Chi 4.800 tỷ đồng xây dựng cây cầu đầu tiên bắc qua sông Thị Vải

Thiết kế cầu Phước An

Theo thông tin từ ông Trần Thượng Chí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu, dự án cầu Phước An được đầu tư 4.879 tỷ đồng, lấy từ vốn Trung ương và địa phương.

Cầu có tổng chiều dài hơn 3,7km, bắc qua sông Thị Vải. Trong đó, chiều dài cầu Phước An là 3,4km. Dự án có quy mô 6 làn xe, nối thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Cây cầu sẽ giúp giảm tải cho quốc lộ 51, nối khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải với cao tốc Bến Lức – Long Thành đi các tỉnh miền Tây.

Dự án cầu Phước An nằm trong dự án đường liên cảng Cái Mép – Thị Vải, với chiều dài hơn 21,3km từ cảng Cái Mép Hạ (thị xã Phú Mỹ) tới cảng Phước An (đoạn qua Đồng Nai dài 1,4km). Đường liên cảng phía tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đã gần hoàn thiện.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hai dự án cầu và cảng Phước An theo quy hoạch trước đây của tỉnh Đồng Nai nằm sát nhau, vi phạm hành lang bảo vệ và an toàn cầu. Mới đây, hai tỉnh đã thống nhất điều chỉnh cục bộ và chốt vị trí xây cầu cách mép cảng Phước An khoảng 150m về phía thượng nguồn sông Thị Vải so với ranh giới đất cảng.

Trước đó, vào tháng 1/2020, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gửi Thủ tướng Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cầu Phước An. Chiều dài của dự án là 3,76km. Trong tổng vốn đầu tư khoảng 4.879 tỷ đồng của dự án, dự kiến có 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, 2.879 tỷ đồng lấy từ ngân sách tỉnh.

Khánh Trang