Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Tin tứcChỉ Từ 600 Triệu Đồng, Sở Hữu Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Tại Nam Sài Gòn
Hướng dẫn tìm kiếm

Chỉ Từ 600 Triệu Đồng, Sở Hữu Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Tại Nam Sài Gòn

Hải Âu
Được đăng bởi Hải Âu
Cập nhật lần cuối vào 16/09/2025 08:00Đọc trong khoảng 5 phút
Với mức thanh toán chỉ từ 600 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Trellia Cove – khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park do Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản phát triển.

Cơ Hội Rộng Mở Dành Cho Người Mua Ở Thực

Theo CBRE, trong nửa đầu năm 2025, toàn thị trường chỉ ghi nhận 1.400 căn hộ và 132 nhà thấp tầng mở bán mới. Riêng quý 2/2025 đóng góp khoảng 1.000 căn hộ và 74 căn thấp tầng. Mặc dù lượng căn hộ mở bán trong quý II tăng gấp đôi so với quý trước, nhưng tổng nguồn cung 6 tháng vẫn thấp hơn 16% so với cùng kỳ 2024, đồng thời chạm mức thấp nhất kể từ năm 20151.
Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, Trellia Cove – khu compound cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park 26ha tại Nam Sài Gòn ghi nhận sự quan tâm tích cực. Dự án cung ứng ra thị trường hơn 800 căn hộ và số lượng hữu hạn sản phẩm nhà phố liên kế, đáp ứng nhu cầu nâng tầm chuẩn sống tại một trong những đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam.
Để đồng hành cùng khách hàng, chủ đầu tư triển khai nhiều giải pháp tài chính linh hoạt: chỉ từ 600 triệu đồng có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ; phần còn lại được chia nhỏ theo tiến độ, thanh toán 20% cho đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 65% giá trị, lãi suất 0% trong 24 tháng, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính lâu dài.
Song song đó, Nam Long hợp tác cùng các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, ACB, OCB, Hong Leong Bank,… triển khai chương trình Easy Pay, cung cấp các gói vay với thời hạn lên đến 40 năm, lãi suất cố định lên đến 5 năm.
Sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Trellia Cove chỉ từ 600 triệu đồng

Nâng Tầm Chuẩn Sống Tại Đô Thị Đáng Sống Bậc Nhất

Trellia Cove được phát triển trên quỹ đất hơn 8.400 m², thừa hưởng toàn bộ nền tảng hạ tầng và tiện ích từ một đô thị tích hợp 26ha đã hiện hữu đầy sức sống. Khu compound sở hữu địa thế “ốc đảo” biệt lập hiếm có với một mặt giáp kênh đào trung tâm và một mặt ôm trọn rạch Bà Lào. Đây vừa là lợi thế cảnh quan khoáng đạt, vừa là giá trị phong thủy – những yếu tố gia tăng giá trị của bất động sản.
Khu compound mang phong cách kiến trúc thanh thoát và bền vững lấy cảm hứng từ hình tượng tre. Cách quy hoạch các tháp căn hộ theo hình zic–zac độc đáo, tối ưu khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở ra cảnh quan xanh, tạo cảm giác khoáng đạt, thư thái. Các căn hộ có diện tích từ 54m2-170m2 với đa dạng loại hình từ 2–3 phòng ngủ, phù hợp nhu cầu nâng cấp không gian sống của các gia đình.
Hệ tiện ích nội khu được tổ chức theo nhiều tầng lớp, từ mặt đất đến trên cao. Tầng trệt là nơi bố trí clubhouse với phòng tiệc, phòng game, phòng đọc sách, khu thể thao đa năng, co-working space, cùng hồ bơi, phòng gym – yoga ngoài trời, sân thể dục dưỡng sinh, khu picnic gia đình, BBQ ngoài trời và khu vui chơi trẻ em,…. Tầng 3 được thiết kế như “vườn chung trên cao”, với sân vườn, góc thư giãn, khu vui chơi cho trẻ và khu yoga ngoài trời – không gian kết nối cư dân trong một cộng đồng khép kín nhưng chan hòa.
Công viên ven sông tại Trellia Cove
Ngoài ra, cư dân Trellia Cove còn được thụ hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đã hoàn thiện của Mizuki Park, gồm công viên đảo Nhật, quảng trường – bến thuyền Marina, công viên sự kiện, trường tiểu học, siêu thị, dịch vụ y tế… Bên cạnh đó là 103.000 m² mảng xanh và 17.000 m² kênh đào, kiến tạo một không gian sống trong lành, cân bằng, nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng giữa nhịp đô thị sôi động.
Cộng đồng cư dân tại đô thị Mizuki Park
Một trong những giá trị vô hình nhưng bền vững, bảo chứng cho giá trị và sức sống của một đô thị là cộng đồng cư dân hiện hữu. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 8 năm triển khai, Mizuki Park đang là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, tỉ lệ lấp đầy đạt hơn 90%, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.
Từ nền tảng này, Trellia Cove không chỉ nâng tầm chuẩn sống bằng quy hoạch khép kín, môi trường sinh thái và hệ tiện ích toàn diện, mà còn tiếp nối giá trị cộng đồng bền chặt, khẳng định vị thế Mizuki Park như một trong những đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM.
———
Tác giả: An Mai
Nguồn tin:
Thời gian xuất bản:
Link nguồn:
——–
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

