Thị trường bất động sản (BĐS) đang đối mặt với thực trạng “nguội lạnh” giao dịch từ đầu năm 2020 đến nay. Bên cạnh yếu tố nguồn cung hạn chế, nền kinh tế ảnh hưởng dưới tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải bán cắt lỗ sản phẩm để giải tỏa áp lực tài chính. Điều này vô hình trung giúp những người mua nhà ở thực, giới tài chính khá giả dễ dàng sở hữu BĐS với giá mềm hơn. Tuy nhiên, do vẫn giữ tâm lý ôm hi vọng giá sẽ còn chạm đáy, không ít người đánh mất cơ hội kiếm lời trong tiếc nuối.

Anh Nguyễn Trần Mạnh Dũng, giám đốc một công ty gia công bao bì tại quận 12 chia sẻ, bản thân anh đang tiếc đứt ruột vì muốn chờ giá giảm thêm mà để vuột mất một mảnh đất đẹp giá hời. Thời điểm tháng 5/2020, anh được giới thiệu lô đất 360m2 tại khu vực phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 với giá bán 10 tỷ đồng (tương đương chỉ khoảng 28 triệu/m2). Lô đất có pháp lý hoàn thiện, vị trí đẹp, nằm trong khu vực dân cư giá hợp lý, anh Dũng vô cùng ưng ý. Tuy nhiên do biết chủ đất đang cần xoay dòng tiền phải bán gấp, anh Dũng tính toán có thể sẽ ép giá được thêm nên lần lữa không chịu xuống tiền.



Tâm lý chờ giá giảm sâu để bắt đáy thị trường khiến không ít nhà đầu tư để mất cơ hội sở hữu BĐS chất lượng với giá tốt. Ảnh minh họa.

Bên cạnh tâm lý “không có gì phải vội”, anh Dũng còn ôm hi vọng sẽ tìm được lô đất đẹp hơn với giá hời. “Theo tính toán ban đầu, tôi cho rằng thị trường sẽ còn khó khăn đến cuối năm, lượng khách mua BĐS đang giảm trong khi nhu cầu ra hàng thứ cấp của dân đầu tư bị ngộp tài chính ngày càng nhiều. Sẽ không khó khăn gì để tìm được sản phẩm nhà đất cắt lỗ trong các tháng tới”, anh Dũng chia sẻ.

Sau hơn tháng trời chờ giá giảm tiếp, tháng 8 vừa qua, khi có thông tin đề án phát triển thành phố khu Đông được duyệt chủ trương, anh Dũng hỏi lại thì lô đất đã được bán từ đầu tháng cho một khách hàng khác. Mức giá hiện tại đã tăng lên 30 triệu/m2, gần cả tỷ đồng so với trước đó. Không chỉ lô đất này mà khá nhiều sản phẩm nhà đất vị trí đẹp, có sổ đang bán trên cùng khu vực cũng rục rịch đẩy giá lên cao tầm 1-2 triệu/m2 so với giá rao bán hồi quý 2/2020. Công cuộc bắt đáy của anh Dũng thất bại khi bỏ lỡ cơ hội kiếm lời hấp dẫn.

Cùng tình huống chờ giảm giá sâu, ông Nghị (Trần Điện, quận 5), một khách hàng đang có nhu cầu mua căn hộ tại nội thành cũng vuột mất cơ hội. Được biết vào đầu tháng 6, sales giới thiệu cho ông căn hộ 63m2 tại một dự án trung cấp vừa bàn giao không lâu ở khu vực quận 8. Dự án này có vị trí thuận lợi, tiện ích đa dạng, được chủ hộ bán lại với giá 2,2 tỷ đồng (chênh khoản 200 triệu so với mức giá chủ hộ mua vào). Theo tư vấn từ môi giới thì đây là mức giá rất hợp lý vì dự án mới chỉ đi vào sử dụng được 2 năm, chất lượng còn mới. Chủ nhà đang cần tiền gấp nên mới có mức chênh phù hợp này khi mà hầu hết các căn hộ tại đây bán chênh ít nhất từ 300 triệu so với giá gốc. Với căn hướng Đông Bắc như giới thiệu cho ông Nghị, giá còn chênh gần 400-500 triệu.



Trước xu hướng tăng giá BĐS không ngừng trong 6 tháng đầu năm bất chấp dịch Covid 19. Ảnh minh họa

Dự án cũng đáp ứng được yêu cầu an cư nhưng do thấy mức giá khá cao so với loạt chung cư trên địa bàn, ông Nghị suy xét lại. Liên hệ với nhiều bên môi giới khác, nhận thấy lượng căn hộ rao bán trên thị trường rất nhiều, thông tin về bán cắt lỗ, bán tháo tràn lan càng khiến ông cho rằng không có gì phải vội và quyết định xem xét thêm nhiều dự án khác trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Đầu tháng 8, khi tìm hiểu nhiều chung cư khác, nhận thấy dự án trước đó là ổn nhất, ông Nghị tính quay lại hỏi mua thì sales cho biết chủ nhà đã bán xong. Với mức giá trên, môi giới vẫn tìm được cho ông những căn hộ khác có cùng diện tích trong dự án nhưng không căn nào có vị trí và tầm nhìn tốt như căn ban đầu. Ngỏ ý muốn mua một căn có tầm view tương tự, sales bán hàng cho biết ông phải thêm từ 100-150 triệu so với giá trước đó mới mua được.

Tâm lý bắt đáy khiến không ít nhà đầu tư bở lỡ cơ hội sở hữu nhà đất, động thái chờ giá giảm sâu khiến nhiều người dù có nhu cầu mua nhà vẫn không quyết định xuống tiền mà chỉ đứng ngoài quan sát. Tuy nhiên, diễn biến thị trường từ đầu năm đến nay đều ghi nhận chiều hướng chung là giá BĐS không hề giảm. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, giá bán nhà ở trên thị trường vẫn tăng trong quý 2/2020. Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,16% so với quý I/2020, trong khi đó, tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,25% so với quý I/2020.

Theo nhận định của ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA, trong tình hình quỹ đất ngày càng hạn chế, khung giá đất tăng, thủ tục pháp lý triển khai bị siết chặt, khiến cho nguồn cung giảm, việc giảm giá nhà trong trung và dài hạn lại là điều khó xảy ra. Nếu đến cuối năm, dịch bệnh được khống chế thì quý 4/2020 thị trường sẽ sôi động, lúc ấy giá nhà đất vẫn có xu hướng tăng lên chứ không giảm đi.

Phương Uyên