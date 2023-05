Cập Nhật Giá Bất Động Sản Quanh Các Chợ Quận 5 Sài Gòn

Cập Nhật Giá Bất Động Sản Quận 5 Thành Phố Hồ Chí Minh

Quận 5 sở hữu rất nhiều khu chợ nổi tiếng lâu đời và đang tiếp tục trên đà phát triển mạnh mẽ với những đặc trưng riêng, không thể tìm thấy ở những quận khác của Tp. HCM. Mang trong mình bề dày lịch sử gắn với hạ tầng đồng bộ, nhịp sống kinh doanh sầm uất, giao thông thuận tiện, đồng thời nằm ở khu vực trung tâm, giá nhà đất Quận 5 luôn thuộc hàng đắt đỏ.

Người Sài Gòn có câu “ăn quận 5, nằm quận 3, la cà quận 1”, Quận 5 quả thật là thiên đường các món ăn ngon và là nơi có hoạt động mua bán phát triển bậc nhất Sài Gòn, hấp dẫn với nét văn hóa độc đáo của người Hoa. Nhịp độ thương mại này đã dẫn đến nhiều cơ hội việc làm, thu hút người dân các nơi đến sinh sống, làm việc, số người muốn mua nhà, thuê nhà tại Quận 5 để thuận tiện kinh doanh cũng tăng lên.

Một con phố nhộn nhịp tại Quận 5

Giá bán chung cư Quận 5

Hiện nay, quỹ đất Quận 5 đã cạn kiệt, các dự án mới không nhiều, các giao dịch chủ yếu tập trung vào các dự án chung cư Quận 5 hạng sang, cao cấp. Cụ thể, một số dự án nổi bật tại Quận 5 cùng với giá bán được cập nhật mới nhất như sau:

Giá bán nhà riêng Quận 5

Giá phân khúc nhà phố Quận 5, nhà riêng Quận 5 cũng rất đắt đỏ. Theo khảo sát, giá rao bán nhà tại các vị trí mặt tiền đường nằm trên các tuyến đường như: Nguyễn Chí Thanh, Trần Bình Trọng, Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Phan Văn Trị,… dao động từ 250-700 triệu đồng/m2.

Cũng thuộc các tuyến đường này nhưng nằm sâu trong các hẻm nhỏ khoảng 2-2,5m, giá bán hạ nhiệt hơn nhưng vẫn ở mức khá cao, từ 100-150 triệu đồng/m2.

Các khu vực xa trung tâm, ví dụ tại các hẻm nhỏ ở Đỗ Ngọc Thạnh, Trần Chánh Chiếu, Bùi Hữu Nghĩa,… theo ghi nhận mức giá bán mềm hơn khá nhiều, khoảng 50-60 triệu đồng/m2.

Một con hẻm khá rộng tại Phường 5, Quận 5

Giá cho thuê, sang nhượng bất động sản tại Quận 5

Mảng cho thuê văn phòng quận 5 phát triển khá mạnh do lợi thế nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Mặt khác, ở cùng phân khúc, mức giá thuê tại đây cũng rẻ hơn nhiều so với giá thuê văn phòng Quận 1 giáp ngay cạnh.

Cụ thể, giá thuê văn phòng Quận 5 tại một số dự án, tòa nhà lớn như sau:

Hùng Vương Plaza: giá từ 22-26 USD/m2

Tản Đà Court Building: giá từ 22-26 USD/m2

Lottery Tower: giá khoảng 21 USD/m2.

Hà Phan Building, Tiến Phước Building, SaigonBus Building, Tiến Lộc Building, M-H Building, Hoàng Huy Tower: dao động từ 12-16 USD/m2.



Danh Sách Các Chợ Lớn Tại Quận 5 Sài Gòn

Quận 5 ngày nay vẫn luôn là khu vực nổi tiếng có nhiều món ăn đa dạng, hấp dẫn với những khu chợ lớn giao thương mua bán sôi động bậc nhất thành phố mang tên Bác. Với sự xuất hiện và phát triển của các chợ ở Quận 5 cũng phần nào chứng tỏ nơi đây đang không ngừng phát triển lớn mạnh để trở thành một địa danh ẩm thực, mua sắm nổi tiếng. Sau đây là danh sách các chợ lớn Quận 5 được tổng hợp bởi Batdongsan.com.vn:

Chợ An Đông Quận 5

Nhiều người đặt ra câu hỏi “Quận 5 có gì chơi” thì gợi ý tuyệt vời nhất là hãy đến chợ An Đông ngụ tại đường An Dương Vương, Phường 9, một khu chợ thời trang vô cùng sầm uất và nổi tiếng trên địa bàn Quận 5. Khi đến chợ An Đông, bạn sẽ choáng ngợp trước thủ phủ thời trang nơi đây. Khu chợ Quận 5 này chuyên kinh doanh sỉ các mặt hàng thời trang từ quần áo, giày dép đến phụ kiện các loại.

