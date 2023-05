Chỉ hơn 2 tỷ đồng sở hữu căn hộ tại Viva Plaza

Viva Plaza đã xây đến tầng 14, dự kiến bàn giao nhà trong năm 2023.

Giá tăng, người mua nhà ở gặp khó

Mặt bằng giá căn hộ tại TPHCM đang tăng cao khiến cho ước mơ sở hữu nhà của nhiều người dân ngày càng xa rời tầm tay. Một số báo cáo nghiên cứu thị trường mới đây cho thấy giá căn hộ hạng C tại TPHCM đã chạm ngưỡng 60 triệu đồng/m2, hạng B lên đến 100 triệu đồng/m2.

Với những người làm công ăn lương, người lao động bình thường, để tích cóp được số tiền ít nhất từ 2,5 – 3 tỷ đồng để mua căn hộ không hề dễ dàng. Ngay cả khi có tiền cũng không dễ chọn lựa bởi tầm tiền đó dự án thường ở vùng ven, nhiều bất lợi về giao thông, thiếu tiện ích, chưa kể phải thêm chi phí trang trí nội thất mới có thể dọn vào ở.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng sốc giá hàng hóa ngay trong quý 1 – 2022 cùng biến động lớn của giá vàng có thể thổi bùng làn sóng đầu cơ tích trữ tài sản. Nên biết, ngay trong giai đoạn dịch bệnh hoành hành vừa qua, giá bất động sản vẫn leo thang. Một số dự án ra thị trường đầu năm 2022 đã có sự điều chỉnh giá bán tăng 20-30% so với năm 2021.

Sắp tới, khi gói hỗ trợ kinh tế 350.000 tỷ đồng được triển khai, trong đó gần 114.000 tỷ đồng rót vào xây dựng hệ thống hạ tầng càng hỗ trợ đà tăng của bất động sản. Vì vậy, một số ý kiến cho rằng, dù giá căn hộ đang ở mức cao, những người đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở cũng nên xem xét mua ngay ở thời điểm này.

Một “view” nhìn thông thoáng từ Viva Plaza về Phú Mỹ Hưng.

Giúp khách hàng an tâm “xuống tiền”

Để hỗ trợ khách hàng, một số chủ đầu tư có tiềm lực đã chủ động hợp tác với ngân hàng cho vay lãi suất ưu đãi hoặc kéo giãn thời gian thanh toán để giảm áp lực tài chính tối đa cho người mua. Đây được xem là bước đi phù hợp giúp khách hàng an tâm hơn khi “xuống tiền” tại thời điểm này.

Đơn cử như Tập đoàn Nam Long vừa công bố giai đoạn 2 dự án Akari City (Bình Tân) với ưu đãi đóng chỉ 50% trong vòng 30 tháng cho đến khi nhận nhà. Tại phân khu The Origami thuộc dự án Vinhomes Grand Park (TP.Thủ Đức), khách hàng được hỗ trợ chỉ đóng 15% là nhận nhà, ngân hàng sẽ cho vay 80% giá trị căn hộ, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong khoảng 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân.

Ngay cả Phú Mỹ Hưng rất hiếm khi áp dụng các chương trình khuyến mãi nay cũng đang bắt tay ngân hàng đưa ra các chính sách ưu đãi thanh toán cho người mua tại các dự án The Peak, The Ascentia, The Antonia…

Đặc biệt, chủ đầu tư Vinaland áp dụng chính sách thanh toán chỉ 30% là được nhận nhà trong vòng 1 năm tới tại dự án Viva Plaza. Đây là dự án hiếm hoi tại quận 7 có giá chỉ từ 45 triệu đồng/m2 (tương đương hơn 2 tỷ đồng/căn) nên đang được nhiều khách hàng quan tâm.

Mua nhà năm nay, nhận nhà năm sau tại Viva Plaza

Tọa lạc trên đại lộ thương mại – tài chính Nguyễn Lương Bằng, liền kề chợ Phước Long và Phú Mỹ Hưng, Viva Plaza có quy mô 295 căn hộ cùng hệ thống tiện ích khép kín như trung tâm thương mại, khu chăm sóc y tế, trường mầm non, phòng tập gym – yoga, khu vui chơi trẻ em, khuôn viên cảnh quan, khu BBQ ngoài trời… Hiện Viva Plaza đã có đầy đủ pháp lý và xây đến tầng 14, dự kiến bàn giao trong năm 2023. Như vậy, khách hàng có thể an tâm sẽ được nhận nhà trong vòng một năm trong khi số tiền đóng chỉ ở mức tối thiểu.

Viva Plaza sở hữu kiến trúc sang trọng và tích hợp nhiều tiện ích ở khối đế (www.viva-plaza.vn).

Một điểm nổi bật của Viva Plaza là được bao trọn bởi ba con sông Phú Xuân, Nhà Bè, Rạch Đĩa và khu Nam Viên của Phú Mỹ Hưng nên không khí xanh mát quanh năm. Trong vài phút di chuyển, cư dân Viva Plaza sẽ tiếp cận hàng loạt tiện ích như trung tâm hành chính quận 7; trung tâm thương mại Crescent Mall, SC Vivo City; bệnh viện FV, bệnh viện quận 7, Viện tim Tâm Đức; Đại học RMIT, Tôn Đức Thắng, trường quốc tế Canada, Đài Bắc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đinh Thiện Lý; bến du thuyền và sân golf Phú Mỹ Hưng…

Đặc biệt, Viva Plaza có các loại căn hộ 1-3 phòng ngủ phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau, đồng thời được thiết kế thông minh với cửa kính và ban công lớn thoáng đãng giúp tối ưu hóa tầm nhìn ra xung quanh. Khách hàng mua căn hộ còn được bàn giao nhà hoàn thiện cơ bản với ván sàn nhập khẩu, đầy đủ thiết bị bếp và vệ sinh của các thương hiệu Hafele, Malloca… sang trọng. Như vậy, chỉ cần mua sắm thêm vài vật dụng tối thiểu là chủ nhân có thể an cư ở một trong những khu vực “VIP” nhất quận 7.

Khảo sát thị trường cho thấy, nguồn cung bất động sản tại Nam Sài Gòn sắp tới chủ yếu là dòng nhà phố, biệt thự và căn hộ hạng sang. Cộng với việc các dự án khu đô thị như Zeitgeist, Hiệp Phước, Cần Giờ, Mizuki Park… và hệ thống hạ tầng “tỷ đô” đang triển khai quyết liệt, việc tiếp cận những dự án “vừa miếng” như Viva Plaza sẽ càng khó khăn hơn bởi giá sẽ chạm đỉnh mới. Do vậy, không chỉ những khách hàng có nhu cầu nhà ở mà cả các nhà đầu tư bất động sản cũng đang bị Viva Plaza thu hút với chính sách bán hàng quá cạnh tranh.

Hải Nam