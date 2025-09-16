Chỉ Từ 600 Triệu Đồng, Sở Hữu Căn Hộ 2 Phòng Ngủ Tại Nam Sài Gòn

Với mức thanh toán chỉ từ 600 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Trellia Cove – khu compound cuối cùng thuộc đô thị tích hợp Mizuki Park do Nam Long và 2 đối tác Nhật Bản phát triển.

Cơ Hội Rộng Mở Dành Cho Người Mua Ở Thực

Theo CBRE, trong nửa đầu năm 2025, toàn thị trường chỉ ghi nhận 1.400 căn hộ và 132 nhà thấp tầng mở bán mới. Riêng quý 2/2025 đóng góp khoảng 1.000 căn hộ và 74 căn thấp tầng. Mặc dù lượng căn hộ mở bán trong quý II tăng gấp đôi so với quý trước, nhưng tổng nguồn cung 6 tháng vẫn thấp hơn 16% so với cùng kỳ 2024, đồng thời chạm mức thấp nhất kể từ năm 20151.

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm nguồn cung, Trellia Cove – khu compound cuối cùng thuộc đô thị Mizuki Park 26ha tại Nam Sài Gòn ghi nhận sự quan tâm tích cực. Dự án cung ứng ra thị trường hơn 800 căn hộ và số lượng hữu hạn sản phẩm nhà phố liên kế, đáp ứng nhu cầu nâng tầm chuẩn sống tại một trong những đô thị đáng sống bậc nhất phía Nam.

Để đồng hành cùng khách hàng, chủ đầu tư triển khai nhiều giải pháp tài chính linh hoạt: chỉ từ 600 triệu đồng có thể sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ; phần còn lại được chia nhỏ theo tiến độ, thanh toán 20% cho đến khi nhận nhà. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 65% giá trị, lãi suất 0% trong 24 tháng, giúp khách hàng chủ động kế hoạch tài chính lâu dài.

Song song đó, Nam Long hợp tác cùng các ngân hàng lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, ACB, OCB, Hong Leong Bank,… triển khai chương trình Easy Pay, cung cấp các gói vay với thời hạn lên đến 40 năm, lãi suất cố định lên đến 5 năm.

Sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ tại Trellia Cove chỉ từ 600 triệu đồng

Nâng Tầm Chuẩn Sống Tại Đô Thị Đáng Sống Bậc Nhất

Trellia Cove được phát triển trên quỹ đất hơn 8.400 m², thừa hưởng toàn bộ nền tảng hạ tầng và tiện ích từ một đô thị tích hợp 26ha đã hiện hữu đầy sức sống. Khu compound sở hữu địa thế “ốc đảo” biệt lập hiếm có với một mặt giáp kênh đào trung tâm và một mặt ôm trọn rạch Bà Lào. Đây vừa là lợi thế cảnh quan khoáng đạt, vừa là giá trị phong thủy – những yếu tố gia tăng giá trị của bất động sản.

Khu compound mang phong cách kiến trúc thanh thoát và bền vững lấy cảm hứng từ hình tượng tre. Cách quy hoạch các tháp căn hộ theo hình zic–zac độc đáo, tối ưu khả năng đón gió, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở ra cảnh quan xanh, tạo cảm giác khoáng đạt, thư thái. Các căn hộ có diện tích từ 54m2-170m2 với đa dạng loại hình từ 2–3 phòng ngủ, phù hợp nhu cầu nâng cấp không gian sống của các gia đình.

Hệ tiện ích nội khu được tổ chức theo nhiều tầng lớp, từ mặt đất đến trên cao. Tầng trệt là nơi bố trí clubhouse với phòng tiệc, phòng game, phòng đọc sách, khu thể thao đa năng, co-working space, cùng hồ bơi, phòng gym – yoga ngoài trời, sân thể dục dưỡng sinh, khu picnic gia đình, BBQ ngoài trời và khu vui chơi trẻ em,…. Tầng 3 được thiết kế như “vườn chung trên cao”, với sân vườn, góc thư giãn, khu vui chơi cho trẻ và khu yoga ngoài trời – không gian kết nối cư dân trong một cộng đồng khép kín nhưng chan hòa.

Công viên ven sông tại Trellia Cove

Ngoài ra, cư dân Trellia Cove còn được thụ hưởng trọn vẹn hệ tiện ích đã hoàn thiện của Mizuki Park, gồm công viên đảo Nhật, quảng trường – bến thuyền Marina, công viên sự kiện, trường tiểu học, siêu thị, dịch vụ y tế… Bên cạnh đó là 103.000 m² mảng xanh và 17.000 m² kênh đào, kiến tạo một không gian sống trong lành, cân bằng, nuôi dưỡng cảm xúc và tái tạo năng lượng giữa nhịp đô thị sôi động.

Cộng đồng cư dân tại đô thị Mizuki Park

Một trong những giá trị vô hình nhưng bền vững, bảo chứng cho giá trị và sức sống của một đô thị là cộng đồng cư dân hiện hữu. Tính đến thời điểm hiện tại, sau khoảng 8 năm triển khai, Mizuki Park đang là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình, tỉ lệ lấp đầy đạt hơn 90%, hình thành cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết.

Từ nền tảng này, Trellia Cove không chỉ nâng tầm chuẩn sống bằng quy hoạch khép kín, môi trường sinh thái và hệ tiện ích toàn diện, mà còn tiếp nối giá trị cộng đồng bền chặt, khẳng định vị thế Mizuki Park như một trong những đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM.

