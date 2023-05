Charm Group – Hành trình kiến tạo những biểu tượng

Nâng tầm dự án trở thành những tác phẩm nghệ thuật

Charm Group đã xây dựng được một hệ sinh thái đa lĩnh vực sau một thập kỷ phát triển như kinh doanh vàng bạc đá quý, xuất nhập khẩu nông sản, thực phẩm có lợi cho sức khỏe, thương mại dịch vụ… Trong đó, Charm Group định hình thương hiệu với vai trò “đầu tàu” thuộc về lĩnh vực bất động sản, đặc biệt ở phân khúc bất động sản cao cấp.

Nhờ năng lực tài chính vững vàng với quỹ đất sạch hàng trăm hécta trải dài trên nhiều tỉnh, thành cả nước như: Quảng Nam, Bình Dương, Lâm Đồng, Bà Rịa – Vũng Tàu… Charm Group liên tiếp cho ra đời các dự án căn hộ và nghỉ dưỡng hạng sang, chuẩn mực đẳng cấp 5 sao.

Với sứ mệnh "Kiến tạo những biểu tượng" các dự án đều được lãnh đạo tập đoàn Charm Group nâng tầm thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự “chạm” vào tim khách hàng.

Khi lựa chọn quỹ đất đầu tư cho một dự án, Charm Group không chỉ chú trọng đến địa thế sinh lời mà còn quan tâm đến yếu tố thiên nhiên, môi trường và cảnh quan, đảm bảo mang đến cho cư dân không gian sống đẳng cấp và thoải mái nhất. Theo đó, Charm Group đã thành công với hàng loạt dự án bất động sản và tạo được “tiếng vang” trên thị trường như Charm City Bình Dương, Charm Resort Long Hải. Trong thời gian tới Charm Group dự kiến tung ra thị trường hàng ngàn sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng, biệt thự đẳng cấp 5 sao.

Được biết, dự án Charm Resort Long Hải đã “cháy hàng” ngay khi Charm Group giới thiệu ra thị trường. Những ngày vừa qua, dự án Charm Diamond đã vực dậy thị trường bất động sản căn hộ cao cấp tại Dĩ An, nâng tầm phong cách sống cho cư dân tại đây và là biểu tượng mới của thành phố Dĩ An hứa hẹn trở thành nơi an cư lý tưởng bậc nhất Bình Dương.

Chưa dừng lại ở đó, dự án Charm Resort Hồ Tràm được ví là “siêu phẩm bất động sản nghỉ dưỡng và trị liệu sức khỏe” mang đậm chất wellness của Charm Group với quy mô lên đến 40ha chuẩn bị ra mắt trong quý IV năm 2021.

Charm Group luôn có cái nhìn chiến lược khi lựa chọn những “vị trí vàng” thuận tiện mọi kết nối để đầu tư. Yếu tố then chốt còn là lựa chọn “bắt tay” với các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, đơn vị quản lý vận hành uy tín cũng như các đối tác xây dựng hàng đầu cả nước, các đơn vị tài chính tiềm lực dồi dào.

“Sức khỏe tài chính” ổn định trước biến động của đại dịch

Mới đây, Charm Group đã hoàn thành đợt chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu, loại hình không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Trái chủ của lô trái phiếu là 2 tổ chức trong nước, bao gồm 1 tổ chức tín dụng và 1 công ty chứng khoán. Giao dịch được thực hiện bởi Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) và Ngân hàng TMCP Nam Á.

Bên cạnh đó, để có được “sức khỏe tài chính” ổn định trước biến động của đại dịch, còn nhờ vào chiến lược kinh doanh bài bản và sự chuyển biến nhanh trước biến động của thị trường. Tất cả được thể hiện qua sự ổn định của các công ty thành viên như: Thương hiệu đá quý IJC, Công ty Tuần Châu phân phối xuất khẩu nông sản thực phẩm, thương hiệu Minh Phong trong lĩnh vực khai khoáng…

Ngoài ra, Charm Group cũng không ngừng vươn mình hoàn thiện hệ sinh thái khi đặt sự trải nghiệm và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu, tiên phong xây dựng thành công hệ thống chăm sóc khách hàng Charm Club tại Hà Nội và TP.HCM, tiếp theo sẽ là Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Lạt, Bình Dương..

Dù bị ảnh hưởng ít nhiều từ dịch bệnh nhưng đến thời điểm này, với sự ứng biến linh hoạt và kịp thời nên toàn bộ 5 lĩnh vực mũi nhọn: Trang sức đá quý/Công nghiệp/Thực phẩm và nông nghiệp, đặc biệt là Bất động sản đều giữ vững được sự ổn định và phát triển an toàn giúp Charm Group nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của dịch bệnh, giữ vững tốc độ tăng trưởng của tập đoàn.