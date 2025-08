The Zenith Hải Phòng - Khởi Đầu Cho Hành Trình Kiến Tạo Biểu Tượng Mới

Ngày 14/07/2025, sự kiện Kick off hoành tráng của dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp The Zenith Hải Phòng với chủ đề “Chạm đỉnh vinh quang” đã diễn ra thành công rực rỡ tại The Opera Hải Phòng.

Đại diện từ Chủ đầu tư, Đơn vị phát triển kinh doanh EximRS và các đơn vị phân phối thực hiện nghi thức Kick Off dự án The Zenith Hải Phòng.

The Zenith Hải Phòng – Biểu Tượng Mới Nâng Tầm Giá Trị Sống Tại Kiến An

Sự kiện quy tụ các đại lý phân phối bất động sản hàng đầu tại miền Bắc cùng 500 chiến binh The Zenith Hải Phòng tài năng đầy nhiệt huyết. Đây được xem là cột mốc quan trọng, mở ra một hành trình kiến tạo một biểu tượng sống mới tại Kiến An – Hải Phòng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản HP chia sẻ “Với mục tiêu nâng tầm chất lượng sống cho cư dân, chúng tôi đã kiến tạo dự án The Zenith Hải Phòng trở thành một biểu tượng sống mới đẳng cấp và hiện đại dành cho những cư dân tinh hoa”.

Tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Bùi Viện, liền kề tuyến đường vành đai 2 tại Kiến An, The Zenith Hải Phòng sở hữu vị trí vàng kết nối linh hoạt với các tuyến giao thông quan trọng như cảng biển, sân bay, trung tâm thành phố. Với quy hoạch bài bản, hệ tiện ích đẳng cấp "All-in-one" và chất lượng xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, dự án hứa hẹn sẽ kiến tạo nên một không gian sống lý tưởng, trở thành mảnh ghép quan trọng góp phần thay đổi diện mạo đô thị Kiến An Hải Phòng trong tương lai.

Ông Nguyễn Đức Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản HP chia sẻ về tầm nhìn và định hướng phát triển của dự án The Zenith Hải Phòng.

Đánh giá cao về tiềm năng và vị trí dự án đang thừa hưởng, bà Trần Thị Cẩm Tú – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản EximRS – đơn vị phát triển kinh doanh dự án cho biết: “Trong kỷ nguyên vươn mình, Hải Phòng cũng đang chuyển mình mạnh mẽ với tiềm lực phát triển vượt bậc. Và The Zenith Hải Phòng ra đời mang theo khát vọng nâng tầm chuẩn mực sống cho cộng đồng dân cư tiên phong. Tôi tin rằng, với vị trí chiến lược đa chiều, thiết kế đồng bộ, hệ tiện ích đặc quyền và tiềm năng tăng trưởng bền vững, The Zenith Hải Phòng sẽ sớm trở thành biểu tượng mới của Kiến An nói riêng và thành phố Cảng nói chung”.

Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao chứng nhận đại lý phân phối chính thức cho các đơn vị uy tín gồm: Tùng Bách Land, Thành Phát Global, Bách Tín Land, King Zone Việt Nam, Newsky Land, Commerce Home, Recbook Group, Alpha Land, Địa Ốc 5 Sao Hải Phòng, Mega Land, Kim Thăng Long, VRE, Hợp Nhất Land, Jayde Land, Hưng Phú Land và VIC VN Co.,Ltd.

Sự kiện cũng có sự tham gia của các đối tác tài chính bao gồm Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) để hỗ trợ tài chính cho khách hàng sở hữu các căn hộ của dự án.

Sức Bật Mới Cho Thị Trường Bất Động Sản Hải Phòng

Theo báo cáo mới nhất của Savills Việt Nam, thị trường bất động sản Hải Phòng đang trong giai đoạn "bứt phá" với tốc độ tăng trưởng giá bán sơ cấp đạt 15-20% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh này, The Zenith Hải Phòng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò định hình phân khúc căn hộ cao cấp tại thành phố Cảng.

Các đại lý phân phối chiến lược đánh giá: "Sau gần 2 thập kỷ quan sát thị trường Hải Phòng, tôi nhận thấy The Zenith Hải Phòng là dự án hiếm hoi kết hợp được vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản và tầm nhìn dài hạn. Dự án không chỉ phục vụ nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững."

Với hàng loạt lợi thế vượt trội, The Zenith Hải Phòng được dự báo sẽ tạo hiệu ứng tích cực cho thị trường bất động sản Hải Phòng, đồng thời tác động mạnh mẽ đến xu hướng phát triển đô thị trong tương lai. Dự án không chỉ kiến tạo nên những giá trị sống đích thực cho cư dân mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn, tiềm năng sinh lời cao cho giới đầu tư địa ốc.

Đón Đầu Xu Hướng Mới Từ Việc Mở Rộng Địa Giới Và Hạ Tầng Chiến Lược

Hải Phòng đang đứng trước bước ngoặt quan trọng với việc mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập với tỉnh Hải Dương để hình thành siêu đô thị mới đứng thứ 3 cả nước về quy mô kinh tế. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược của thành phố đang được đầu tư mạnh mẽ, tạo thành hệ sinh thái giao thông đa dạng kết nối liên vùng.

Các tuyến huyết mạch như cao tốc ven biển, đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, sân bay quốc tế Cát Bi mở rộng và cảng nước sâu Lạch Huyện hoàn thiện sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu Tây và Tây Nam vào trung tâm, tạo cú hích cho phát triển đô thị và công nghiệp.

Xu hướng dịch chuyển dân cư từ trung tâm ra các vùng lân cận để tận hưởng không gian sống xanh, hiện đại đang ngày càng rõ nét. Các khu đô thị mới tại Kiến An được dự báo sẽ là “hạt nhân” đón đầu làn sóng này.

Phối cảnh dự án The Zenith Hải Phòng với vị trí đắc địa và khả năng kết nối vượt trội.

Trong bối cảnh đó, dự án The Zenith Hải Phòng nổi lên là dự án tiên phong nắm bắt xu thế, hội tụ lợi thế từ vị trí "vàng" ngay trên trục phát triển chiến lược của thành phố kết hợp hệ tiện ích đẳng cấp và thiết kế đô thị bài bản. Đây sẽ là yếu tố then chốt giúp dự án trở thành điểm sáng đầu tư, đảm bảo giá trị sinh lời và gia tăng bền vững, phù hợp với định hướng đưa Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng mới, năng động bậc nhất vùng Duyên hải Bắc Bộ.

Và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ đầu tư, sự ủng hộ nhiệt thành của các đối tác cùng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, The Zenith Hải Phòng được kỳ vọng sẽ sớm trở thành dự án dẫn dắt, kiến tạo xu hướng và làm thay đổi bộ mặt đô thị Hải Phòng trong tương lai không xa.

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Xây dựng

Thời gian xuất bản: 14:00 15/07/2025

Link nguồn: https://tapchixaydung.vn/the-zenith-hai-phong-khoi-dau-cho-hanh-trinh-kien-tao-bieu-tuong-moi–20201224000031813.html