Bài viết được xem nhiều nhất

1
Trọn Bộ Lãi Suất Vay Mua Nhà Mới Nhất Tháng 9/2025
2
Chung Cư Hưng Yên, Khu Vực Thái Bình Cũ Giảm Tốc
3
Đất Nền Các Khu Vực Ven TP.HCM Tiếp Tục Tăng Giá Sau Sáp Nhập
4
Thị Trường Đất Nền Tây Ninh Tiếp Tục Tăng Giá Mạnh
5
Đất Nền Hưng Yên Tiếp Tục Tăng Giá

Bài viết khác

Tin tức Khám Phá K-Home New City – Đô Thị Nhà Ở Xã Hội Chuẩn Singapore Đầu Tiên Tại Việt Nam

16/09/2025 14:00Hải Âu

Khám Phá K-Home New City – Đô Thị Nhà Ở Xã Hội Chuẩn Singapore Đầu Tiên Tại Việt Nam

K-Home New City là đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển bởi Kim Oanh Land, thành viên Kim Oanh Group – với mong muốn tạo nên những tổ ấm chất lượng nhưng giá cả vừa khả năng chi trả của đại đa số người Việt.

Tin tức Đất Nền Đan Phượng – Giá Đi Ngang Dù Lực Đẩy Mới Xuất Hiện

16/09/2025 13:40Nguyễn Nam

Đất Nền Đan Phượng – Giá Đi Ngang Dù Lực Đẩy Mới Xuất Hiện

Đất nền Đan Phượng là một trong những điểm nóng của thị trường đất nền Hà Nội từ đầu năm đến nay. Đến thời điểm hiện tại, thị trường này tiếp tục được kích thích bởi yếu tố hạ tầng. Tuy nhiên, khác với các đợt tăng nóng từ trước, giá đất không còn nhảy nhót mà đi ngang và lượng giao dịch không quá mạnh.

Bất động sản Hà NộiThị trường đất nền
Tin tức Đón Sóng Đại Lộ Hà Nội Gia Bình, Loại Hình Bất Động Sản Nào Đáng Đầu Tư?

15/09/2025 14:00Hải Âu

Đón Sóng Đại Lộ Hà Nội Gia Bình, Loại Hình Bất Động Sản Nào Đáng Đầu Tư?

Đông Bắc Hà Nội đang trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản với sự xuất hiện của hai dự án hạ tầng tỷ đô: Sân bay Gia Bình và Đại lộ Hà Nội - Gia Bình. Việc đồng loạt khởi công hai dự án này không chỉ tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ về kinh tế mà còn mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản khu vực. Vậy, trong bối cảnh đó, đâu là loại hình bất động sản sẽ đón sóng hạ tầng, mang lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư?

Chủ đề nổi bật
Tin tức bất động sảnBất động sản Hà NộiBất động sản Hồ Chí MinhBáo cáo thị trườngMua bất động sảnBán bất động sảnThuê bất động sảnQuy hoạch - Pháp lýTài chínhVideo đánh giá
Bất động sản bán / cho thuê tại Hà Nội
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hà NộiCho thuê nhà riêng Hà NộiCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hà NộiCho thuê nhà mặt phố Hà NộiCho thuê shophouse Hà NộiCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hà NộiCho thuê văn phòng Hà NộiCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hà NộiCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hà NộiCho thuê căn hộ chung cư mini Hà Nội
Bất động sản bán / cho thuê tại Hồ Chí Minh
Cho thuê căn hộ chung cư tại Hồ Chí MinhCho thuê nhà riêng Hồ Chí MinhCho thuê nhà biệt thự, liền kề Hồ Chí MinhCho thuê nhà mặt phố Hồ Chí MinhCho thuê shophouse Hồ Chí MinhCho thuê nhà trọ, phòng trọ Hồ Chí MinhCho thuê văn phòng Hồ Chí MinhCho thuê, sang nhượng cửa hàng, ki ốt Hồ Chí MinhCho thuê kho, nhà xưởng, đất Hồ Chí MinhCho thuê căn hộ chung cư mini Hồ Chí Minh
Dự án nổi bật tại
An Lạc Green SymphonyLidaco-Vinaconex 7An Thịnh VillaThanh Bình GardenThe ZurichNetland BuildingEpic TowerThe Melody Residence CiputraHUD Me Linh CentralCenter Point