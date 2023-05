Chi phí thuê đất KCN của Việt Nam tiếp tục leo thang

Nhiều doanh nghiệp “bội thu” với BĐS công nghiệp

Ngay từ đầu năm, nhiều dự báo cho rằng 2021 sẽ là "năm bội thu” của những nhà phát triển bất động sản công nghiệp đã nắm trong tay quỹ đất lớn. Bởi lẽ, so với mặt bằng chung của thế giới, Việt Nam vẫn được đánh giá là quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt. Bên cạnh đó, Việt Nam còn được hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch đầu tư khỏi Trung Quốc. Vì thế, nhu cầu sử dụng bất động sản khu công nghiệp tăng cao, kéo theo kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp trong ngành này trong quí 1 vừa qua tốt hơn.

Đơn cử, theo cung cấp của Savills, tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) công bố báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quí 1-2021 với doanh thu 2.002 tỉ đồng, gấp gần 4 lần so với quí 1/2020. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1.904 tỉ đồng, tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là quý mà chỉ số kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng, tiếp nối đà của năm 2020, đến từ việc doanh nghiệp điều chỉnh cập nhật tăng giá vốn cho khu công nghiệp. Hay Sonadezi (SNZ) công bố doanh thu quí 1 đạt 1.266 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng mảng kinh doanh khu công nghiệp đạt hơn 365 tỉ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp khác thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng cao trong cùng thời gian trên còn có Tân Tạo (ITA), IJC và Nam Tân Uyên (NTC).

Dù đại dịch, giá thuê đất công nghiệp vẫn tiếp tục tăng

Đánh giá của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản công nghiệp đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ về nguồn cầu tại nhiều tỉnh, thành phố, tiêu biểu như: Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Định, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang… Với 260 khu công nghiệp đang hoạt động và 75 khu công nghiệp đang xây dựng, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp Việt Nam đạt bình quân trên 70%; giá thuê nhà xưởng bình quân trên cả nước khoảng 60-80 nghìn đồng/m2 và giá mua đất khu công nghiệp đã có hạ tầng giao động từ 3-5 triệu đồng/m2.

Nhờ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và các nước Liên Minh Châu Âu EVFTA được ký kết vào tháng 8/2020 vừa qua, chi phí thuê đất khu công nghiệp có sự tăng trưởng khá ổn định. Các khu công nghiệp đã quy hoạch được kỳ vọng sẽ là những đối tượng thu hút dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

Thông qua Hiệp định thương mại tự do, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia liên minh Châu Âu và Việt Nam sẽ được tăng cường, thúc đẩy sự phục hồi của ngành sản xuất sau giai đoạn trầm lắng do Covid-19 gây ra. Không dừng lại tại đó, Hiệp định thương mại tự do cũng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi từ các ngành công nghiệp giá trị thấp, thâm dụng lao động cũng như sử dụng nguồn lao động có tay nghề thấp sang các ngành công nghiệp có giá trị cao hơn.

Logistic theo đà phát triển

Sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi giúp gia tăng nhu cầu thuê bất động sản công nghiệp, nhà xưởng, kho bãi, mặt bằng chi phí thuê bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam cũng trên đà tăng trưởng. Theo ông John Campbell – Quản lý bộ phận bất động sản công nghiệp Savills Việt Nam: “Với kỳ vọng tăng trưởng trong xuất nhập khẩu và sản xuất trong nước, nhu cầu cho cơ sở hạ tầng logistics đang được thúc đẩy. Trong những năm gần đây, tổng diện tích kho bãi theo quan sát đã tăng đáng kể, và giá đã tăng từ 5-10% mỗi năm. Cũng theo số liệu từ Savills Việt Nam, giá thuê trung bình cho nhà kho tại Vùng kinh tế phía Bắc và Nam trong năm 2020 lần lượt là 4,1 USD/m2/tháng và 4,4 USD/m2/tháng. Tại các tỉnh như Long An và Bình Dương, những dự án kho bãi và cơ sở phân phối mới đang mọc lên dày đặc khi khu vực TP. HCM và Bình Dương đối diện với vấn đề thiếu hụt nguồn cung”.

Tuy chi phí thuê đất khu công nghiệp tăng, nhưng báo cáo của Savills Việt Nam từ 54 thị trường tại 21 quốc gia cho thấy, Việt Nam đang là nơi có chi phí vận hành thấp nhất trong bảng xếp hạng, dẫn đầu bởi Hà Nội khi chi phí nhân công cộng với chi phí năng lượng đều ở mức thấp, giúp chi phí vận hành tại Việt Nam cạnh tranh hơn so với các quốc gia khác trong khu vực, trở thành một điểm đến rất thu hút với các công ty đa quốc gia. Đồng thời, từ năm 2020, Chính phủ Việt Nam đã lập kế hoạch cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và các khu công nghiệp nhằm thu hút doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Những chính sách kịp thời như chính sách miễn giảm thuế doanh nghiệp đảm bảo cạnh tranh trong khu vực như Indonesia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác.

Có thể nói, bất động sản công nghiệp Việt Nam đang sở hữu cơ hội lớn để tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ nhưng nếu các địa phương không có sự cẩn trọng tính toán trong việc cấp mới dự án bất động sản công nghiệp, khủng hoảng là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Duy Bách

