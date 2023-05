Charm Diamond tâm điểm đầu tư căn hộ cao cấp tại Dĩ An

Vị trí tâm điểm của TP. Dĩ An

Vị trí chiến lược, thuộc trung tâm các thành phố lớn luôn là điểm đến của các nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm, bởi quỹ đất ngày càng hạn hẹp các dự án có vị trí tốt sẽ không bao giờ thiếu người mua, đại diện một đơn vị kinh doanh bất động sản lâu năm nhấn mạnh.



Charm Diamond sở hữu hàng loạt yếu tố đắt giá khiến nhà đầu tư tìm kiếm

Dự án Charm Diamond nằm trong khu phức hợp Charm City đã không ngừng được tìm kiếm, bởi dự án đang sở hữu hàng loạt tiêu chí vàng, không chỉ là nơi an cư đẳng cấp mà còn là kênh đầu tư sinh lời đáng giá, đây là mảnh ghép cuối cùng nằm trong khu phức hợp đẳng cấp và đáng sống nhất Bình Dương. Tọa lạc tại ngã tư 550, tâm điểm huyết mạch của TP.Dĩ An, cư dân sống ở tòa tháp 35 tầng – Charm Diamond được tận hưởng nơi an cư vừa đảm bảo được sự riêng biệt, vừa thuộc khu vực có hệ thống giao thông kết nối đa chiều với tiện ích ngoại khu như Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, AEON Mall Bình Dương, Lotte Mart, sân Golf Sông Bé Resort, cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới Tp.HCM trong vòng 20 phút.



Vincom duy nhất Dĩ An nằm trong lòng dự án Charm Diamond

Đặc biệt với trung tâm thương mại Vincom duy nhất Dĩ An nằm trong lòng dự án sẽ là điểm cộng rất lớn và khả năng tăng giá trị lâu dài cho Charm Diamond, dự kiến mỗi năm khu vực này sẽ đón hàng triệu khách và trở thành điểm mua sắm giải trí hàng đầu khu vực Dĩ An, Bình Dương

Tiện ích đẳng cấp được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao

Để dự án tạo được sức hút trên thị trường, hệ thống tiện ích là điều mà nhà đầu tư, khách hàng đặc biệt quan tâm. Charm Diamond với mục tiêu kiến tạo nơi an cư đẳng cấp dành cho cư dân tinh hoa, chủ đầu tư đã mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng cho các tiện ích, đặc biệt là hệ thống tiện ích chăm sóc sức khỏe bài bản. Giúp cư dân không chỉ có không gian sống mà còn trải nghiệm kỳ nghỉ dưỡng ngay tại khu căn hộ.



Không gian sống như khách sạn 5 sao tại dự án

Sở hữu không gian xanh với hai công viên rộng hàng ngàn m2, tòa tháp Charm Diamond tích hợp hơn 20 tiện ích tiêu chuẩn 5 sao và hàng loạt đặc quyền chỉ dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa của dự án như: hồ bơi công nghệ điện phân muối, khu vực Spa Jim Jil Bang, Spa trị liệu như ở resort, vườn BBQ, khu thư viện, khu vực dành cho trẻ nhỏ, câu lạc bộ nhạc họa… Cư dân của Charm Diamond còn có trung tâm thương mại Vincom duy nhất Dĩ An ngay trong lòng dự án, rạp chiếu phim cùng hàng chục cửa hàng mua sắm, “phố hàng hiệu sành điệu” có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí của quý cư dân.



Hồ bơi điện phân muối tầm nhìn vô cực duy nhất tại Dĩ An

Chưa dừng lại ở đó, để mang đến sự an toàn, thoải mái cũng như không gian sống chuẩn khách sạn 5 sao cho cư dân, chủ đầu tư đã rất khắt khe trong việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành. Được biết chủ đầu tư Charm Group đã lựa chọn hệ thống dịch vụ quản lý dự án Charm Diamond theo triết lý “tận tâm phục vụ” của người Nhật nhằm mang đến dịch vụ khách hàng chuẩn Nhật với tất cả sự tận tâm và chân thành, đáp ứng sự hài lòng cao nhất của quý cư dân tương lai. Theo đó, đơn vị vận hành trong thời gian tới sẽ là Tokyu PM với hơn 100 năm kinh nghiệm, đã và đang quản lý hơn 84.000 căn hộ tại Nhật Bản. Khi đi vào hoạt động, Khu phức hợp Charm City sẽ là nơi đẳng cấp và đáng sống nhất Bình Dương.

Chủ đầu tư uy tín tạo tiếng vang trên thị trường

Ngoài những lợi thế từ nội tại dự án, Charm Diamond còn là sản phẩm tâm huyết của chủ đầu tư Charm Group đang tạo được tiếng vang lớn trên thị trường qua các dự án như Charm Resort Long Hải, hay tòa tháp Ruby, Sapphire của khu phức hợp Charm City đang trong giai đoạn nước rút chuẩn bị bàn giao và cất nóc. Với kinh nghiệm sẵn có từ các dự án nghỉ dưỡng, chủ đầu tư xây dựng Charm Diamond theo tiêu chuẩn resort 5 sao tích hợp các tiện ích, dịch vụ đặc quyền, hội tụ đầy đủ các yếu tố như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Đây chính là bước đột phá đưa Charm Diamond trở thành khu căn hộ cao cấp được “săn đón” tại TP.Dĩ An, định vị chuẩn mực sống đẳng cấp, là chốn đi về của giới tinh hoa. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Charm Diamond đã được thị trường đón nhận một cách rất tích cực và được nhận định là kênh đầu tư sinh lời đáng giá trong quý 4 năm 2021.