Chủ các sạp hàng thời trang ở đây nhập từ nguồn chính là hàng Quảng Châu, Trung Quốc. Các xu hướng thời trang hiện đại, mới mẻ ở đây được cập nhật nhanh chóng và liên tục. Vì thế, khi nhập hàng từ chợ An Đông về để kinh doanh thì bạn vẫn hoàn toàn có thể yên tâm.

Nhắc đến các chợ Quận 5 không thể không nhắc đến chợ An Đông

Chợ Soái Kình Lâm Quận 5

Chợ Soái Kình Lâm nằm ở số 545 Trần Hưng Đạo, Phường 14 là địa chỉ chợ vải Quận 5 lớn nhất thành phố hiện nay, nơi cung cấp vải đầu mối nổi tiếng bậc nhất gắn liền với thương xá Đồng Khánh. Nguồn gốc cái tên độc đáo của khu chợ Quận 5 này chính là xuất phát từ một nhà hàng của người Hoa tọa lạc bên cạnh chợ từ xa xưa có tên là Soái Kình Lâm. Người dân Sài Gòn đã lấy chính tên nhà hàng này đặt làm tên chợ cho đến ngày nay.

Điểm nổi bật nhất của chợ vải Soái Kình Lâm thu hút khách hàng trong nước và quốc tế chính là quy mô siêu rộng cùng với khối lượng vải khổng lồ nơi đây cung ứng cho thị trường.

Khi bước vào đây, chắc chắn bạn sẽ choáng ngợp trước thiên đường rực rỡ sắc màu của vải, đa dạng từ hoa văn đến màu sắc và chất liệu. Từ khu chợ vải lớn nhất ở Sài Gòn này, hàng nghìn cuốn vải mới, nguyên kiện thơm tho được đưa đến khắp các cửa hàng, gia đình cho thành phố, phục vụ tối đa nhu cầu may mặc cho người dân Sài Gòn nói riêng và các tỉnh, thành lân cận trong khu vực nói chung.

Chợ Soái Kình Lâm thiên đường vải vóc Quận 5 – Tp.HCM

Chợ Kim Biên Quận 5

Chợ Kim Biên tại số 37 Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5 còn được gọi là “thần chết" vì đây là nơi bán hóa chất nhiều nhất trên địa bàn thành phố. Được xây dựng từ những năm 1960, khu chợ này từ nơi buôn bán ngoại tệ và hàng hóa dần dần chuyển đổi thành nơi chuyên bán vật tư về hóa chất công nghiệp, bao bì đóng gói, hương liệu v.v…

Khi đến chợ Kim Biên, chúng ta có thể dễ dàng tìm kiếm các mặt hàng nổi bật này còn những mặt hàng nhu yếu phẩm ở đây không nhiều.

Chợ Hòa Bình Quận 5

Chợ Hòa Bình tọa lạc lại số 37 Bạch Vân, Phường 5 còn được gọi là chợ Bạc, nơi kinh doanh vàng bạc, đá quý lâu đời nhất tại Quận 5. Ngôi chợ này luôn có người ra vào buôn bán tấp nập mỗi ngày. Chợ thường tập trung buôn bán vào buổi chiều, bên cạnh khu vàng bạc thì các khu ăn uống, gian hàng thực phẩm và đồ dùng gia đình tại đây cũng rất đa dạng, với giá cả rất vừa túi tiền.

Nếu đến chợ vào buổi sáng, bạn sẽ thấy chợ không đông như buổi chiều. Không gian chợ tương đối rộng, bày bán nhiều loại hải sản tươi ngon và phong phú.

Chợ Hòa Bình, 37 Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM

Chợ Vật Tư Quận 5

Nằm ở số 133 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, chợ Vật Tư có rất nhiều cửa hàng to nhỏ cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình kiến trúc to, nhà ở với các nguyên liệu từ sắt, thép, inox v.v…

Đến khu chợ Quận 5 này, bạn sẽ được các chủ cửa hàng giới thiệu rất nhiều vật liệu đa dạng, rõ ràng, cụ thể với mức giá phải chăng. Nhân viên bán hàng cũng rất nhiệt tình, có kiến thức tốt và không làm bạn mất thời gian. Ngoài ra, các mặt hàng ở đây cũng nổi tiếng với chất lượng cao, chất liệu bền và có tuổi thọ đáp ứng nhu cầu.

Chợ Phùng Hưng Quận 5 (Chợ Trời)

Địa chỉ chợ Phùng Hưng tại số 214C Phùng Hưng, Phường 14, Quận 5. Chợ Phùng Hưng còn được gọi là chợ Thủ Đô, được ví là nơi dành cho những đại gia bởi quy mô 3 mặt đường lớn. Mặt hàng chính của khu chợ này là các loại thực phẩm tươi sống, đi sâu vào trong sẽ có nhiều quầy hàng bán quần áo và các sản phẩm gia dụng.

