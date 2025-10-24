Centa Riverside Từ Sơn: Biệt Thự Ven Sông Giá 'Vùng Trũng' Đón Sóng Hạ Tầng Đông Bắc Thủ Đô

Nếu đặt khu vực Đông Bắc vào tam giác phát triển với Hà Nội và Hải Phòng, mô hình này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến cụm đô thị nổi tiếng ở Hàn Quốc: Incheon – Seoul – Gyeonggi. Từng là một thành phố vệ tinh phía Tây thủ đô, Incheon đã bứt phá nhờ hạ tầng, cảng biển và làn sóng công nghiệp công nghệ cao, trở thành cực tăng trưởng song hành cùng Seoul. Tại Việt Nam, Đông Bắc Hà Nội cũng đang trên hành trình tương tự. Centa Riverside tọa lạc tại vị trí chiến lược của vùng Đông Bắc Thủ đô, một trong những dự án hiếm hoi có mức giá cạnh tranh và dư địa phát triển thực sự tiềm năng.

Review Centa Riverside: Biệt thự ven sông đón sóng “TOD” đại lộ Hà Nội – Gia Bình



Centa Riverside: "Vùng Trũng" Giá Giữa Đông Bắc Hà Nội

Bản đồ phát triển của Thủ đô đang tái định vị về phía Đông Bắc, tỉnh Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút đầu tư nhờ hội tụ ba trụ cột tăng trưởng vững chắc: điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI, nơi được đầu tư trọng điểm các hạ tầng chiến lược quốc gia và có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng.

Tính tới tháng 9/2025 Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút FDI đăng ký mới, tổng vốn đầu tư trong và ngoài nước vượt 15,3 tỷ USD; đồng thời ghi nhận gần 5.500 doanh nghiệp mới. Những kết quả này tạo đà quan trọng để Bắc Ninh chinh phục mục tiêu tăng trưởng 11,5% cả năm.

Centa Riverside – KĐT được quy hoạch bài bản chuẩn Singapore, là dự án biệt thự thấp tầng hiếm hoi ở Đông Bắc Hà Nội, chỉ cách Hồ Gươm 20 phút di chuyển, sở hữu vị trí mặt tiền sông tự nhiên đang mở bán với mức giá chỉ 60 triệu đồng/m². Trong khi các khu vực lân cận như Long Biên, Đông Anh, Ninh Hiệp từ 100-200tr/m2 thậm chí có giao dịch chạm ngưỡng 1 tỷ/m2.

Vì vậy, với vị trí chiến lược, hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ thì mức giá của dự án Centa Riverside đang rất cạnh tranh, dễ dàng tiếp cận và có thể nói là “Vùng trũng” về giá, mở ra dư địa lớn cho tiềm năng tăng trưởng.

Centa Riverside có mức giá chỉ trên dưới 60 triệu/m²

Vị Trí Vàng Và Tiềm Năng Phát Triển Bứt Phá Từ Mô Hình Đô Thị TOD

Centa Riverside tọa lạc tại trung tâm Từ Sơn, Bắc Ninh cách trung tâm Hà Nội khoảng 20 phút di chuyển, nằm trong trung tâm công nghiệp và công nghệ cao, kết nối trực tiếp với cao tốc và vành đai 3 – trục giao thông huyết mạch. Đặc biệt, Centa Riverside sẽ hưởng lợi cực lớn từ hệ thống hạ tầng chiến lược quốc gia đang được triển khai:

Sân bay quốc tế Gia Bình và Đại lộ Hà Nội – Gia Bình (trục phát triển các đô thị TOD tại Đông Bắc Hà Nội)

(trục phát triển các đô thị TOD tại Đông Bắc Hà Nội) Ga Trung Mầu là điểm giao chiến lược giữa tuyến Metro Hà Nội – Gia Bình và tuyến đường sắt liên vận quốc tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (Trung tâm thương mại – logistic – công nghiệp)

Centa Riverside ngay ga Trung Mầu – điểm giao chiến lược giữa metro và đường sắt

Không Gian Sống Xanh: Giao Thoa Giữa Tinh Thần Singapore Và Văn Hóa Việt

Giá trị độc đáo của Centa Riverside là dự án nằm dọc theo sông Tào Khê hưởng trọn sinh khí mát lành – với công viên bờ sông dài gần 1km. Tỷ lệ cây xanh và tiện ích chiếm tới 70%, đảm bảo không gian sống thư thái, trong lành.

View công viên bờ sông Tào Khê là đặc quyền dành riêng cho các chủ nhân sở hữu dòng biệt thự đơn lập số lượng giới hạn. Ảnh: Centa Riverside

Centa Riverside là sự giao thoa tinh tế giữa kiến trúc Singapore hiện đại và văn hóa Việt: hiện đại, chỉn chu, đề cao sự đồng bộ và tính kết nối giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Tiện Ích Đa Dạng – Tiến Độ Vượt Trội – Pháp Lý Vững Chắc

Centa Riverside được đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống tiện ích nội khu, gồm có: Nhà cộng đồng, Trung Nguyên E-coffee, Trường Mầm non chuẩn quốc tế… Dự án còn nằm trong lõi Đại đô thị VSIP Bắc Ninh, do đó thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái tiện ích nơi đây: Trung tâm mua sắm sầm uất, Bệnh viện đa khoa hiện đại, Trường liên cấp quốc tế…

Tiện ích đẳng cấp phục vụ nhu cầu sống thực tế của cư dân (Nguồn: Centa Riverside)

Tiến độ dự án Centa Riverside:

Zone 1: Đã hoàn thiện và bàn giao, cư dân đã sinh sống.

Zone 2: Đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào cuối năm 2025.

Zone 3&4: Đang mở bán, với mức giá và chính sách ưu đãi từ Chủ đầu tư.

Centa Riverside tạo sức hút đặc biệt ở tính minh bạch về pháp lý. Phân khu Zone 1 đã bàn giao nhà và sổ hồng đến tay khách hàng là minh chứng rõ ràng, giúp người mua hoàn toàn yên tâm khi sở hữu.

Cơ Hội Đầu Tư Hấp Dẫn Và Chính Sách Bán Hàng Linh Hoạt

Dự án hiện đang mở bán các dòng sản phẩm biệt thự cao cấp, với chính sách tài chính được thiết kế tối ưu để hỗ trợ khách hàng:

Vay 70% giá trị nhà, vốn ban đầu chỉ từ 4 tỷ – 6 tỷ.

Hỗ trợ lãi suất và ân hạn nợ gốc lên tới 18 tháng.

Tổng chiết khấu có thể lên tới 9%, tương đương 1,3 – 6 tỷ đồng tùy sản phẩm.

Chính sách bán hàng hấp dẫn của Centa Riverside. Ảnh: Centa Riverside

Mức giá "vùng trũng", tiềm năng hạ tầng, – quy hoạch bài bản và pháp lý vững chắc, Centa Riverside không chỉ là một nơi an cư lý tưởng với không gian sống xanh và đẳng cấp, mà còn là một tài sản đầu tư sinh lời trong tương lai cho quý nhà đầu tư.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 07:00 24/10/2025

