Chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp The SANG Residence

The SANG Residence tọa lạc tại đường Phạm Kiệt, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Đây được đánh giá là trung tâm du lịch đắt giá nhất thành phố, với sự có mặt của rất nhiều dự án bất động sản hạng sang thuộc phân khúc du lịch – nghỉ dưỡng. Trong tương lai, theo quy hoạch đô thị mới nhất của TP. Đà Nẵng, The SANG Residence nằm chính giữa 3 trung tâm: Trung tâm tài chính, Trung tâm văn hóa thể thao Ngũ Hành Sơn và Trung tâm du lịch ven biển Đà Nẵng.

Bốn phía của dự án gần kề những tuyến đường giao thông lớn như: đường Hồ Xuân Hương, đường Võ Nguyên Giáp, đường Lê Văn Hiến và rất nhiều trục đường huyết mạch, giúp kết nối linh hoạt đến những di sản văn hóa thế giới như: Hội An, TP. Huế, thánh địa Mỹ Sơn, cũng như nhiều khu vực trọng điểm của Đà Nẵng: Trung tâm hành chính, sân bay quốc tế Đà Nẵng, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, công viên giải trí Sun World… Đặc biệt, từ The SANG Residence, cư dân chỉ mất từ 2-5 phút đi bộ để đến bãi biển Mỹ Khê – một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh.



80% căn hộ của dự án The SANG Residence có tầm nhìn thoáng rộng ra biển Mỹ Khê, phần còn lại

nhìn về trung tâm TP. Đà Nẵng và khu vực bắn pháo hoa trong tương lai

The SANG Residence có tổng diện tích đất 2.854m2; diện tích xây dựng 1.442m2; mật độ xây dựng 50,35%; tổng diện tích sàn xây dựng là 35.234,3m2. Dự án gồm 28 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 2 tầng hầm với 298 căn hộ có diện tích đa dạng từ 62.00 – 105,5m2, bố trí 1, 2, 3 phòng ngủ, đáp ứng nhiều nhu cầu nhiều khách hàng. Đặc biệt, 80% căn hộ của dự án có tầm nhìn thoáng rộng ra biển Mỹ Khê, phần còn lại nhìn về trung tâm TP.Đà Nẵng và khu vực bắn pháo hoa trong tương lai.

The SANG Residence được thiết kế theo phong cách kiến trúc đương đại, tối ưu hóa diện tích và công năng sử dụng, mọi không gian trong các căn hộ đều được đón nhận trọn vẹn ánh sáng và không khí tự nhiên, cùng làn gió biển đặc trưng. The SANG Residence không chỉ là một không gian sống, mà còn là một không gian để tận hưởng, thư giãn, tái tạo sức lao động trong một đô thị văn minh bậc nhất Việt Nam.

The SANG Residence cũng hội tụ đầy đủ những điều kiện cần và đủ của một dự án đạt chuẩn quốc tế, từ chất lượng xây dựng đến vận hành; chu toàn mọi khía cạnh đời sống cư dân, đảm bảo các yếu tố an toàn cũng như những nhu cầu về văn hóa, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Điểm nhấn của dự án là hồ bơi vô cực nhìn thẳng ra biển và khu vườn trên không, bên cạnh các tiện ích khép kín khác như: Phòng gym, spa, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em, cafe, cửa hàng tiện ích…



Lãnh đạo TP.Đà Nẵng, tỉnh Quảng Bình và chủ đầu tư dự án The SANG Residence

cùng các đối tác thực hiện nghi lễ khởi công dự án

Đặc biệt, với hệ thống bãi đậu xe thông minh được lắp đặt tại hai tầng hầm khiến The SANG Residence trở thành dự án chung cư có số lượng chỗ đậu xe lớn nhất Đà Nẵng, giải quyết một trong những nhu cầu bức thiết nhất hiện nay của thành phố.

The SANG Residence còn thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng khi được công bố trên thị trường bởi tính pháp lý rõ ràng. Tính đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư đã có đầy đủ các giấy tờ quan trọng nhất để triển khai dự án. Dự án được Sở Xây dựng Đà Nẵng cấp Giấy phép xây dựng vào ngày 28/5/2020.

Với mục tiêu phát triển bền vững, cũng như mang tới một sản phẩm chất lượng cho cư dân, chủ đầu tư dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The SANG đã lựa chọn hợp tác với những đối tác chuyên nghiệp, uy tín. Theo đó, Ngân hàng TMCP Quốc dân – NCB là đơn vị tài trợ vốn cho dự án, Công ty TNHH Đô Thị Mới Thủ Thiêm là đơn vị phân phối, Công ty Cổ phần Truyền thông Hoàng Mai là đơn vị quản lý truyền thông dự án.

“Mang tâm huyết của tập thể The SANG cùng các đối tác, chúng tôi tin tưởng sẽ đem đến cho khách hàng một sản phẩm minh bạch về pháp lý, nghiêm túc trong tiến độ thi công, đảm bảo về chất lượng công trình, đầy đủ tiện ích và công năng sử dụng. Bằng dự án The SANG Residence, chúng tôi sẽ ghi tên mình trong danh sách những đơn vị đầu tư, phát triển bất động sản uy tín”, ông Lê Quốc Đạt – Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng The SANG chia sẻ.

The SANG Residence – bản giao hưởng cuộc sống, sẽ là tổ ấm hoàn hảo, là khát khao của bất kỳ ai yêu và muốn sống tại Đà Nẵng.