Một mặt tiền còn lại phục vụ thực khách ăn uống tại chỗ, có nhiều đồ ăn nhanh tiện lợi và đầy đủ rất hấp dẫn khách hàng là các bạn trẻ và học sinh sinh viên đến đây.

Chợ Phùng Hưng – Chợ người Hoa ở Quận 5

Chợ Đại Quang Minh Quận 5

Đây là khu chợ trứ danh Sài Gòn nằm tọa tại số 31-33-35 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5 với thiên đường phụ kiện giá sỉ, cái nôi của đồ handmade cực kỳ xinh đẹp, thú vị. Đến chợ Đại Quang Minh, bạn tha hồ lựa chọn hàng loạt loại hàng hóa phong phú, giá cả rất hợp lý.

Khu chợ này cũng được gọi là chợ người Hoa quận 5 với các chủ cửa hàng, hơn 600 hộ kinh doanh đa số đều là người Hoa. Trong chợ 80% hình thức đều là bán sỉ, các nguồn hàng chủ yếu được nhập từ Trung Quốc về. Chợ được mở từ 8 giờ sáng và hết phiên vào 17h chiều, bạn có thể lưu ý điều này để đến chợ mua sắm thuận tiện hơn.

Chợ Đại Quang Minh Quận 5

Chợ Cá Lưu Xuân Tín – Chợ Quận 5

Chợ bán cá tập trung trên con đường Lưu Xuân Tín, Quận 5 cũng là cái tên nằm trong danh sách các chợ lớn Quận 5 có lịch sử lâu đời nhất hiện nay, chuyên cung cấp đa dạng những mặt hàng cá cảnh, phụ kiện thủy sinh cho người dân.

Nơi đây bán các loại cá từ rẻ tiền như cá 3 đuôi, cá 7 màu đến các loại cá cao cấp như cá la hán, hồng két, cá đĩa, cá rồng v.v… Theo đó, những đại gia chơi cá rồng thường đến đây để tìm mua loại cá đặc biệt được nhập khẩu từ Indonesia về với giấy tờ kiểm định rõ ràng.

Hàng ngày, chủ các tiệm cá cảnh ở Sài Gòn cũng đổ về chợ cá Quận 5 Lưu Xuân Tín để lấy hàng với giá sỉ. Đây cũng là địa điểm thu hút nguồn lao động liên quan đến việc chăm sóc cá và kinh doanh buôn bán.

Chợ Sắt Hà Tôn Quyền Quận 5

Địa chỉ khu chợ sắt nổi tiếng Quận 5 nằm trên số 167/17 đường Tân Thành, Phường 15. Nơi đây cung cấp sỉ và lẻ cho các công trình xây dựng từ nhỏ đến lớn nhiều mặt hàng sắt thép và các vật liệu cơ khí rất bền, đẹp, có khả năng chịu nhiệt cao.

Các chủ cửa hàng sắt thép ở chợ Hà Tôn Quyền đều có kinh nghiệm lâu đời, thân thiện, nhiệt tình và chuyên nghiệp. Nếu bạn đến để mua sắt thép, bạn sẽ nhận được sự tư vấn cụ thể về loại sắt thép phù hợp cho mục đích sử dụng của bạn.

Giá cả các mặt hàng tại khu chợ Quận 5 này rất rẻ, cạnh tranh trên thị trường nên rất hấp dẫn các thương lái đến đây nhập hàng, sau đó phân phối đến các chi nhánh trên Quận 5 và các quận khác của Tp.HCM.

Chợ sắt Hà Tôn Quyền Quận 5

Chợ Trần Chánh Chiếu Quận 5

Chợ Trần Chánh Chiếu nằm tại số 1 đường Phú Giáo, Phường 14, Quận 5 là thiên đường hoa quả và trái cây nhiệt đới. Tại đây, bạn có thể thỏa thích lựa chọn đầy đủ các loại trái cây từ chính vụ đến trái mùa. Đặc biệt, đây cũng là nơi có nhiều trái cây do dân địa phương trồng và bán, vừa đảm bảo an toàn vừa có giá thành rất rẻ.

Ngoài ra, khu chợ Quận 5 này còn bán nhiều thực phẩm tươi sống, đồ vật dụng trong gia đình rất thuận tiện cho người dân mua sắm với đầy đủ những mẫu mã đa dạng.

Với hàng loạt nhà hàng, khách sạn đủ phong cách, hẻm, chợ, khu phố người Hoa hoạt động hào nhoáng, sự giao thương nhộn nhịp đến từ các chợ Quận 5, có thể thấy tiềm năng bất động sản tại đây là khá lớn. Do đó, nếu có ý định thuê nhà, mua nhà, đầu tư bất động sản tại Quận 5 để sinh sống, học tập hay kinh doanh, bạn có thể cân nhắc ở thời điểm này khi vẫn còn các bất động sản cho thuê, bán với giá hấp dẫn.

Hà Linh

