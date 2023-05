Centum Wealth - Tiếp Bước Hành Trình Dung Dưỡng Ước Mơ Con

Nhờ tọa độ đắc địa ngay cửa ngõ phía Đông TP.HCM nên thị trường bất động sản tại Thủ Đức sôi động không kém các khu vực khác. Đây là vị trí quan trọng trong khu kinh tế trọng điểm phía Nam và là đầu mối giao thương huyết mạch liên kết với các tỉnh Đông Nam Bộ.

Theo nghiên cứu và đánh giá của các chuyên gia, người dân đang có xu hướng dịch chuyển về phía Đông thành phố bởi nơi đây sở hữu nhiều mảng thực vật xanh, không gian thông thoáng, hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản và đặc biệt là giá cả hợp túi tiền. Nổi bật hơn hết chính là khu vực TP.Thủ Đức với sự nhộn nhịp, sôi động của một đô thị trẻ. Nơi đây đang là điểm đến của đa số cư dân tri thức trong thời điểm hiện tại và được dự báo sẽ không ngừng tăng lên trong tương lai.

Người dân đang có xu hướng dịch chuyển nơi ở sang phía Đông TP.HCM

Tại TP.Thủ Đức quy tụ hơn 30 trường học lớn nhỏ ở khắp các bậc gồm: mầm non – cấp 1-2-3 và đặc biệt là các trường đại học danh tiếng như: Đại học An ninh Nhân dân, Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Tài chính – Marketing, Làng Đại Học,… và nhiều trường cao đẳng: Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức, Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức, Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II – Thủ Đức, Cao Đẳng Công Thương TP.HCM,… Điều này tạo tiền đề cho các bậc phụ huynh quyết đoán hơn trong việc lựa chọn mua nhà cho con tại TP.Thủ Đức để đi học, đi làm vừa tiện lợi, an toàn vừa tiết kiệm tiền thuê nhà và có thể làm “của để dành” đầy giá trị.

Centum Wealth – căn hộ chung cư cao cấp thiết kế chuẩn Hàn đã xây dựng hoàn thiện nằm ngay trung tâm TP. Thủ Đức đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một tổ ấm hiện đại, tiện nghi. Tọa lạc tại 2 mặt tiền đường Xa lộ Hà Nội và Phan Chu Trinh, Centum Wealth rút ngắn thời gian di chuyển đến các trường học nằm tại khu vực Thủ Đức và các quận khác trong TP.HCM.

Tọa độ vàng của Centum Wealth giúp nơi đây trở thành nơi đầu tư lý tưởng cho con cái

Sinh sống tại Centum Wealth, con bạn sẽ được tiếp xúc với những hàng xóm là cộng đồng tinh hoa tri thức, đảm bảo sự riêng tư, yên tĩnh và an ninh suốt 24/24. Chỉ trong vài bước chân là đã có thể hưởng trọn các tiện ích như: quán cafe, phòng gym, yoga, sân bóng bàn,…

Con trẻ sẽ không bị tiếng ồn của xe cộ làm phiền để thoải mái học tập, vui chơi trong ngôi nhà của mình. Trong đó, cây xanh, hoa cỏ đóng vai trò như một hệ thống thanh lọc khói bụi hữu hiệu, đem đến cho cư dân một bầu không khí trong lành mọi lúc, mọi nơi.

Tiện ích nội – ngoại khu đa dạng để con thoải mái sinh sống và phát triển trí tuệ, tinh thần

Cuộc sống sẽ trở nên bình yên và dung dị hơn khi mỗi ngày trở về nhà, con bạn sẽ được nhìn ngắm toàn cảnh phố thị náo nhiệt xung quanh qua balcon rộng và thoáng. Tại đây, ánh sáng và gió trời cũng góp phần lan tỏa năng lượng vào nhà giúp cho chủ nhân luôn cảm thấy tươi mới và tích cực hơn. Ngoài ra, khu vực hồ bơi được thiết kế chuẩn quốc tế dành riêng cho cư dân Centum Wealth sẽ là nơi thư giãn tuyệt vời vào cuối tuần.

Ngoài hệ thống trường học phong phú thì các tiện ích ngoại khu đẳng cấp nằm gần căn hộ Centum Wealth trong bán kính 2km như: Coopmart Lê Văn Việt, Vincom Plaza, Trung tâm thể dục thể thao Thủ Đức, Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông, Bệnh viện Đa Khoa Lê Văn Việt, Khu công nghệ cao, Khu du lịch Suối Tiên,… phục vụ mọi nhu cầu thiết yếu từ bình dân đến cao cấp của cư dân.

Sở hữu Centum Wealth đồng nghĩa với việc bạn đang nắm trong tay một món quà giá trị dành cho con trẻ chỉ cần thanh toán 850 triệu. Sẵn sàng tiếp sức, sẵn sàng nuôi dưỡng ước mơ con tại căn hộ chuẩn Hàn duy nhất tọa lạc tại trung tâm TP.Thủ Đức với chính sách bán hàng siêu ưu đãi từ chủ đầu tư:

– Thanh toán chỉ từ 850 triệu – Xách vali vào ở ngay

– Ngân hàng hỗ trợ vay đến 70%

– Ân hạn gốc và 0% lãi suất trong 12 tháng

– Pháp lý hoàn thiện