Sở hữu tầm nhìn triệu đô sân golf Sông Bé đặc quyền dành riêng cho

các chủ nhân của The Emerald Golf View

Chính sách chỉ thanh toán 30% “siêu” hấp dẫn giới đầu tư

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% trên tổng giá trị của căn hộ có giá từ 1,8 tỷ đồng/căn (tương đương 540 triệu đồng) và không phải đóng thêm bất kỳ khoản nào cho đến khi nhận căn hộ. Với khoản thanh toán ban đầu thấp, khách hàng có thể nhanh chóng sở hữu hoặc mua cùng lúc nhiều căn hộ cho mục đích đầu tư sinh lời hay cho thuê.

Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View sẽ trở thành

biểu tượng sống mới của Bình Dương

"Phương thức thanh toán linh hoạt này sẽ giúp người mua nhà chủ động tài chính và chuẩn bị nguồn tiền, đồng thời cũng có thể chọn cách nhận nhà sớm nếu có nhu cầu ở hay cho thuê. Với khách mua đầu tư cho thuê dài hạn, thì phương thức thanh toán này rất thuận lợi về mặt tài chính", ông Nguyễn Văn Tùng, TGĐ Công Ty CP DV BĐS Danh Khôi – DKRS cho biết.

Đầu tư thông minh vào dòng sản phẩm cao cấp dành cho giới chuyên gia

Theo đánh giá của các chuyên gia, The Emerald Golf View thu hút một bộ phận lớn những nhà đầu tư cá nhân muốn lựa chọn điểm đầu tư phù hợp, với hệ thống tiện ích chuẩn cao cấp thuộc hạng nhất nhì so với mặt bằng chung tại thị trường Bình Dương. Nhất là khi vị trí của dự án này quá đắc địa, vừa ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương, tầm view triệu đô sân golf Sông Bé, trực diện khu công nghiệp lớn VSIP1, ngay siêu thị Nhật Bản Aeon Mall, vừa sát khu dân cư hiện hữu, chính vì thế giá trị tài sản tại đây chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm.

Căn hộ mẫu The Emerald Golf View được thiết kế theo phong cách sang trọng, thời thượng

Với hơn 50.000 chuyên gia đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu nhất là khi lượng chuyên gia nước ngoài đến sinh sống tại đây đang có dấu hiệu tăng mạnh sau các điều chỉnh kinh tế do dịch Covid 19. Đa số đối tượng khách hàng này luôn sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn sở hữu căn hộ hoặc sẵn sàng chi trả từ 800 – 1500 USD/tháng để thuê nhà nếu đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an ninh và dịch vụ tạo ra thị trường thanh khoản vô cùng hấp dẫn cho giới đầu tư. Đó cũng là lý giải vì sao những dự án cao cấp như The Emerald Golf View rất được săn đón tại thời điểm này trong khi mặt bằng giá căn hộ nơi đây vẫn luôn là món hời nếu đầu tư trong giai đoạn này.

Đặc quyền trải nghiệm hơn 80 tiện ích đẳng cấp 5 sao

The Emerald Golf View được ví như một khu phức hợp cao cấp với hệ sinh thái hơn 80 tiện ích thượng lưu ngay nội khu. Nắm bắt nhu cầu của giới chuyên gia có lối sống hiện đại, yêu thiên nhiên và chú trọng sức khỏe, khắp The Emerald Golf View đều được nhấn nhả bởi mảng xanh của cây cỏ hay mặt nước, mang đến không gian sống trong lành dù nằm ngay cạnh khu đô thị sầm uất.

Khu vườn treo thư giãn trên không tại Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu

The Emerald Golf View ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương

Nếu tìm kiếm sự yên tĩnh thì công viên cây xanh hay hệ thống vườn trải dài từ tầng trệt đến tầng mái như: Vườn nhiệt đới, vườn thư giãn, vườn chân mây… cho đến các khu thư giãn nhẹ nhàng sẽ là nơi bạn yêu thích. Đối với người ưa thích sự sôi động thì trung tâm thương mại, hồ bơi vô cực, khu Gym – Yoga hay rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời.. sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo. Toàn bộ gói gọn trong 1 nút chạm thang máy tại The Emerald Golf View, mang đến cho khách hàng một không gian sinh hoạt và thư giãn lý tưởng.