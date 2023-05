Chiến lược mua bất động sản thời bão giá

Dưới đây là tư vấn của các chuyên gia bất động sản để chọn được suất đầu tư thời bão giá:

Thị trường luôn có sản phẩm phù hợp để đầu tư

Ông Nguyễn Thọ Tuyển cho rằng, xét theo phân khúc, không chỉ đất nền mới là kênh đầu tư tốt, nếu biết tìm kiếm thì căn hộ chung cư vẫn có khả năng sinh lời. Những thành phố lớn như Hạ Long, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Bình Dương, Vũng Tàu… thanh khoản chung cư vẫn rất tốt. Nguyên nhân vì các tỉnh này gần đây đang phát triển rất mạnh, tỉ lệ di dân cơ học lớn, quỹ đất đô thị hạn chế, giá đất đã tăng cao, dân số trẻ nhiều. Có thể nói 2020 sẽ là năm của loại hình này.

Với hai thị trường lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM, giá đất và chung cư sẽ tiếp tục tăng do cung ít, cầu nhiều, tiền sử dụng đất đã điều chỉnh tăng trên 30%. Trong đó, riêng sản phẩm của VinGroup đã chiếm đến 70 – 80% rổ hàng của toàn thị trường. Khách hàng tham gia thị trường hiện nay chủ yếu có nhu cầu thực. Do đó, nhà đầu tư muốn gặt hái thành công thì cần bài bản, bền bỉ, chuyên nghiệp hơn rất nhiều do tính cạnh tranh lớn.

Điểm đặc biệt của thị trường bất động sản trong giai đoạn này là giữa hai thị trường thứ cấp và sơ cấp đang có sự chênh lệch giá rất rõ ràng. Ở Hà Nội, có những dự án mới rao bán từ 80 – 100 triệu/m2, trong khi cũng tại khu vực đó, nhà đầu tư khôn ngoan có thể mua một căn hộ cao cấp giá chỉ khoảng 30 – 40 triệu/m2 đã qua sử dụng. Sự chênh lệch này đưa đến cơ hội tuyệt vời cho những nhà đầu tư khai thác thị trường thứ cấp (mua đi bán lại).

Tóm lại, dù trong bối cảnh thị trường như thế nào thì vẫn có những dòng sản phẩm Blue Chip (thuật ngữ chỉ dòng sản phẩm mang lại giá trị cao nhất). Cái quan trọng là nhà đầu tư có phân tích được không và đã đủ dũng khí chiến đấu hay chưa?

Nên mua khi thị trường có dấu hiệu đi ngang hoặc giảm giá cục bộ

CEO Phú Vinh đưa ra lời khuyên khi mua đất giá cao trong 6-12 tháng tới như sau:

Thực tế, giá đất đắt hay rẻ không tác động nhiều đến quyết định mua đất. Nếu có nhu cầu và có khả năng chi trả, khách vẫn quyết mua dù giá cao. Xét trong dài hạn (chục năm) giá đất luôn có xu hướng đi lên.

Nếu có nhu cầu thật về bất động sản liền thổ, nên cân nhắc mua khi thị trường có dấu hiệu đi ngang hoặc giảm giá cục bộ. Đất nền có ưu điểm là luôn có nhu cầu cao do tâm lý chuộng đất thổ cư của người Việt. Không chỉ đầu tư, đây còn là tài sản tích lũy, của để dành nên nếu đủ tài chính người dân đều sẵn sàng mua đất nền. Vì thế đất nền vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn nhất so với phần còn lại.

Tuy nhiên, đầu tư đất nền hiện nay không còn “ngon ăn” như trước. Thứ nhất, mua đất nền có thể giúp tăng vốn, nhưng lại không có giá trị sử dụng. Thứ hai, tại những nơi sốt ảo, nhà đầu tư cá nhân có thể cụt vốn nếu thị trường đảo chiều bất ngờ, thậm chí mất trắng nếu mua phải đất nền chưa hoàn thiện pháp lý.

Trong 6 – 12 tháng tới, nếu muốn mua đất, nhà đầu tư nên tuân thủ nguyên tắc: khảo sát thực tế nhiều lần; rà soát pháp lý qua nhiều kênh… để so sánh giá cả, tránh mua hớ. Khảo sát nhiều lần cũng giúp nhà đầu tư chọn được khu vực phù hợp. Bước đi thận trọng này không thừa khi mà bất ổn pháp lý là rủi ro lớn nhất của thị trường đất nền.

Hải Âu (TH)