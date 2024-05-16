Chiết Khấu “Sâu”, Ưu Đãi Lớn Cho Người Mua Nhà

Việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất cho vay, cùng với nhiều chủ đầu tư “mạnh tay” chiết khấu, ưu đãi lớn được đánh giá là cơ hội tốt cho người mua nhà thời điểm này.

Tại Bình Dương, khu biệt lập The Standard được chủ đầu tư An Gia ban hành chính sách chiết khấu tới 30% với điều kiện người mua thanh toán trước 95% giá trị sản phẩm. Ví dụ, với một căn nhà phố có mức giá khoảng 6,7 tỷ đồng, sau khi khấu trừ chiết khấu 30% (tương đương 2 tỷ đồng), người mua chỉ cần thanh toán khoảng 4,3 tỷ đồng là có thể nhận nhà để ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh tạo dòng tiền.

Khu biệt lập The Standard tại TP Tân Uyên, Bình Dương

Đại diện An Gia cho biết, chính sách chiết khấu 30% là mức ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay cho người mua nhà phố biệt lập The Standard. Chính sách hướng đến nhóm khách hàng có sẵn nguồn tiền nhàn rỗi, muốn mua nhà ở ngay để nâng cấp không gian sống. Trên phương diện đầu tư, người mua cũng dễ dàng cầm chắc khoản “cash back” (lợi nhuận tức thì) lên tới hàng tỷ đồng.

Trên thực tế, giá bất động sản sơ cấp hiện vẫn giữ không giảm nhưng bù vào đó người mua được hưởng nhiều chính sách từ phía chủ đầu tư khi thị trường khó khăn thanh khoản. Do đó, nếu có tiền nhàn rỗi thời điểm này, người mua nên tranh thủ xuống tiền để “săn” được bất động sản giá tốt.

Là một nhà đầu tư lâu năm, chị Thu Hiền (50 tuổi) đánh giá, việc các chủ đầu tư “mạnh tay” chiết khấu là cơ hội tốt đối với nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn.

“Trước đây, các chủ đầu tư thường đưa ra mức chiết khấu khoảng 15-20% giá trị sản phẩm đối với dự án hình thành trong tương lai. Do đó, mức chiết khấu 30% với một dự án đã bàn giao và hoàn thiện sổ hồng như The Standard, tôi cho rằng là hiếm có trên thị trường hiện nay”, chị Hiền nói.

Nhà phố biệt lập The Standard có thiết kế lệch tầng thông minh

Ngoài chính sách trên, chủ đầu tư An Gia cũng không ngần ngại tung ra các chính sách thanh toán kéo dài, hỗ trợ lãi suất cho khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua nhà.

Cụ thể, người mua nhà phố biệt lập The Standard chỉ cần thanh toán trước 10% để nhận nhà. Trong vòng 12 tháng tiếp theo, người mua đóng tổng cộng 30%. Khoản còn lại ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng.

Chính sách mang lại nhiều lợi thế cho người mua, nhất là người có nhu cầu ở thực với số vốn hạn chế nhanh chóng tiếp cận được các sản phẩm có giá trị.

“Chúng tôi thấu hiểu khách hàng trong giai đoạn này cần sự hỗ trợ như thế nào để mua được nhà. Với nhà phố biệt lập The Standard, khách hàng được giải quyết cả về vốn lẫn lãi suất. Các chính sách mới ban hành sẽ giúp khách hàng, kể cả nhà đầu tư giải quyết bài toán tài chính, tính toán dòng tiền một cách dễ dàng để an tâm mua sản phẩm”, đại diện An Gia nhận định.

Theo chuyên gia, việc các chủ đầu tư tung ưu đãi lớn được cho là một bước đi nhanh nhạy, chia sẻ lợi ích với khách hàng, giúp tăng khả năng thanh khoản. Mặt khác, thời điểm hiện tại của thị trường được đánh giá có nhiều yếu tố thuận lợi về giá cả, lãi suất… Tuy nhiên, người mua nhà cũng cần cân nhắc các yếu tố khác như tính pháp lý, uy tín chủ đầu tư, hiện trạng hoàn thiện của dự án.

Khu biệt lập The Standard trang bị chuỗi tiện ích hiện đại

Hiện khu biệt lập The Standard đang thu hút lượng lớn các chuyên gia, người có thu nhập cao đến sinh sống và dần hình thành nên cộng đồng cư dân đa quốc gia như Nhật Bản, Đan Mạch và giới nhà giàu Bình Dương.

Nội khu dự án được An Gia mạnh tay trang bị chuỗi tiện ích phong cách resort như clubhouse, công viên trung tâm 4,000 m2, khu vực café, hồ bơi, khu vui chơi ngoài trời, phòng gym, yoga, bar-lounge… Toàn bộ hệ thống quản lý, dịch vụ được chú trọng đầu tư, nhằm đáp ứng tốt mọi nhu cầu của cư dân. Nổi bật phải kể đến hệ thống quản gia theo tiêu chuẩn Nhật Bản, cung cấp đầy đủ các tiện ích – dịch vụ với tiêu chuẩn chất lượng tương đương khách sạn 5 sao…

Dự án cũng sở hữu lợi thế lớn về kết nối khi tọa lạc tại mặt tiền đường Trịnh Công Sơn (TP Tân Uyên, Bình Dương). Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các thành phố, thị xã, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, kho bãi logistics…

"Nhờ lối phát triển sản phẩm khác biệt cùng số lượng giới hạn, các sản phẩm nhà phố biệt lập tại The Standard ghi nhận lực cầu tốt ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Nhiều người mua tìm kiếm lợi nhuận bền vững từ cho thuê, hướng đến nhóm chuyên gia vốn đòi hỏi cao về chất lượng sống. Đây cũng được xem như tài sản tích lũy về lâu dài cho thế hệ tương lai", đại diện An Gia chia sẻ.