhiệm rất lớn đối với từng gia đình cư dân tại HT- Pearl, Hoàng không cho phép bản thân lơ là, sơ suất, chủ quan gây lãng phí thời gian công sức, vật chất của mình và tất cả mọi người. Cũng nói thêm rằng, dự án cũng là tâm huyết của Hoàng nên phải làm tốt để không ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân đã tạo dựng.

Đâu là những yếu tố mà chị tin rằng dự án này sẽ đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng?

CĐT HT Pearl: Sự chân thật là chân lý.

Với tâm nguyện: Luôn tuân thủ nghiêm những quy định về pháp lý, rõ ràng minh bạch, đặt quyền lợi cho người sở hữu là ưu tiên hàng đầu. Chất lượng công trình bền vững với thời gian. Không gian cảnh quan mang lại bình yên an lạc, cây xanh tươi khí hậu trong lành. Nơi ở an ninh, tiện nghi hiện đại, tối thiểu ở được ba thế hệ trong 1 căn hộ sinh hoạt thoải mái.

Hoàng không dám nói dự án này là tốt nhất nhưng ở đây Hoàng đảm bảo có đủ các yếu tố khiến người mua nhà an tâm. Còn lại, hợp hay không hợp, thích hay không thích, Hoàng để người dân có cơ hội lựa chọn và quyết định.

Cảm ơn những chia sẻ của chị. Chúc chị thật nhiều sức khỏe.